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агентство ЛЕТА сообщило, что две семьи, перемещенные из Греции и получившие в Латвии альтернативный статус, планируют остаться жить в стране - искать себя и учиться. Эти две семьи, всего шесть человек, прибыли в Латвию в начале февраля из Эритреи и Сирии. Обе семьи выражают благодарность за предоставление убежища и помощь. Беженцы уже могут сказать несколько необходимых фраз по-латышски, например, в магазине, указывало агентство.

В тот же день Сейм в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону о полиции, среди прочего предусматривающие для полицейских право запрашивать и бесплатно получать информацию, документы и другие материалы также у частных лиц. Как пояснил министр внутренних дел Рихардс Козловксис, это необходимо, чтобы обеспечить проведение ведомственных проверок и выполнение других возложенных на полицию задач.



28 апреля 2015 года стало известно, что руководитель отдела медийной политики Министерства культуры Робертс Путнис в своей декларации указал, что его супругом является Дмитрий Марков. Это был первый случай в истории Латвии, когда чиновник в официальном документе указал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В тот же день депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева из партии «Согласие», к которой был применен статус подозреваемой по делу об уклонении от уплаты налогов, решила сложить мандат.



В тот же день в Риге при большом стечении латышской интеллигенции в здании Ратуши была представлена концепция создания в здании Рижского технического университета Музея послевоенного и современного искусства.

28 апреля 2014 года часть заключенных в Брасской тюрьме отказалась от завтрака и обеда, сообщила пресс-секретарь Управления мест заключения Инара Макарова. Депутат Сейма Карлис Сержантс заявил, что около 120 заключенных объявили голодовку, протестуя против «вседозволенности, безнаказанности и регулярных противоправных действий администрации тюрьмы, унижения заключенных, физического и психологического насилия».



28 апреля 2011 года в Цесисе президент Валдис Затлерс торжественно открыл новый корпус исправительного учреждения для несовершеннолетних и подарил баскетбольный мяч.

В тот же день исполнительная дирекция Риги определила три маршрута, по которым в Старой Риге было разрешено передвигаться на конных упряжках.

28 апреля 2010 года ночью, в 2.35, поступила информация о том, что в Екабпилсе на улице Паста горит дом. Когда полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила в гараже труп девочки с колотой раной в груди. Как выяснилось позже, в час ночи 7–летняя Алиса была убита одним сильным ударом ножа. Полиция объявила в розыск отца девочки, днём его нашли и арестовали. Вилис Симановс тут же признался в убийстве и поджоге. По приговору суда Симановс получил 18 лет тюрьмы. Ранее он был удостоен звания «Гордость Латвии» за спасения чужого ребенка из воды. В тот же день министр среды Раймонд Вейонис сделал прогноз, что его партия Союз зеленых и крестьян получит на выборах в Сейм 7-10 мандатов. На самом деле получил 22.

28 апреля 2009 года правительство приняло решение реорганизовать Министерство по делам детей и семьи. Его функции были переданы министерствам благосостояния, юстиции и образования.

В тот же день в Риге была отмечена температура + 25,1 градусов.

В тот же день стало известно, что Комиссия по подсчёту ущерба от советской оккупации пришла к выводу: ущерб латвийской природе за время нахождения в составе СССР составил не менее 356 миллионов латов.

В тот же день представители латышской интеллигенции направили открытое письмо президенту Валдису Затлерсу, премьеру Валдису Домбровскису, спикеру Сейма Гундарсу Даудзе и мэру Риги Янису Бирксу с просьбой не допустить восстановления исторической надписи «Освободителям Советской Латвии и Риги» на Памятнике Освободителям в Задвинье. Открытое письмо подписали 232 человека.



28 апреля 2008 года состоялась презентация логотипа 90-летия Латвийского государства. Сообщалось, что основной графической идеей логотипа , созданного художниками Рутой Бириней и Артисом Бриедисом, является праздничный салют, в стилизованной форме изображающий даты провозглашения и юбилея Латвийского государства. Работа Бирини и Бриедиса выбрана из более чем 260 присланных на конкурс предложений. Президент Латвии Валдис Затлерс, открывая логотип, указал, что в этом году Латвия отмечает множество юбилеев, однако 90-летие государства является среди них особенным, и его надлежит праздновать в единении.

