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Излучения от Рижской телебашни не опасны ни для людей, ни для животных. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Янис Бокта, в ходе обсуждения проекта застройки Закюсалы.

"Все продумано. Согласно последним замерам, уровень излучения там меньше, чем у часов Лайма, например. Беспокоиться не надо. Наши сотрудник работают там более 30 лет, и никаких жалоб нет. На острове живет много зайцев и лиса, так что во время реконструкции подумаем и о них, чтобы животным тоже было уютно", - рассказал он.

Как уже сообщалось, 13 апреля был подписан договор о разработке технического проекта реконструкции телебашни на сумму 2,225 млн евро. Рижская башня на Закюсале является самой высокой телебашней в Евросоюзе. После реконструкции и благоустройства прилегающей территории планируется принимать до 200 000 посетителей в год по сравнению с неполными 20 000 в настоящее время.