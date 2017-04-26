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Общество Nacionalo karaviru atbalstam 9 мая организует акцию протеста против празднования в Латвии Дня победы, сообщает nra.lv.

День памяти латышских легионеров 16 марта традиционно противопоставляется 9 мая, но в этом году латыши пойдут на День советской победы, чтобы протестовать против него, пишет издание. Официальная позиция самоуправления – нейтральная. Это свобода слова и собраний. Единственное условие – безопасность, имеется ввиду, чтобы оппоненты на стали друг другу убеждать физическими методами.

Цель пикета – напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и ущербе, причиненном латвийскому государству советской оккупацией, сообщает газета.

Представитель общества Nacionalo karaviru atbalstam Гинта Вилцане говорит, что никаких провокаций не планируется, в пикете, который пройдет около Латвийской национальной библиотеки может принять участие около 50 человек.

Напомним, что это не первая акция протеста против празднования 9 мая. И ранее неподалеку от памятника в Парадаугаве в этот день проходили соответствующие пикеты и акции.

Например, 9 мая 2002 года глава комитета по делам культуры Рижской думы Дайнис Иванс и еще несколько человек устроили демонстративную ловлю рыбы возле памятника Освободителям.

9 мая 2007 года представители организаций "Союз национальных сил" и Латвийского Национального фронта намеревались возложить к памятнику венок из колючей проволоки, но были остановлены полицией. Им было разрешено только возложить цветы.

9 мая 2009 года представители организации "Союз национальных сил" возложили к монументу освободителям Риги белые гвоздики и несколько экземпляров газеты DDD. В тот же день в рижском Домском соборе священник Гунтис Калме провёл богослужение на тему «9 мая — символ освобождения Латвии или национального унижения?».

9 мая 2012 года активист Улдис Фрейманис провёл шествие от Музея оккупации до памятника Свободы, чтобы отметить «начало партизанской войны против оккупантов». «Я хочу почтить партизан, которые воевали до 1955 года», - говорилось в заявке Фрейманиса на проведение шествия.

Все подобные мероприятия прошли без существенных инцидентов.