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Один из самых доступных для латвийцев курортов на сегодняшний день - это итальянский Римини. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал руководитель Tez Tour Latvia Константин Пальгов, комментируя покупательную способность населения.

"Второй год подряд из Риги можно будет выезжать на отдых в итальянский курортный город Римини. Всего 2,5 часа из Риги и вы попадаете сразу в центр Италии. Это великолепное место и настолько доступное, что когда каждый цент на счету, думаешь "я бы поехал в Сантропе, а затем в Нью-Йорк на неделю", но затем возвращаешься в реальность и понимаешь, а что еще есть более доступное", - сказал Пальгов.

По словам туроператора, заплатив небольшие деньги, путешественник может получить качественный отдых на европейском курорте.

"Заплатив 350 евро, человек может и походить, и покупаться, и пожариться на солнце. Сотрудники турагентства знают куда направить и где находится местечко, где можно отдохнуть "по карману"", - указал глава Tez Tour Latvia.

По данным, доступным в публичном пространстве, в 2016 году 44% жителей Латвии оплачивали путешествия из специально накопленных средств. Средние расходы на одну поездку в течение последнего года составили 413 евро.

Стоит отметить, что согласно информации туроператоров, число путешествующих латвийцев в этом году за период ферваль-март уже превысило число прошлого года за этот же период.