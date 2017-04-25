Эксклюзив |

Известный драматург, сценарист и историк Эдвард Радзинский рассказал подробности расстрела царской семьи в России. Сцена, которую он описал в прямом эфире радио Baltkom, шокирует своей жестокостью. “Спасибо, что окончательно лишил меня веры в человека”, - написал мне коллега после этого эфира.

«Они же (чекисты) толпились в дверях и стреляли через плечи друг-друга. Просто не вмещались. Люди (царская семья) бегали по комнате и они гоняли их пулями по этой комнате. Бегает несчастная служанка Демидова закрываясь подушкой. Девочки стоят на коленях, закрываясь руками. Они (чекисты) распредилили, кто кого убивает из царской семьи. Но они старались в детей не стрелять – там мальчик недостреленный ползал. Это не из-за неумения чекиста Никулина застрелить ребенка с трех метров. Он физически не мог это сделать. Они старались стрелять во взрослых – царя, царицу, слуг... Будучи нелюдьми эти чекисты немного все-таки оставались людьми. Я с этими трупами (изучая все это дело) пожил....», - сказал Радзинский.

Именно Радзинскому удалось найти и придать гласности записку Якова Юровского, непосредственного руководителя расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи, с описанием этого убийства.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети — великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

Останки Николая II, Александры Федоровны, Ольги, Татьяны и Анастасии Романовых, а также лиц из их окружения были обнаружены в июле 1991 года около Екатеринбурга.

17 июля 1998 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоялось захоронение останков членов царской семьи.