В тот же день суд Центрального района Риги отдал под арест двух граждан Ирландии за то, что один из них фотографировал голый зад другого на фоне символа Латвии — памятника Свободы.

В тот же день Центр государственного языка вызвал на беседу тренера сборной Латвии по хоккею Олега Знарка для того, чтобы специалисты ЦГЯ могли убедиться в его владении латышским языком.

28 апреля 2006 года прокуратура передала в Рижский окружной суд уголовное дело обвиняемых в разжигании межнациональной вражды лидера Латвийского национального фронта Айвара Гарды и главного редактора издаваемой им газеты DDD Лиги Музыканте. Полицией безопасности уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года в связи с опубликованными в выходящем на русском языке приложении к DDD статьями «Вознаграждение за раскрытие теракта!» и «Давайте жить дружно! Поэтому уезжайте домой! Родина-мать зовёт вас! Люблю русских, но не люблю колонизаторов», авторами которых является Гарда. В этих статьях русские именуются «раковыми клетками», «оккупантами» и «внешними врагами Латвии».

В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что тех, кто сжигает прошлогоднюю траву, в качестве наказания следует направлять на общественно полезные работы. По мнению президента, сжигающие старник люди не понимают стихийную природу огня — они думают, что сгорит только небольшой участок, однако огонь выходит из под контроля. «Зажечь старник — это выпустить чудовище, которое нельзя контролировать»,- сказала президент.



В тот же день президент Украины Виктор Ющенко и президент Вайра Вике-Фрейберга посетили украинскую школу в Риге.

28 апреля 2005 года министр культуры Хелена Демакова и председатель Совета еврейских общин Латвии Аркадий Сухаренко подписали договор о передаче организации в аренду здания на ул. Алксная 5, в Вецриге, в котором должен был открыться Латвийский музей евреев и холокоста.

В тот же день Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об авиации и закону о Национальных вооруженных силах, дающие министру обороны право в особых случаях разрешать сбивать самолеты. Законопроект был признан срочным — поправки необходимо было принять до начала намеченного на 6 и 7 мая визита в Латвию президента США Джорджа Буша. Согласно поправкам, право разрешать сбивать самолеты министр обороны будет иметь «в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить угрозу интересам национальной безопасности и если есть основание считать, что самолет используется в качестве орудия для уничтожения людей».

В тот же день на пресс-конференции в Москве лидер партии «Родина» и одноименной фракции Госдумы России Дмитрий Рогозин заявил, что Партия «Родина» намерена не допустить приезда президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги в Москву на празднование юбилея Победы. «Мы не хотим ее видеть и постараемся сделать так, чтобы она не приехала в Москву», — cказал Рогозин.

28 апреля 2004 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга провозгласила принятый Сеймом 22 апреля закон об обороте алкоголя, предусматривающий, что пивом и другими алкогольными напитками нельзя торговать с 22 часов вечера до 8 утра.

29 апреля 2002 года ночью на ул.Ростокас в Риге угнали служебный автомобиль гендиректора государственного агентства недвижимости Калвиса Брициса Audi A6. Автомобиль 1999 года выпуска был оснащен сигнализацией, застрахован, в нем находились пропуска для въезда в Юрмалу и Старую Ригу, разрешение на парковку у здания Кабинета министров.

28 апреля 2000 года приблизительно в 5 часов утра, на аэродроме Икшкиле при взлете потерпел аварию небольшой частный самолет, пилот которого находился в состоянии опьянения. Четырехместным самолетом американского производства Tiger управлял пилот Дмитрий Архипов. В крови у Архипова полиция обнаружила 2,8 промилле алкоголя, но невозможно было доказать, что пилот выпивал перед полётом. Сам он утверждал, что выпил в горя уже после аварии. Через два года тот же самолёт с тем же пилотом попал в аварию возле аэропорта «Спилве».

