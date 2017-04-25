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Государство сделало достаточно много для того, чтобы при рождении ребенок неграждан мог стать гражданином Латвии, но несмотря на это, резкого прироста граждан не наблюдается. Об этом в эфире радио Baltkom заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

Он считает, что родители должны думать о будущем гражданстве своих детей.

«Приближаются выборы и снова поднимается этот вопрос. Это бег на одном месте. Уже 25 лет пытаются решить этот вопрос. Дети неграждан автоматически могут становиться гражданами при рождении. Вопрос к родителям – или они безответственные, или у них другое гражданство и они хотят зарегистрировать ребенка как гражданина другой страны. Государство сделало все, чтобы гражданство можно было получить автоматически. Если по-прежнему есть родители, которые выбирают статус негражданина, то это абсурд», - сказал Янсонс.

Напомним, некоторые депутаты Сейма предложили еще больше упростить процедуру получения гражданства Латвии. Как сообщается, в Латвии по-прежнему проживают 242 тысячи неграждан. Их число каждый год уменьшается в среднем на 10 тысяч человек - чаще всего это связано со смертью или предоставлением гражданства другой страны.