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Российское эмбарго больше не влияет на молокообрабатывающую отрасль Латвии, а объем экспортируемых страной молочных продуктов превысил показатели 2014 года. Об этом в передаче "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявил руководитель Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

"Мы потеряли серьезный рынок России, но сейчас нам уже удалось превысить объемы продаж 2014 года. Суммарно мы уже продаем немного больше , чем до введения санкций. Прибыль, правда, по прежнему ниже, потому что мы стали экспортировать меньше товаров с высокой добавленной стоимостью: творога, масла, мороженого, и больше сырья, индустриальных товаров, таких, как молочный порошок ", - рассказал Шолкс.

В то же время он подчеркнул, что кризис удалось преодолеть благодаря активной работе по привлечению новых покупателей и поддержке государства.

"Сейчас наша продукция экспортируется в 91 страну мира, из них 70 - постоянные и активные покупатели. На карте мира наши товары можно найти повсюду, их знают в Канаде, в Кувейте, в Папуа-Новой Гвинее, в Марокко, в Бразилии", - сообщил Янис Шолкс.