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Африка делится на два абсолютно разных мира - Черную Африку и Северную Африку. Население, религия, культура, уровень образования и вид деятельности - у них различно практически все. Кажется, что даже время течет по разному в этих двух регионах, сказал в эфире радио Baltkom заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога (ЦСААР) Александр Ткаченко.

"Помимо территориальных различий, между Тропической и Северной Африкой, существенны и различия культурные. Регион тропической Африки называют "черной Африкой". Это самый менее развитый регион во всем мире, так как животноводство и сельское хозяйство здесь слабо развито. Примечательно, что почва обрабатывается при отсутствии плуга, что усложняет данный вид работ. Люди задействованы, в основном, на плантациях и на хозяйственных работах. Религия тропической Африки - христианство и мусульманство", - сказал Ткаченко.

Так же эксперт отметил, что Северная Африка гораздо более развита не только социально, но и интеллектуально.

"В городах достаточно культурных и политических центров. Северная Африка является центром обрабатывающей промышленности. Здесь живет большая часть населения Африки. Основной религией региона является Ислам". Северная Африка ушла далеко вперед от Южной. По сути, это два разных мира. Но не стоит сбрасывать со счетов сельские глубинки Тропической Африки, ведь они так же влияют на политическую жизнь Африки" - подчеркнул Ткаченко.

Для справки из Википедии:

Африка делится на два природных субрегиона: Тропическую Африку и Северную Африку. В состав Тропической Африки отдельно входят Центральная, Западная, Восточная и Южная Африка. Южная Африка - это 10 млн.км2, по площади в два раза больше Северной Африки.

Напомним, 26 апреля на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Африке и стереотипам связанным с континентом.