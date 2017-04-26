Эксклюзив |

На пресс-брифинг, устроенный премьер-министром Марисом Кучинскисом,на котором премьер рассказывал о новой налоговой реформе, пришла только съемочная группа программы TV3zinas. Журналист телеканала, возмущенный таким обстоятельством, указал, что если бы говорили о котиках, то корреспондентов собралось бы куда больше.

"Реальность Латвийских СМИ. На брифинг к Марису Кучинскису в Рижский замок прибыли только TV3zinas. И это не первый рез. Победа порталов с котиками?", - написал журналист в соцсети Twitter, опубликовав снимок, где видно пустое помещение с одним микрофоном и одной видеокамерой.

Пост стали комментировать пользователи сети микроблогов. Кое-кто указал, что если бы премьер сказал о чем-то важном, а то все как обычно - ни о чем. Кто-то написал, что раньше на пресс-конференции приходили представители по-меньшей мере хотя бы одного информагентства, другие на то, что вместо того, чтобы жаловаться, можно получить кучу эксклюзивного материала. А один из комментаторов указал, что если бы пригласили видео-порталы о котиках и еще бы выставили угощения, то откликнулись бы многие. Еще одна пользовательница задала риторический вопрос: "А когда на подобных брифингах говорилось о чем-то действительно важном?".

Тем временем, премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) на пресс-брифинге указал, что партнеры по правящей коалиции концептуально поддерживают налоговую реформу. Он подчеркнул, что дискуссии по реформе еще будут продолжены.