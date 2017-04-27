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прошёл дружеский футбольный матч между командами Cейма и посольства Франции, в которой также играли французские студенты. Со счётом 2:1 выиграли латвийские депутаты. После игры состоялся приём в резиденции французского посла.

В тот же день Государственная полиция сообщила, что пресекла в Риге деятельность цеха по изготовлению поддельных банкнот, в общей сложности изъяв 3,5 миллиона поддельных долларов США. Это самое крупное количество поддельных денег, обнаруженное в Латвии, сообщили в Госполиции. Также были задержаны изготовители поддельных евробанкнот, у которых обнаружены фальшивые евро на общую сумму около 200 тысяч.

27 апреля 2015 года в результате нештатной ситуации в аэропорту «Рига», причиной которой стал анонимный звонок о якобы заложенной бомбе, была парализована работа аэропорта - задержано и перенаправлено в другие аэропорты примерно 40 рейсов и нарушены планы тысяч пассажиров. Через два дня полиция задержала звонившего, ранее судимого за кражи и торговлю наркотиками.



27 апреля 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис принял участие в Большом Субботнике, проходившим под девизом «Чистая Латвия начинается в твоей голове», и осмотрел последствия наводнения в Огре и Царникаве.



27 апреля 2011 года премьер-министр Валдис Домбровскис, открывая международную дискуссию Big Business Day заявил: преодолев экономический кризис, Латвия сможет сказать, что ошибки т.н. тучных лет исправлены и обеспечена основа для ее стабильного роста Премьер разделил преодоление кризиса в Латвии на четыре этапа. Последний этап — введение евро.

В тот же день стало известно, что предприятие с бельгийским капиталом Puratos купило латвийскую компанию по переработке овощей и фруктов Pure Food, с целью закрепиться на скандинавском и восточноевропейском рынках.

27 апреля 2010 года министр финансов Эйнарc Репше официально сообщил правлению партии Jaunais laiks, что решил не участвовать в выборах в 10-й Сейм. И таким образом, покинуть активную политику.

В тот же день бывший лидер Народного фронта Дайнис Иванс в интервью Latvijas Avīze заявил, что не желает выступать на торжественном заседании Сейма в честь 20-летия Декларации независимости. «Мне было бы морально тяжело говорить и смотреть на политиков, которые опозорили нашу независимость», — сказал Иванс.

В тот же день латвийский теннисист Эрнест Гулбис во втором матче турнира серии Masters 1000 в Риме с результатом 2-6, 6-1, 7-5 сенсационно обыграл первую ракетку мира Роджера Федерера.

27 апреля 2009 года конституционный суд Латвии возбудил дело об отмене в 2009 году индексации пенсий. Дело было возбуждено по заявлению 20 депутатов сейма от объединения «Центр согласия» и партии «Общество для другой политики».



В тот же день Айнарс Шлесерс, депутат Сейма от «Латвийского пути»/Латвийской первой партии и кандидат в мэры Риги совершил обход рижского Центрального рынка. Депутат пробыл на рынке два часа и уходя заявил: «У города должен быть хозяин. В Москве есть Лужков, в Нью-Йорке - Блумберг. В Риге будет Шлесерс».

В тот же день в Берне, на Чемпионате мира, сборная Латвии по хоккею впервые победила сборную Швеции, со счётом 3:2.

27 апреля 2008 года выступая в Кливленде на 57-съезде Объединения латышей Америки, президент Валдис Затлерс призвал США оказать помощь в решении проблемы энергетической независимости. Затлерс указал, что сейчас большая часть газа и электричества идут в Латвию из России и что железная дорога, имеющая специфическую ширину колеи, также построена во времена царской России.

27 апреля 2007 года стало известно, что Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала латвийского баскетболиста Каспара Камбалу на 14 месяцев за употребление запрещённых веществ, так как в его организме были обнаружены следы кокаина.

В ту же ночью в Таллине кирпичом, брошенным одним из протестовавших против сноса Бронзового солдата, было разбито окно здания латвийского посольства и нанесены легкие телесные повреждения работавшей в посольстве уборщице.



