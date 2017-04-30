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солдаты бригады Сухопутных сил принесли присягу после окончания обучения в пехотном училище в Алуксне.



30 апреля 2015 года в Риге прошел 1-й латвийский пивной конгресс, где обсуждались актуальные вопросы пивной отрасли. Было представлено исследование «Если ли будущее у производства пива в Латвии?». В ходе конгресса был тожественно открыт первый в стране и самый современный в Балтии музей пива в помещении завода «Алдарис» на улице Твайка (на фото). В музей было инвестировано 1,5 миллионов евро.



30 апреля 2014 года президент Андрис Берзиньш посетил бывшее здание КГБ Латвийской ССР в Риге, осмотрев проект культурной столицы Европы «Угловой дом» и подвалы с камерами.

В тот же день в интервью газете «Диена» председатель правления компании Lattelecom Юрис Гулбис сообщил, что компания получила резкие комментарии от людей, недвольных запретом в Латвии трансляции телеканала«Россия- РТР». «Эти люди раньше были в основном нейтрально настроены к Латвийскому государству. Но теперь оно приобрело несколько тысяч менее лояльных людей», - сказал Гулбис.



В тот же день в рижском Кафедральном Христорождественском соборе состоялось торжественное завершение реставрации центрального купола колокольни собора, внешний ремонт которого начался 18 июня 2013 года.



30 апреля 2013 года в Верманском саду Риги была открыта территория бесплатного беспроводного интернета и символическая скамейка Wi-Fi, где можно подзарядить портативный компьютер. Мэр столицы Нил Ушаков и председатель правления Lattelecom Юрис Гулбис подписали Верманском саду протокол о сотрудничестве по внедрению услуг Wi-Fi и объявили парк их территорией.

С того же дня для удобства посетителей на Яунциемском кладбище в Риге начал курсировать общественный электротранспорт. Как сообщили в Рижской думе, до 15 октября, раз в час, территорию кладбища будет объезжать электромобиль, рассчитанный на 22 места, который будет останавливаться по запросу пассажиров, а билеты будут стоить 50 сантимов туда и обратно.

В тот же день, в 7 часов утра, в Екабпилсе мужчина 1942 г. рожд., предположительно в приступе ревности, на автомашине "Audi A4 Avant" несколько раз переехал свою гражданскую жену 1953 г. рожд., а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшая от полученных травм умерла на месте, сообщила представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце.



30 апреля 2011 года президент Валдис Затлерс принял участие в Большом субботнике в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс вместе супругой Лилитой Затлере.

30 апреля 2010 года парламентская фракция ТБ/ДННЛ, которой не удалось собрать подписи 34 депутатов Сейма, чтобы блокировать вступление в силу поправок к Закону об иммиграции, призвала президента Затлерса блокировать спорный документ. «Надо отдавать себе отчет в том, что после принятия закона нежелательные лица из третьих стран смогут легче получить вид на жительство не только в Латвии, но и во всей Шенгенской зоне. Зато экономическая выгода для Латвии будет весьма сомнительной», — заявил лидер ТБ Роберт Зиле.

30 апреля 2009 года Сенат Верховного суда отклонил кассационные жалобы по уголовному делу Banka Baltija и приговор по этому делу наконец-то вступил в силу. В соответствии приговором, бывшему председателю наблюдательного совета Banka Baltija Александру Лавенту и бывшему президенту BB Талису Фрейманису сидеть в тюрьме соответственно семь и пять лет не пришлось, поскольку им засчитали срок, ранее проведенный в местах заключения и под домашним арестом.

В тот же день в Риге, на ул. Кр. Валдемара, в историческом здании, построенном в 1875 году и входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО, была открыта новая пятизвездочная гостиница типа Gallery Park Hotel на 24 номера.

30 апреля 2008 года агентство Jaunie Tris brali обнародовало смету строительства нового здания Латвийской национальной библиотеки, согласно которой, самые большие расходы - более 20 миллионов латов - были предусмотрены на фасады специальной конструкции и материалы для заполнения проемов. Кровельные покрытия обойдутся более чем в 13 миллионов латов, настилка полов - более чем в 7 млн. Общие расходы на строительство исчисляются в 114 миллионов латов, а с учетом налога на добавленную стоимость - в 135 миллионов латов.

30 апреля 2005 года в Рижской высшей юридической школе состоялся форум «Пакт Гитлера — Сталина сегодня: правовые последствия и ответственность». Был зачитан доклад «Последствия оккупации с точки зрения международного права» и прошла дискуссия за круглым столом на тему «Как способствовать ответственности за последствия оккупации?».

30 апреля 2004 года Верховный суд Латвии приговорил обвиняемого в военных преступлениях Василия Кононова к лишению свободы на один год и восемь месяцев. Но тут же освободил его в зале суда, так как он уже отбыл назначенное ему наказание.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга в Рижском замке приняла музыкантов хип-хопового проекта «Ауструмблокс» («Восточный блок»)и была растрогана их выступлением, а сами музыканты отметили, что это, вероятно, первый случай в истории хип-хопа, когда с исполнителями этого стиля встречается глава государства. Музыканты под руководством рэппера Озолса исполнили две композиции из своего нового альбома. Песня «Депортации», в которой нашла отражение оккупация Латвии и высылка людей, произвела на президента большое впечатление.

30 апреля 2003 года министр внутренних дел Марис Гулбис во время рейда вместе с начальником криминальной полиции Риги Интом Кюзисом обнаружил в одной из квартир дома по ул.Тургенева 13 подпольную торговую точку по продаже спирта.



В тот же день несколько единомышленников учредили Латвийскую ассоциацию сперматозоидов, чтобы обратить внимание общественности на обдуманное планирование семьи и сократить количество абортов. Около 40 членов ассоциации провели в разных местах Риги мероприятия с целью привлечь к себе внимание, а также организовали уличное шествие. Его участники оделись сперматозоидами, читали стихи о сперматозоидах собственного сочинения о сперматозоидах и скандировали: «Да здравствуют сперматозоиды!», «Свободу сперме!». Как рассказал журналистам председатель ассоциации Зиедонис Вейтс, девиз новой организации — «Сперматозоиды всех стран, соединяйтесь!».

30 апреля 2002 года Сейм принял закон «О Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией».

В тот же день Сейм принял в последнем чтении поправки к конституции, закрепляющие статус государственного языка.

В тот же день директор Центра по государственному языку Дзинтра Хирша заявила, что одной из основных причин, по которым она подала заявление об увольнении, являются давление европейских политиков на латышский язык и благожелательная позиция латвийских политиков в отношении указаний европейских должностных лиц.

30 апреля 2001 года Рижский окружной суд приговорил двух национал-большевиков, российских граждан Сергея Соловья и Максима Журкина, обвиняемых по делу о захвате башни церкви Св.Петра, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дмитрий Гафаров приговорен к лишению свободы на пять лет без конфискации имущества с учетом его добровольного признания и того факта, что он является несовершеннолетним. Лидер латвийских национал-большевиков Владимир Московцев был приговорен к лишению свободы условно на один год с испытательным сроком два года и освобожден в зале суда.

30 апреля 2000 года в Риге вновь был превышен температурный рекорд - температура воздуха достигла +25,6 градуса, что оказалось на 1,7 градуса выше, чем рекорд 1998 года.

30 апреля 1999 года командующий Национальными вооруженными силами Латвии полковник Земессардзе Раймондс Граубе. заявил на конференции по планированию развития армии в Адажи, что Латвии необходима армия в 50 000 человек, чтобы в случае нападения она могла оказать сопротивление тем силам, которые в нас тоящее время размещены вокруг Латвии. В то время в рядах НВС и Земессардзе служило примерно 5000 человек.



30 апреля 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с Пакистаном.



30 апреля 1994 года состоялся визит президента Гунтиса Улманиса в Россию. На переговорах с президентом России Борисом Ельциным обсуждались актуальные двусторонние вопросы. Был подписан пакет документов, в частности, о выводе вооруженных сил РФ с территории Латвии (к 31 августа 1994 году) и о социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, временно находящихся на территории Латвийской Республики до полного их вывода. Также было подписано соглашение по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. И договор о правовом статусе Скрундской РЛС, ее временном функционировании и демонтаже. В сфере экономических отношений была достигнута договоренность о введении с 1 июня 1994 года в отношениях между Россией и Латвией режима наибольшего благоприятствования.



30 апреля 1991 года в Риге первое восстановленное военизированное подразделение Латвийской Республики — 1-й полицейский батальон - дал торжественную присягу в церкви Св.Екаба. После чего состоялось возложение цветов к Памятнику Свободы. Во время августовского путча бойцы этого батальона отдали всё оружие рижскому ОМОНу и спрятались в лесу. При этом, со счёта батальона пропала крупная сумма денег и так не была найдена.

30 апреля 1990 года в Риге, в Большой Гильдии, состоялoсь первое заседание Конгресса граждан, который объявил себя правовым представителем граждан провозглашенной в 1918 году Латвийской Республики. Собралось 259 делегатов, которые, как сообщалось, были избраны 707 тысячами избирателей.

30 апреля 1983 года было убрано троллейбусное кольцо вокруг памятника Свободы в Риге. Маршруты 8,9 и 12 были направлены прямо по улице Ленина до здания Рижского политехнического института.



30 апреля 1959 года в городе Айзпуте был открыт бетонный памятник Ленину. Авторы - В. Мицкевич и Ю. Котяхов-Баярс. Позже памятник был подарен шведскому предпринимателю Калеви Хямяляйнену, кторый установил его возле своего офиса в городе Виттшё.

30 апреля 1955 года в рижском порту затонул буксир «Помор». Погибли 8 человек.



30 апреля 1942 года в Риге прошел строевой смотр латышских добровольцев. Их приветствовали полковник полиции Кнохт и генерал-директор Данкер, сообщила газета «Тевия».

30 апреля 1940 года Кабинет Министров принял закон об обороне государства, согласно которому оборона государства — обязанность всех государственных представительств, независимо от места нахождения, всех учреждений, предприятий, организаций и каждого гражданина. Все обязывались оборонять страну изо всех физических и духовных сил и материальных ресурсов. Там же указывалось, что вооруженные силы — это особо организованная и вооруженная часть народа. Закон вступал в силу 15 мая.

30 апреля 1935 года газета «Ритс» сообщила: «Государственный контролер социального обеспечения Л. Хейне составил интересную статистику про нищих. В прошлом году было задержано 192 нищих. Из которых −105 мужчин и 87 женщин. Из этих: алкоголиков — 39 мужчин, 14 женщин, наркоманов — 41, профессиональных нищих — 99, нетрудоспособных — 61». Газета предупреждала, что на рижских улицах нередко можно встретить нищих, которые таковыми вовсе не являются. «Профессиональные нищие в день собирают 10-20 латов. Некоторые них нищенством сколотили капитал. Есть и такие, которые держат слуг и которым принадлежит недвижимое имущество», писала газета.

30 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Согласно данным последней всеобщей переписи в Риге на каждых 100 мужчин приходится следующее число женщин: на 100 латышей — 111 женщин, на 100 белорусов — 120; литовцев — 120; евреев — 122, поляков — 139, великоруссов — 142, немцев — 158 и эстонцев -157 женщин».

30 апреля 1905 года в Риге началась всеобщая политическая стачка.

30 апреля 1884 года в Риге возле старой церкви Св.Гетруды произошла массовая драка латышских и немецких гимназистов, один из которых — сын барона Раутенфельда — был убит.

Фото - mixnews.lv, president.lv, leninstatues.ru, aldaris.lv, facebook.com, A.F.I., Бориса Колесникова, газеты "Латвияс Авизе" и "Тевия".