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Африка является колыбелью для всего человечества - специальный анализ ДНК доказал, что все современные люди потомки африканской женщины, отметил в рамках программы "Круглый стол", посвященной Африке, на радио Baltkom член научного совета по проблемам Африки Российской академии наук, заведущий кафедрой африканистики Санкт-Петербургского государственного университета Александр Желтов.

«Как ни удивительно, но моноэтничных государств в Африке очень мало. Ведь из истории мы знаем, что большинство современных границ Африки были проведены по линейке, делившими континент европейцами. В связи с этим у африканцев нет общего менталитета, что влечет за собой определенные проблемы. Жители Африки прекрасно осведомлены об высоком уровне развития других континентов, но сами не могут достигнуть такого», - сказал Желтов.

По его словам, основные проблемы Африки – низкий уровень образования, здравоохранения, экономики и информированности.

«Все это проблемы мирового характера. То, что актуально для Африки, актуально и для всего человечества, а значит касается каждого из нас» - подчеркнул Желтов.

В завершении эксперт добавил, что у африканцев совершенно не современное восприятие действительности, а сугубо традиционное.

«На Африканском континенте главенствует раслечение традиционного сознания, которое опирается на традиционные институты и формы, а это тоже заметно тормозит развитие данного континента. Лишь отдельные программы решают глубокие проблемы Африки, но их очень мало», - сказал эксперт.

Напомним, 26 апреля на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Африке и стереотипам связанным с континентом.