27 апреля 2006 года возле Рижского замка прошла церемония встречи президента Украины Виктора Ющенко.

В тот же день парламентская фракция партии "Новое время" потребовала от председателя сейма Латвии Ингриды Удре объяснения её предполагаемых связей с живущем в эмиграции российским олигархом Борисом Березовским, включённым в список нежелательных для Латвии лиц.По мнению депутатов от «Нового времени», сообщения о связях Удре с Березовским позорят страну. В письме спикеру они указывали, что встречи столь высокопоставленного должностного лица с человеком, занесённым в список нежелательных для страны лиц, «по их образу и характеру следует считать подрывом престижа Латвийского государства и угрозой его безопасности».

27 апреля 2005 года ночью в Тукумском районе по подозрению в беззакониях, связанных с подключениями к магистральному нефтепроводу Полоцк - Вентспилс, был задержан бывший депутат Сейма, бывший парламентский секретарьМВД, бывший член комиссии Сейма по национальной безопасности Оскар Григс. Он подозревался также в попытке дать взятку дорожному полицейскому, чтобы тот «закрыл глаза» на транспортировку груза.

В тот же день Государственная канцелярия предупредила рижан о самозванцах, выдающих себя за сотрудников служб безопасности, которые, ссылаясь на визит американского президента, приходят в учреждения и предприятия Риги.

27 апреля 2004 года директора некоторых школ нацменьшинств сообщили президенту Вайре Вике-Фрейберге, что ощущают угрозу угрожающее отношение и даже получали угрозы физической расправы за поддержку реформы образования.

27 апреля 2003 года в Подмосковье российский милиционер, показавший дорогу медикам Латвийского центра медицины катастроф, доставлявшим домой в Наро-Фоминск получившего в Латвии травму гражданина России, попросил у них за услугу бутылку водки. Бригада скорой помощи - два водителя и два фельдшера - была шокирована этой просьбой, ведь она ехала на спецмашине с проблесковыми маячками и трафаретом, которая явно отличалась от обычных транспортных средств, причем шофер объяснил цель поездки - необходимость доставить в Наро-Фоминск мужчину, сломавшего ногу в Латвии. Выход и з ситуации нашел пациент, как выяснилось, заранее позаботившийся о«платежном средстве». Получив бутылку, милиционер показал шоферу дорогу, и вскоре машина скорой помощи успешно прибыла в пункт назначения.

27 апреля 2002 года Русская община Латвии (РОЛ) на своем XI соборе приняла резолюцию о том, что «русский язык, являющийся родным для 40% населения Латвии, должен быть признан вторым государственным языком не позднее 2003 года...».

27 апреля 2001 года специализированная многоотраслевая прокуратура возбудила уголовное дело об избиении и истязании в связи со смертью военнослужащего обязательной военной службы подразделения специального назначения Владимира Громова. Экспертиза подтвердила, что смерть солдата наступила в результате ударов, вызвавших нарушения сокращений сердца.

27 апреля 2000 годa на конференции Балтийской ассоциации судовладельцев представитель Латвийской ассоциации судовладельцев, капитан дальнего плавания Гунарс Штейнертс сообщил, что с 1994 по 2000 год число зарегистрированных в Латвии судов уменьшилось на 3 845, а общий тоннаж уменьшился на 653 000 тонн. Как утверждал Штейнертс, отток судов из Латвии связан с непрофессиональным подходом политиков к политике судоходства.

27 апреля 1999 года Кабинет министров выделил 28 643 лата из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства для празднования 200-летнего юбилея со дня рождения А.С Пушкина. 8833 лата из этой суммы были выделены на проведение посвященной юбилею А. С. Пушкина международной олимпиады по русскому языку для школьников стран Балтии. На издание сочинений Пушкина выделено 4500 латов, на изготовление и установку памятного камня в честь 200-летнего юбилея поэта - 4310 латов. 6900 латов израсходованы на проведение торжественного вечера памяти Пушкина в Латвийской национальной опере.

