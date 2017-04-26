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в нескольких городах Латвии сотрудники Главного управления криминальной полиции Государственной полиции задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывоопасных предметов десять человек. Обыски прошли в Риге, Тукумсском, Кандавском и Баускском краях, а также в Латгале. Было изъято 48 карабинов, 23 пистолета, восемь единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 43 ручных гранаты, 62 взрывных устройства, десять автоматов, пулемет, 8845 единиц боеприпасов, запчасти для оружия и 2 килограмма взрывчатки. Все это хранилось по месту жительства задержанных и в специальных тайниках.



26 апреля 2013 года президент Андрис Берзиньш в рамках Дней леса сажал деревья в Гауйском национальном парке.

В тот же день из движущегося троллейбуса на ул. Сахарова в Риге выпала женщина. Как сообщил пресс-секретарь предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме" Виктор Закис, в ходе расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что женщина, заходя в троллейбус на остановке, заметила контролеров и попыталась выскочить из салона, но ей зажало ногу закрывающимися дверями и несколько метров протащило за троллейбусом.

26 апреля 2012 года Национальный совет по электронным СМИ дал оценку сюжету ЛТВ7 о 16 марта и применил к телеканалу административный штраф в размере 1 лат. Как сообщила представитель НСЭСМИ Санита Бломниеце, совет обнаружил в сюжете нарушение ст. 25 закона об электронных СМИ, которая предусматривает объективное освещение событий и мнений. Представители организации "Социальный блок" в сюжете назвали легионеров нацистскими недобитками и убийцами, что вызвало возмущение Национального объединения.

В тот же день депутат Сейма Янис Урбанович, находясь в Москве, договорился, чтобы его зарегистрировали как присутствующего на заседании Сейма. Судя по распечаткам с заседания Сейма, Урбанович голосовал против поправок к закону о референдумах как присутствующий, а реально его в этот момент не было даже в Риге. Он ездил на выставку транспорта и логистики TransRussia в Москве и не предупредил о своем отсутствии президиум Сейма. По этому поводу Бюро по борьбе с коррупцией начало проверку.



26 апреля 2011 года президент Валдис Затлерс выступил с отчетной речью в зале Латвийского университета, в котoрой поcтавил себе в заслугу поддержание политической стабильности в стране. Затлерс также предложил разрешить проводить референдумы на уровне самоуправлений, расширить возможности двойного гражданства и предоставить гражданство Латвии всем детям, родившимся в стране после 21 августа 1991 года.

В тот же день президент Украины Виктор Янукович за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы наградил президента Латвии Валдиса Затлерса орденом Свободы.

26 апреля 2010 года партия Visu Latvijai! призвала президента Валдиса Затлерса снова блокировать поправки к Закону об иммиграции, которые облегчают предоставление вида на жительство иностранным инвесторам. Националисты заявили что Сейм проигнорировал возможную угрозу безопасности, социальные риски, опасность появления нового "пузыря" на рынке недвижимости, а внесенные депутатами изменения были незначительными.

В тот же день Народная партия предложила премьер-министру Валдису Домбровскису ликвидировать Госканцелярию. НП отмечало, что некоторые публично прозвучавшие факты говорят о том, что премьер-министр не может навести порядок в Госканцелярии. Так, например, некоторых работников канцелярии на основном месте работы не было по три месяца, так как они подрабатывали в других местах. Это, по мнению НП, только доказывает, что административный аппарат Госканцелярии непомерно раздут.

26 апреля 2009 года около 13.30 эстонская полиция задержала при въезде в Таллин депутата Европарламента от Латвии Татьяну Жданок и активистов антифашистского комитета Эдуарда Гончарова и Александра Гамалеева. Они ехали для участия в пресс-конференции, посвященной второй годовщине переноса памятника советскому воину-освободителю. Активистов дальше не пустили.



26 апреля 2008 года в Лимбажи была учреждена новая политическая партия "Гражданский союз". Лидерами партии стали ее основатели Сандра Калниете и Гиртс Валдис Кристовскис. Было объявлено, что главу угла новая партия ставит национальное государство и долговременное перспективное развитие государства и надеется, что к 2020 году в средней латвийской семье будет по два ребенка.



26 апреля 2007 года Сейм после долгих согласований одобрил в первом чтении закон о ратификации договора о границе между Россией и Латвией. У здания Сейма несколько десятков человек выражали свой протест по этому поводу.

В тот же день о начале своей работы заявил Латвийский комитет по борьбе с тоталитарными сектами. Организацию под названием "Антисект" возглавили профессор высшей школы психологии Латвии Олег Никифоров и психолог Виктор Ёлкин.



26 апреля 2006 года у Центрального вокзала Риги активисты-правозащитники Булат Агеев и Юрий Котов раздавали листочки с призывом ничего не покупать в тех магазинах и аптеках, в которых товары не имеют аннотаций на русском языке.

В тот же день Сенат Верховного суда отклонил жалобу живущего в эмиграции российского олигарха Бориса Березовского на занесение его в список нежелательных для Латвии лиц. Жалоба Березовского рассматривалась на закрытом заседании, так как при рассмотрении вопроса использовались секретные документы. Приговор обжалованию не подлежит и вступил в силу с момента оглашения.

26 апреля 2005 года Полиция безопасности в рамках профилактических мероприятий в преддверии визита президента США Джорджа Буша обнаружила в Добельском районе большой арсенал взрывчатых веществ - 56 боевых гранат и 10 кг тротила .



26 апреля 2004 года президент Вайра Вике-Фрейберга встретилась с 20 директорами русских школ, готовыми к реформе образования. Президент заявила, что политические страсти вокруг реформы образования оказывают негативное влияние на настроение в школах и образовательный процесс в целом, кроме того, и русская пресса нередко играет «весьма вредительскую роль».

