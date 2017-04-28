Социолингвист: засилье русского в школах не позволяет освоить латышский (39)

фото

Эксклюзив | 28 апреля 2017 года, 07:16

На должном уровне освоить латышский язык не позволяет двуязычие в латвийском обществе, так считает социолингвист Винета Пориня. Кроме того, как написала член партии VL/TB-LNNK в социальной сети микроблогов, добиться хороших результатов на экзаменах в школах, детям мешает засилье русского языка в школах нацменьшинств.

"В недостаточно высоких результатах по латышскому языку на экзаменах виновато двуязычное общество и фактически монолингвизм русского языка в школах нацменьшинств", - написала в соцсети Пориня.

Один из пользователей соцсети согласен с утверждениями Порини, более того он считает, что с попустительства властей в Латвии происходит целенаправленная русификация.

"Если конкретнее, что все время целенаправленно продвигается русификация, раздельное образование, фактически апартеид колонистов против местных. Африка с этим покончила", - написал пользователь.

Напомним, в свободном доступе имеется и статистика Государственного центра содержания образования о результатах централизованных экзаменов в рижских школах в 2015/2016 учебном году, и часть данных из исследования МОН.

При сравнении данных о 41 средней школе, в которых индекс результатов централизованных экзаменов ниже 60%, данные МОН совпадают со статистикой ГЦСО только в 12 учебных учреждениях, а в 29 школах они значительно лучше, чем утверждают в министерстве. МОН указало, что в 41 средней школе индекс обязательных экзаменов ниже 50%. Однако по данным ГЦСО только у 30 образовательных учреждений он ниже 50%, а в 11 школах – выше 50%. В Риге только две средние школы, где индекс централизованных экзаменов был ниже 30%, хотя в МОН утверждают, что таких школ семь. В целом в Риге, включая гимназии, программы среднего образования предлагают 89 школ, и в большей их части индекс централизованных экзаменов превышает 60%.

На заседании Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы в четверг, 27 апреля, развернулась дискуссия по поводу исследования, проведенного по заказу Министерства образования и науки (МОН), в котором проанализированы результаты централизованных экзаменов в рижских школах.

«После оценки этих материалов приходится сделать вывод, что министерство намеренно или ненамеренно занизило результаты рижских школ», - подчеркнула председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане. По словам Алдермане, в недостаточно высоких результатах экзамена по латышскому языку в 12-х классах виноват сам экзамен, а не знания школьников. Алдермане также добавила, что исследование является некорректным, так как не была учтена индивидуальная ситуация каждой школы – в итоге анализ был проведен в спешке.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков представил полный анализ допущенных в исследовании МОН ошибок, а, "возможно, и сознательной подделки данных". Мэр Риги выразил сожаление по поводу того, что Шадурскис обидел сотни учителей и тысячи детей, назвав их школы второсортными. Ни одна школа в Риге по указаниям Шадурскиса закрыта не будет, заверил он.

Комментарии 39
Крик2 часа назад
Самая настоящая беда Латвии, это засилие хуторятами должностей, не приносящих ровным счётом ничего полезного на баланс разваленной "страны", но требующих для себя отдельно стоЯщего комфорта на наши с вами налоги.
А вообще конечно омерзительно, совсем о×уели с горя.
Ответить
Диетолог2 часа назад
Лучше сядь на диету!
Ответить
Опять!2 часа назад
Да отстаньте уже от моих деток!
Ответить