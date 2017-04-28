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Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) стало первой в Балтии компанией в отрасли логистики и железнодорожного сообщения, составившей отчет о деятельности за 2016 и планах на 2017 год по признанному в мире стандарту "Global Reporting Initiative" (GRI) G4.

Как в интервью MIX TV сообщил председатель правления LDz Эдвин Берзиньш, такого рода отчет составляется впервые за всю историю существования предприятия и является большим плюсом для компании.

"Это такой стандарт, который понимают во всем мире. По этому стандарту работают Российские железные дороги, китайские, немецкие и многие другие. Есть возможность зайти на портал и посмотреть все наши показатели, оценить нас как возможного партнера. Самое главное - что там собраны не только представленные самим предприятием данные, но и оценка от партнеров и акционеров. И, если все это совпадает, то это означает, что мы идем в правильном направлении", - сказал Берзиньш.

Глава LDz рассказал подробнее о показателях предприятия в 2016 году и первой четверти 2017 года.

"Если мы смотрим на 2016 год, он был достаточно тяжелым. В компании в прошлом году произошло немало изменений - сменилось руководство, бизнес-процессы поменялись, также наблюдалось большое падение грузооборота в середине года. Но, тем не менее, я оцениваю 2016 год как хороший. Что касается этого года, первая четверть 2017-го закончилась очень хорошо - плюс 10 процентов по грузообороту в сравнении с прошлым годом. Я, конечно, смотрю на эти цифры с некой осторожностью, потому что это только первая четверть. Но не без оптимизма, потому что оборот LDz Cargo в этой четверти на 25% больше, чем за этот же период прошлого года. Соответственно, и прибыль немного побольше", - отметил председатель правления Latvijas dzelzceļš.

В Министерстве сообщения также положительно оценивает результаты предприятия за прошлый год. Об этом MIX TV рассказала заместитель госсекретаря Министерства сообщения Джинета Иннуса.

"Несмотря на все экономические трудности, с которыми столкнулось LDz в прошлом году, а именно - снижение оборота и снижение потоков грузов, результат очень хороший. Предприятие закончило год с прибылью. Прошлый год требовал дополнительных усилий не только с экономической стороны. Надо отметить, что нынешний глава компании вступил в должность только в прошлом году, была обновлена и работа совета, появилась и новая институция по управлению железной дорогой. Все это немалый труд и связан он с документацией, с процессами на самом предприятии. Мы считаем, что и правление, и совет очень хорошо проявили себя как команда", - заключила Иннуса.

Как отмечают в LDz, несмотря на вызовы, связанные с сокращением объема грузоперевозок, предприятию удалось завершить год с прибылью.