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Финансирования нет, но я надеюсь, что летом к обновлению Памятника Свободы подключаться как муниципальные, так и государственные силы. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил руководитель отдела политики культурного наследия Госинспекции по охране памятников культуры Янис Асарис, комментируя ситуацию о плановой реставрации памятника.

"Я верю, что Министерство финансов выделит дополнительные средства этим летом. Ведь зимой работы подобного типа не производятся. К тому же, необходимо закончить реставрацию к столетию Латвии", - сообщает Асарис.

Руководитель отмечает, что необходимые работы уже могли давно быть выполнены, но к сожалению, Государственная инспекция по охране памятников и Рижское агентство памятников в последнее время все силы положили на братское кладбище, где ежегодно проводятся работы по консервации.

"Сейчас я затрудняюсь назвать даже приблизительную сумму, необходимую для восстановления памятника. Это вопрос второго плана. Главное, чтобы начались сами работы", - продолжил Асарис.

Напомним, что согласно бизнес-плану "Рижского агентства по памятникам" необходимая сумма по самым скромным подсчетам составляет около 200 000 евро.

На фигуре обелиска вследствие окисления медной поверхности образуется неблагоприятный налет зеленого цвета, который, если не очистить в ближайшие пару лет, может стать большой проблемой и тогда будут нужны еще большие финансовые вливания.