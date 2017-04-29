29 апреля 2016 года президент Раймондс Вейонис решил не провозглашать поправки к закону об иммиграции, сообщили в канцелярии президента. По его мнению, эти поправки выявляют несовершенства законодательного процесса, так как они были в третьем чтении поспешно направлены в Сейм не разработанными до конца, что привело не только к противоречиям в тексте закона, но и ставит под угрозу его выполнение в соответствии с поставленными целями, заявил Вейонис. Он передал поправки в Сейм на повторное рассмотрение.

29 апреля 2015 года в Риге сотрудники Полиции безопасности задержали журналиста Лато Лапсу, который снимал на видео вход в здание ПБ на улице Эрглю. Журналист объяснил, что хотел вывести на чистую воду сотрудников ПБ, которые «крышуют» бизнесменов и ездят на дорогих машинах.

В тот же день информационное агентство «Россия сегодня» подало заявление о регистрации представительства в Латвии. Регистр предприятий запросил мнение Национального совета по электронным СМИ, который указал, что целью «Россия сегодня» является распространение в информационном пространстве тенденциозной информации, отвечающей внешнеполитическим интересам РФ.

Эксклюзив |

в Риге на Эспланаде танцевальным представлением французских и бельгийских хореографов начало сезон открытое бюро организаторов программы культурной столицы Европы, она же Культурная дача.

В тот же день стали известны данные опроса, проведенного социологической фирмой SKDS. 55,4% опрошенных уверены, что при возникновении угрозы войны они остались бы в Латвии, а 18,2% заявили, что уехали бы из страны. 26,4% признались, что не знают, как бы они поступили. В Латгале 31% опрошенных заявили, что готовы отправиться в эмиграцию, а 46% - остаться на родине.

В тот же день правительство одобрило отправку латвийских военнослужащих в Центральноафриканскую Республику. Как ранее сообщил министр обороны Раймондс Вейонис, Латвия направит в ЦАР для участия в миссии стран ЕС 30-40 солдат. Миссия продлится шесть месяцев. Латвийские солдаты будут охранять аэродром, на который прибывают гуманитарные грузы. В военных операциях они задействованы не будут.

29 апреля 2013 года на Колке во время кольцевания был пойман представитель новой для Латвии породы птиц - западный соловей (Luscinia megarhynchos), сообщил портал latvijasputni.lv. Это была 357-я обнаруженная в Латвии порода пернатых. Западный соловей является мигрирующим видом, который обитает в Европе, северо-западной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Той же ночью ночью пограничники Пиедруйского отделения Государственной пограничной охраны задержали на Даугаве возле деревни Робеждаугава в 300 метрах от государственной границы плот, который по реке пересек госграницу. На моторной лодке пограничники подплыли к плоту и остановили его. На плоту находилось 78 коробок, упакованных в черные пластиковые пакеты и замаскированных ветками и камышом, к которым были прикреплены два передатчика GPS. Вскрыв ящики, пограничники обнаружили в них 100 тысяч сигарет Fest и 680 тысяч сигарет Fest-7 с белорусскими акцизными марками.

29 апреля 2012 года передача ЛТВ De factо сообщила, что экс-президент и депутат Сейма Валдис Затлерс не использует квартиру, на аренду которой государство ежемесячно тратит 1200 латов. Эту квартиру Затлерс отдал в пользование своему сыну Карлису, что подтвердил и сам экс-президент.

29 апреля 2010 года начальник 4-го отдела 1-го бюро криминальной полиции Рижского региона Армандс Лубартс сообщил, что задержанная работниками криминальной полиции группировка педофилов орудовала не меньше пяти лет. Задержанные выбирали своими жертвами несовершеннолетних мальчиков, в том числе и умственно отсталых, используя их беспомощное состояние. Действовали педофилы в Курземе и Видземе, и, возможно, в Латгалии.

В тот же день Сейм в очередной раз отклонил поданные депутатами фракции "За права человека в единой Латвии" поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривали отмечать 9 мая как День Европы и победы антигитлеровской коалиции.



29 апреля 2009 года президент Валдис Затлерс встретился с учителями истории и заявил, что история Латвии как отдельный учебный предмет необходима для понимания мировых событий. А знание мировой истории даёт возможность добиться быстрого контакта и успешных переговоров с представителями других стран. Кроме того, Затлерс принял участие в работе съезда учителей Латвии.

В тот же день президент провозгласил поправки к Конституции Латвии, предусматривающие для народа право инициировать роспуск Сейма. И закон, предусматривающий уголовную ответственность за неразрешенное использование эмблемы Латвийского Красного Креста. За это полагается тюремное заключение сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф в размере до 20 минимальных зарплат.

В тот же день в Елгаве был зарегистрирован рекорд температуры воздуха — столбик термометра поднялся до отметки +26,1 градуса по Цельсию. Ранее температурный рекорд этого дня составлял +25,8 градуса, и зарегистрирован он был 29 апреля 2000 года. Не устоял рекорд и в Гулбене. Здесь он был установлен в 1989 году и равнялся +24,2 градуса. А термометры показали +24,6.



29 апреля 2008 года журнал Privаtа Dzive сообщил, что портрет президента Латвии Валдиса Затлерса с кроликом был продан на состоявшемся в Лиепае аукционе за 2000 латов, Картина художницы Аниты Арбидане "Ренесанс. Портрет президента с кроликом", написанная маслом на куске дерева размером 64х65 см, была продана по начальной цене участнику аукциона, позвонившему по телефону, так как присутствующие не пожелали её покупать.

29 апреля 2007 года в Латвии была отмечена температура -9 градусов.

В тот же день в Рижском спортивном манеже состоялся спортивный праздник детей национальных меньшинств Латвии Сообщалось, что это мероприятие общества нацменьшинств организовали, чтобы содействовать дружбе и единству живущих в Латвии детей разных национальностей.

29 апреля 2006 года в Риге на памятнике Свободы были установлены заново позолоченные звезды, от птиц их должен был защищать звуковой сенсор.

29 апреля 2005 года ночью в Добеле неизвестные злоумышленники залили оставленной ремонтниками краской могильные плиты на Братском кладбище советских солдат, погибших на Великой Отечественной войне.



В тот же день в столице Бурятии городе Улан-Удэ на площади Революции прошел митинг под лозунгом «Вайры приходят и уходят, а латышский народ остается». На площади была сдута резиновая кукла из секс-шопа стоимостью 924 рубля, символизировавшая президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу.

29 апреля 2004 года обзор Латвийского центра прав человека и этнических исследований о ситуации с соблюдением прав человека в Латвии в 2003 году свидетельствовал, что в Латвии и Эстонии - самое большое среди вступающих в ЕС стран количество заключенных тюрем на 100 000 жителей — 355.

29 апреля 2003 года правительство Латвии одобрило отмену визового режима с Аргентиной.

29 апреля 2002 года комитет Кабинета министров одобрил присоединение Латвии к 13-му протоколу Европейской конвенции о защите основных прав и свобод человека, предусматривающему отказ от смертной казни в военное время.

29 апреля 2000 года в Риге был превышен температурный рекорд - температура воздуха достигла +25,6 градуса, что на 1,7 градуса выше, чем рекорд 1998 года.

В тот же день закончилась первая со времен восстановления независимости перепись населения . Она обошлась в 2, 6 миллиона латов. По итогам переписи в стране насчитали 2 миллиона 375 тысяч жителей.

29 апреля 1998 года в Ингушетии были похищены трое латвийских строителей - Константин Придорогин, Константин Рысев и Иосиф Короткий из бригады Latvijas tilti, строившей мост через реку Сунжа автотрассе Ростов — Баку.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Алжиром.



29 апреля 1992 года Латвия восстановила дипломатические отношения с Албанией и установила с Республикой Мозамбик.

29 апреля 1990 года состоялись внеочередные выборы народных депутатов Латвийской ССР.

29 апреля 1963 года в Лондоне скончался посол Латвийской Республики в Великобритании Карлис Рейнхолдс Зариньш, представлявший в Западной Европе интересы фактически не существовавшего государства после 1940-го года.

29 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Дело об избиении полицейского слушает сегодня рижский окружной суд. 0бвиняется английская гражданка Луиза Смолл, избившая в августе месяце 1923 года полицейского надзирателя Эрнста Вассера в Лесном парке и травившая полицейского собакой, потому только, что Вассер отказался исполнить незаконные требования Смолл о составлении протокола».



29 апреля 1924 года в Таллине состоялся первый матч с участием баскетбольной сборной Латвии (на фото). Она встречалась со сборной командой Эстонии и выиграла со счётом 20:16 (6:6).

29 апреля 1919 года правительство Петериса Стучки переименовало улицы Риги. На карте города появились улицы Бебеля (Лачплеша), проспект Розы Люксембург (бульвар Калпака), улица Революции (Бривибас), проспект Карла Маркса (бульвар Райниса), улица Свердлова (Меркеля), улица III Интернационала (Валдемара).

29 апреля 1917 года (по старому стилю) в Валке была создана партия Латвийский крестьянский союз.

29 апреля 1910 года почтальон митавской (елгавской) почтовой конторы Баллод, перевозя почту из Шейнберга (Скайсткалне) в Нейгут (Вецумниеки), захватил казенный пакет с 5000 рублями и скрылся, сообщила газета «Русское слово».

29 апреля 1845 года в Рижской Покровской церкви была совершена первая литургия на латышском языке.

29 апреля 1831 года в Латвии распространилась первая эпидемия холеры.

Фото - president.lv, regnum.ru, журнал "Спорта Апскатс"