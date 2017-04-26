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Результаты муниципальных выборы в Риге пока являются интригой. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучил политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Если говорить об общей программе партий "Согласие" и "Честь служить Риге!", то их ситуация не такая стабильная, какой она была 4 года назад. Вполне возможно, что голоса разделятся поровну - одна половина списку, а другая всем остальным", - говорит Розенвалдс.

Он предположил, что на исход выборов может повлиять и усталость электората.

"Когда надоедает наблюдать за одними и теми же фигурами, то пора дать порулить кому-нибудь другому", - отмечает политолог.

Также Розенвалдс прокомментировал баллотирование в Рижскую думу бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша. По его мнению этот поступок не является разумным.

"После того, как президент перестает быть действующим, он все равно сохраняет свой статус и продолжает в своем лице представлять общество. Мне кажется, что это прежде всего, понижение личного уровня, хотя безусловно, занимаемая ранее им должность привлечет часть избирателей ", - добавил Розенвалдс.

На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня.