Политолог: муниципальные выборы в Риге - это интрига (2)
Результаты муниципальных выборы в Риге пока являются интригой. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучил политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.
"Если говорить об общей программе партий "Согласие" и "Честь служить Риге!", то их ситуация не такая стабильная, какой она была 4 года назад. Вполне возможно, что голоса разделятся поровну - одна половина списку, а другая всем остальным", - говорит Розенвалдс.
Он предположил, что на исход выборов может повлиять и усталость электората.
"Когда надоедает наблюдать за одними и теми же фигурами, то пора дать порулить кому-нибудь другому", - отмечает политолог.
Также Розенвалдс прокомментировал баллотирование в Рижскую думу бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша. По его мнению этот поступок не является разумным.
"После того, как президент перестает быть действующим, он все равно сохраняет свой статус и продолжает в своем лице представлять общество. Мне кажется, что это прежде всего, понижение личного уровня, хотя безусловно, занимаемая ранее им должность привлечет часть избирателей ", - добавил Розенвалдс.
На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений.
Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня.