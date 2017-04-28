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На должном уровне освоить латышский язык не позволяет двуязычие в латвийском обществе, так считает социолингвист Винета Пориня. Кроме того, как написала член партии VL/TB-LNNK в социальной сети микроблогов, добиться хороших результатов на экзаменах в школах, детям мешает засилье русского языка в школах нацменьшинств.

"В недостаточно высоких результатах по латышскому языку на экзаменах виновато двуязычное общество и фактически монолингвизм русского языка в школах нацменьшинств", - написала в соцсети Пориня.

Nepietiekami augstos latviesu valodas eks.rezultātos vainojama sabiedrības divvalodība un faktiskais monolingvisms krievu val. m/t skolās. — Vineta Poriņa (@VinetaPorina) 27 апреля 2017 г.

Один из пользователей соцсети согласен с утверждениями Порини, более того он считает, что с попустительства властей в Латвии происходит целенаправленная русификация.

"Если конкретнее, что все время целенаправленно продвигается русификация, раздельное образование, фактически апартеид колонистов против местных. Африка с этим покончила", - написал пользователь.

@VinetaPorina Ja konkretak,visu laiku merktiecigi virzita RUSIFIKACIJA, segregeta izglitiba, butiba KOLONISTU APARTEIDS pret vietejiem.DAfrika to izbeidza — Eriks Belindzevs (@EriksBelinsky) April 27, 2017

Напомним, в свободном доступе имеется и статистика Государственного центра содержания образования о результатах централизованных экзаменов в рижских школах в 2015/2016 учебном году, и часть данных из исследования МОН.

При сравнении данных о 41 средней школе, в которых индекс результатов централизованных экзаменов ниже 60%, данные МОН совпадают со статистикой ГЦСО только в 12 учебных учреждениях, а в 29 школах они значительно лучше, чем утверждают в министерстве. МОН указало, что в 41 средней школе индекс обязательных экзаменов ниже 50%. Однако по данным ГЦСО только у 30 образовательных учреждений он ниже 50%, а в 11 школах – выше 50%. В Риге только две средние школы, где индекс централизованных экзаменов был ниже 30%, хотя в МОН утверждают, что таких школ семь. В целом в Риге, включая гимназии, программы среднего образования предлагают 89 школ, и в большей их части индекс централизованных экзаменов превышает 60%.

На заседании Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы в четверг, 27 апреля, развернулась дискуссия по поводу исследования, проведенного по заказу Министерства образования и науки (МОН), в котором проанализированы результаты централизованных экзаменов в рижских школах.

«После оценки этих материалов приходится сделать вывод, что министерство намеренно или ненамеренно занизило результаты рижских школ», - подчеркнула председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане. По словам Алдермане, в недостаточно высоких результатах экзамена по латышскому языку в 12-х классах виноват сам экзамен, а не знания школьников. Алдермане также добавила, что исследование является некорректным, так как не была учтена индивидуальная ситуация каждой школы – в итоге анализ был проведен в спешке.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков представил полный анализ допущенных в исследовании МОН ошибок, а, "возможно, и сознательной подделки данных". Мэр Риги выразил сожаление по поводу того, что Шадурскис обидел сотни учителей и тысячи детей, назвав их школы второсортными. Ни одна школа в Риге по указаниям Шадурскиса закрыта не будет, заверил он.