Той же ночью на мероприятии в баре клуба Piano по случаю юбилея журнала Privаtа Dzive, музыкант Айгарс Граверс несколько раз ударил в лицо фотографа журнала Каспарса Удриса и разбил его дорогую фотокамеру. Инцидент произошел около 3 часов ночи, когда Удрис сфотографировал Граверса, сидевшего у бара рядом с женщиной. Сразу после этого Граверс вскочил на ноги и начал кричать, что его не нужно фотографировать, и пригрозил фотографу Удрису расправой. Удрис переспросил, угрожает ли ему Граверс, на что музыкант ответил утвердительно и ударил Удриса в лицо. Ногами Граверс разбил фотокамеру стоимостью 1500 латов.

В тот же день безработный юрист Ричард Баумхаммерс, сын латышского медика-эмигранта, вышел из своего дома в пригороде Питтсбурга с ружьем и застрелил старушку-еврейку, жившую по соседству. Потом он сел в машину и поехал по улице, расстреливая по дороге всех небелых. Прикончив двоих работников в китайском ресторане и встречного негра, Баумхаммерс устроил разгром в местном еврейском центре. Потом нарисовал карикатуру на стене и поехал дальше, стреляя по сторонам. Результатом его прогулки стали пятеро убитых и трое раненых. С трудом задержав адвоката, полиция установила: Баумхаммерс недавно получил латвийское гражданство.

28 апреля 1999 года юридическая комиссия Сейма одобрила к рассмотрению в первом чтении предложение президента Латвии о внесении поправок в закон «Об ордене Трех звезд», предусматривающих награждение орденом Трех звезд с цепью каждого нового вступающего в должность президента страны.



28 апреля 1994 года был арестован криминальный авторитет Иван Харитонов, которого называли королём рэкета.

28 апреля 1987 года был восстановлен Латвийский Фонд культуры, как отделение Советского Фонда культуры. Был закрыт в 2008 году, после того, как Госконтроль обнаружил там растрату средств в корыстных целях.

28 апреля 1986 года в Риге был установлен температурный рекорд этого дня: +26,5 градусов.

28 апреля 1974 года в Риге был установлен температурный рекорд этого дня: −3, 5 градуса.



28 апреля 1954 года в Риге на аэродроме Спилве было открыто новое здание аэропорта - образец сталинского классицизма. Архитектор - С.Воробьёв, авторы настенных росписей - Э.Трейлонс, Э. Цесниекс, М.Голде, В. Кудояр. В здании были гостиница, ресторан, парикмахерская и почтово-телеграфное отделение.

28 апреля 1942 года газета «Тевия» опубликовала призыв центрального комитета Дней леса сажать деревья в память «освободителей нашей земли, павших героев армии Великой Германии. «Памятные деревья желательно сажать в местах их борьбы, где они пали, в окрестности тех мест, за освобождение которых они боролись. Пока надо воздержаться от устройства насаждений в местах солдатских кладбищ, потому что эти работы проводит отдельное учреждение» - говорилось в призыве.

28 апреля 1941 года в Риге произошло переименование улиц. На карте города появились бульвар Падомью, улицы Барбюса, Леона Паэгле, Фрициса Гайлиса и т. п.

В тот же день начальник рижского гарнизона генерал-лейтенант Львов издал приказ N 14 о параде войск гарнизона в день Международного пролетарского праздника 1-мая на Красноармейской площади (Пардаугавском стадионе).

28 апреля 1939 года было принято дополнение к закону о рабочем времени, фактически рабочее время сезонных рабочих, а также сельскохозяйственных рабочих законом не ограничивалось.



28 апреля 1938 года в Латвию приехал писатель Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года. Выступал с чтением рассказов в Театре русской драмы, рассказывал о своих встречах с Шаляпиным и Львом Толстым. Побывал на Рижском взморье и Кемери.

28 апреля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера вечером на Двине у Андреевской гавани можно было наблюдать интересную картину. Не смотря на довольно холодную погоду и дождь группа молодых людей, в числе 6-8 человек, не обращая внимания на шутки и смех прохожих, скинули одежды и стали купаться. Таким образом „купальный сезон“ в Риге уже открылся».

Фото: president.lv, mixnews.lv, газета "Ригас Балсс".