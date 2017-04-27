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Сегодня, находящийся в Риге российский писатель, драматург и сценарист Эдвард Радзинский посетил спектакль театральной платформы Stadia, поставленном по его же пьесе "Она в отсутствии любви и ожидании смерти".

Эдвард Станиславович после спектакля пообщался с артистами и выразил им благодарность за то, что они воплотили написанное им на сцене. Также автор пьесы оставил свой автограф. "Дай Вам Бог продолжать радости жизни, это было прекрасно. Здесь нет возражений и я благодарен за то, что Вы сделали", - сказал Радзинский.

Ранее руководители Stadia Андрей Гаркави и Татьяна Черковская сообщили в социальной сети Facebook, что пригласили Эдварда Станиславовича и он любезно согласился.

"И! Чудеса случаются! Мы получили от Эдварда Станиславовича Радзинского подтверждение намерения посетить наш спектакль 27-го апреля. Ждём «своего автора» с волнением и радостью", - сказано на страничке Stadia в Facebook.