В тот же день стало известно, что латышские рок-музыканты Иво Фоминc и Томас Клейнс решили записать на всех языках мира подготовленную к конкурсу песни Евровидения композицию "Песня о счастье".Музыканты сообщили, что песня уже записана на латышском, литовском, эстонском, белорусском, украинском, английском и голландском языках и собираются записать ее версии также на испанском, финском, польском и турецком языках, притом осознают, что к поставленной цели идти придется несколько лет.

28 апреля 2003 года неизвестные лица в центре Риги ограбили двоих иностранных дипломатов. У сотрудницы итальянского посольства в 10 часов утра на Рижском автовокзале были украдены: регистрационное удостоверение транспортного средства, кошелек, две кредитных карточки, удостоверение дипломата, пропуск на въезд в Старую Ригу, 45 латов, 95 евро и 3000 сербских динаров. В свою очередь, сотрудник шведского консульства , собравшийся заплатить за обед в одном из заведений общественного питания на ул. Элизабетес , в 12:30 обнаружил, что у него украли кошелек с 2000 шведских крон и 60 латами, а также водительские права, карту-ключ и две кредитных карточки.

26 апреля 2002 года вице-мэр Риги Сергей Долгополов открыл новый загс Латгальского предместья на улице Аглонас, 4б. Первыми молодоженами в новом загсе стали Арентс Мартиньш и Дана Мигалюка.



В тот же день из больницы Страдыня была выписана Татьяна Остеле, которой 12 апреля была сделана первая в Латвии операция по пересадке сердца.

В тот же день газета New York Post сообщила о том, что полиция арестовала в Нью-Йорке 21-летнего латвийского эмигранта, зверски убившего своего начальника, которого утром обнаружили убитым четырьмя ударами в голову рабочие, ремонтирующие здание. Полиция сообщила, что Оскарс Рачиньш после убийства 45-летнего Дональда Пеглоу в понедельник ночью спал так сладко, что опоздал на самолет в Финляндию, откуда он собирался вернуться в Латвию к своей подруге. Рачиньшу было предъявлено обвинение в убийстве второй степени. "Мы думаем, что этот человек собирался сбежать в Россию", - сказал газете полицейский комиссар Рей Келли, вероятно спутав Латвию с соседней страной. Рачиньш иммигрировал из Латвии примерно 3 года назад и с перерывами проработал у Пеглоу в общей сложности год. Полиция сообщила, что Рачиньш убил Пеглоу потому, что тот был должен ему 700 долларов (около 450 латов).

26 апреля 2001 года стало известно, что Харий Силс в середине апреля на лыжах достиг Северного полюса и стал первым латышом, сделавшим это.

26 апреля 2000 года Верховный суд Латвии освободил в зале суда бывшего красного партизана Василия Кононова, заменив арест подпиской о невыезде.

В тот же день на берегу Унгурского озера в Райскумской волости Цесисского района потерпел аварию 4-местный вертолет американского производства.У находившегося на высоте примерно 80 метров вертолета Robinson возникли технические неполадки и пилот попытался посадить его на лужайке на берегу озера. Во время посадки вертолет ударился о землю и перевернулся. Пилот и 3 пассажира, одним из которых был известный цесисский предприниматель - директор деревообрабатывающего предприятия Stali Вилнис Страздиньш - не пострадали.

26 апреля 1999 года в Риге около 11.00 на Кипсале, недалеко от здания бассейна, была найдена авиабомба времен Второй мировой войны.

В тот же день в, 6.08 утра неустановленная женщина сообщила по телефону справочной службе аэропорта "Рига" о том, что в аэропорту заложена бомба. В ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было.

26 апреля 1942 года Адольф Гитлер в речи на заседании рейхстага упомянул латышей. Как сообщила газета «Тевия», фюрер сказал: «Вообще, по всему фронту наблюдается сплочение самых разных народов Европы против общего смертельного врага. Это относится не только к германским добровольческим частям СС, но и к бельгийским и французским борцам за это общее дело. Литовцы, латыши и эстонцы, украинцы и татары участвуют в борьбе против большевистского мирового врага».

26 апреля 1938 года газета «Яунакас зиняс» сообщала о совещании строительных инспекторов. «Участники совещания выразили желание избавиться от часто безвкусного и в наших условиях неприемлемого, влияния чужого стиля. В ближайшем будущем следующей задачей латышского строительства должна стать особенная забота о выработке признаков национального латышского стиля. Для покрытия крыши во многих новостройках до сих пор выбирают литую жесть. Этот материал не подходит для условий нашей страны. Его везде можно заменить шифером.Желательно разработать планы разных образцов латышского строительства».

26 апреля 1927 года Плявиняс стали городом.

26 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Опять скелеты» писала: «При производстве земляных работа во дворе ветеринарной клиники университета были обнаружены несколько человеческих скелетов. У большинства скелетов раздроблены черепа, вследствие чего полагают, что тут дело идёт о жертвах большевиков».



26 апреля 1924 года в Риге состоялся первый полет первого сконструированного в Латвии самолета «Спридитис». Конструктор — Николай Пулиньш (на фото), пилот - сержант Аугустс Лаздыньш.



26 апреля 1917 года (по старому стилю) в Резекне собрался Латгальский съезд, большинством голосов высказавшийся за объединение Латгалии с остальной Латвией. Резолюция съезда была написана на русском языке, а потом переведена на латгальский.

26 апреля 1903 года рижским полицеймейстером были изданы «Обязательные поставления о езде на автомобилях» - первые правила уличного движения.

Фото - president.lv,la.lv, газеты "Час" и "Мерсрага Авизе", AFI