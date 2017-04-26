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Многие латвийцы неправильно поняли план реэмиграции, действовавший в стране с 2013 года. Об этом в интервью радио Baltkom заявила директор исследовательского центра диаспоры и миграции Латвийского университета Инта Миериня.

Она отметила, что Министерство экономики продолжит поддерживать проживающих за рубежом латвийцев, которые обдумывают возможность вернуться назад.

«Наше исследование показало, что люди часто не так понимают цель этого плана. Они считают, что план нацелен на то, чтобы убедить людей вернуться. Нельзя сказать, что план был неудачным или плохо реализован. Люди не возвращаются не потому, что государство не предоставляло помощь. Главные причины – эмоциональные и личные. Даже если они хотят вернуться, есть реальные проблемы, которые нужно решать. Например, найти работу – это в первую очередь. Если государство может помочь с этими проблемами, то, мы надеемся, так будет и в будущем», - сказала Миериня.

Напомним, согласно отчету о реализации плана реэмиграции Министерства экономики, в период с 2000 по 2016-й год число жителей Латвии уменьшилось на 410 тысяч человек. Минэкономики отмечает, что успешной реализации плана мероприятий по поддержке реэмиграции на 2013-2016 гг. помешала нехватка финансирования.