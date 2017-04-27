Эксклюзив |

Детская комната в Министерстве финансов создана усилиями самих работников учреждения и деньги налогоплательщиков Латвии затронуты не были. Об этом в эфире радио Baltkom заявил пресс-секретарь Минифина Алексис Яроцкис.

"На оборудование этой комнаты деньги государства потрачены не были. Это кабинет, где находится рабочий стол, стул, компьютер. Сами работники принесли игрушки, раскраски, пазлы и т.д.", - рассказал он.

Яроцкис также ответил на критику латвийцев в адрес ведомства о том, что создание такой комнаты - разбазаривание средств, которое останется безнаказанным.

"Да успокойтесь! У той же Службы госдоходов, где работает много молодых сотрудников с детьми, есть своя детская комната. Не нужно искать сенсацию там, где ее нет. Любой предприниматель, который ценит свои сотрудников, будет думать о том, чтобы работник мог прийти и полноценно работать. В наше время надо быть особенно отзывчивыми к детям", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь также отметил, что возрастных ограничений для посещения этой комнаты нет, но обычно это дети в возрасте от 3 до 9 лет.

Напомним, вчера в Министерстве финансов была торжественно открыта детская комната, предусмотренная для детей сотрудников ведомства.