Омбудсмен: число неграждан не уменьшается из-за безответственных родителей (18)

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Эксклюзив | 25 апреля 2017 года, 16:42

Государство сделало достаточно много для того, чтобы при рождении ребенок неграждан мог стать гражданином Латвии, но несмотря на это, резкого прироста граждан не наблюдается. Об этом в эфире радио Baltkom заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

Он считает, что родители должны думать о будущем гражданстве своих детей.

«Приближаются выборы и снова поднимается этот вопрос. Это бег на одном месте. Уже 25 лет пытаются решить этот вопрос. Дети неграждан автоматически могут становиться гражданами при рождении. Вопрос к родителям – или они безответственные, или у них другое гражданство и они хотят зарегистрировать ребенка как гражданина другой страны. Государство сделало все, чтобы гражданство можно было получить автоматически. Если по-прежнему есть родители, которые выбирают статус негражданина, то это абсурд», - сказал Янсонс.

Напомним, некоторые депутаты Сейма предложили еще больше упростить процедуру получения гражданства Латвии. Как сообщается, в Латвии по-прежнему проживают 242 тысячи неграждан. Их число каждый год уменьшается в среднем на 10 тысяч человек - чаще всего это связано со смертью или предоставлением гражданства другой страны.

Комментарии 18
кот57 минут назад
Число неграждан неуменьшается от боязни властиимущих допустить до выборов новоспеченных граждан.Что может повлиять на расстановку сил в Сейме.
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Оккупант33 минуты назад
Абсурд это такие выродки как он,страна у нас нормальная,не надо винить страну в том,что ею управляет кучка нац озабоченных дебилоидов вроде этой ошибки природы!
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леший51 минуту назад
просто вопрос---через какое место ентот обоссумен получил гражданство латвии? и есть ли статья в уголовном кодексе, если оно получило его обманным путём?---надеюсь, что ему дадут реальный срок и тогда оно сможет воочию убедиться о соблюдению прав человека в камере из пятнадцати человек
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