27 апреля 1998 года на первом канале Латвийского телевидения в эфир вышел первый телемост Рига — Москва, записанный двумя неделями раньше. Вели передачу Наталия Абола и Владимир Познер.



27 апреля 1995 года Латвия установила дипломатические отношения с Лаосской Народно-Демократической Республикой, государством в Юго-Восточной Азии, одной из немногих стран мира, где правит коммунистическая партия.

27 апреля 1994 года Сейм проголосовал о приостановке действия мандатов пятерых депутатов, подозреваемых в сотрудничестве с КГБ - Эдвинcа Инкенса, Робертcа Милберга, Георгcа Андреевcа, Андрейса Силиньша и Айварcа Крейтуса.



27 апреля 1988 года в рижском парке Аркадия прошел массовый митинг против строительства метро, организованный Клубом защиты среды.

В тот же день члены Думы Народного Фронта Латвии обратились к трудящимся Латвийской ССР с призывом не принимать участие в объявленной Интерфронтом всеобщей забастовке. Этот же призыв осудили Бюро ЦК КПЛ и Бюро Рижского городского комитета партии.



27 апреля 1955 года в Риге были торжественно открыты Дни Китайской Народной Республики в Латвийской ССР. В Художественном музее открылась китайская выставка, в театрах выступили китайские мастера искусств.

27 апреля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «В Лиепайском округе было большое количество сельских домов с чужими, нелатышскими названиями. Многие дома местные жители называли по фамилиям их владельцев. Волостное правление домовладельцев решило переименовать эту собственность. Теперь в округе в 10 волостях переименовано 509 домов. Наибольшее количество домов переименовали Ницкой волости - сто сорок пять. Теперь вместо нелатышских названий, например, «Подкорнии», «Гобзинги», «Тапори», «Вистинг-Добей», «Селе-Лиде», «Купенхоф» и т.д., домам даны названия, взятые из латышской литературы, например, «Индраны», «Страумены», «Робежниеки», «Талавиеши». «Виестуры» и т.д. Министр внутренних дел переименование домов утвердил».



В Риге в Доме ремесёл (Малой гильдии) в первый раз состоялись проверочные испытания мастеров кондитерского дела, приняли участие 11 рижских кондитеров. В жюри были владельцы больших рижских кондитерских и ответственные руководители этой отрасли. Из 11 тортов хорошо изготовленными были признаны 10, их авторы получили свидетельства кондитерского мастерства. Самым лучшим был назван торт с плывущим парусником (на фото), сообщила газета «Яунакас зиняс».



27 апреля 1924 года в Латвии прошел антиалкогольный день. Под звуки оркестров по Риге прошествовала тысячная демонстрация к президентскому замку. Председатель антиалкогольной лиги обратился к президенту с приветственной речью. Президент Чаксте выразил радость при виде того, как выросла армия трезвенников. После исполнения гимна демонстранты двинулись к Сейму. Их встретил вице-президент Сейма Петревиц, который заявил: «Сейм хорошо понимает, какое великое зло- алкоголь», сообщила газета «Сегодня».



27 апреля 1921 года министр–президент Карлис Улманис отправился на встречу с избирателями в Бауский уезд. Когда автомобиль подъезжал к волостной управе, у дороги его встретили четверо мужчин — один в штатском, остальные в английских шинелях. Один из них поднял руку как бы для приветствия. И вдруг под колеса машины полетела бомба. Охрана Улманиса открыла огонь, но ни убитых, ни раненых ни с одной стороны не было. Прочесывание местности ничего не дало. Дело было закрыто. Социал-демократы уверяли, что покушение было инсценировкой перед выборами.

27 апреля 1919 года правительство Советской Латвии приняло декрет об образовании природоведческих, исторических и этнографических музеев.

27 апреля 1872 года в газете «Рижский вестник» была опубликована статья московского публициста Кришьяниса Валдемара о том, что было бы лучшим памятником для Петра Великого​, к 200-летию императора. Валдемар доказывал, что лучшего памятника, чем развитие русского торгового флота, для первого российского императора придумать невозможно.

Фото - president.lv, Госканцелярия, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журнал "Неделя", книга "90 лет ЛР", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.