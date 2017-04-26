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Африканские корни помогли Александру Пушкину внести в русский язык глубокое содержание и актуальность, а также сделали его великим русским поэтом. Такое мнение в рамках программы "Круглый стол", посвященной Африке, на радио Baltkom высказал советский и российский художник, музыкант и актёр Сергей "Африка" Бугаев.

"Я очень связан с этим континентом - на меня снизошло просветление или галлюцинация, называйте как хотите, связанные с Африкой. Я почувствовал, что у всех нас африканские корни. Да и последние научные исследования доказали - все мы произошли от африканцев. И это прекрасно. Например, Пушкин – великий русский поэт. Это благодаря влиянию его африканских корней. Он превратил русский язык в более современный, наполненный смысловыми объектами и глубоким содержанием", - сказал Бугаев.

Актер также добавил, что его остро интересует тема расизма, особенно в Эфиопии. И, что через 10-20 лет вся Африка поднимется и скажет остальной планете свое слово.

"Все еще идет борьба за свободу. Слышны отголоски того, за что человечество будет платить. Сейчас поднялся Китай, а через 10-20 лет поднимется Африка и скажет нам свое слово. Заметьте, в спорте Эфиопы уже, все чаще, первые" - сказал актер.

Напомним, 26 апреля на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Африке и стереотипам связанным с континентом.