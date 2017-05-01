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открылась экспозиция Музея оккупации в бывшем здании КГБ Латвийской ССР в Риге, так называемом Угловом доме. Основная экспозиция была бесплатной, кроме экскурсий, и вызвала большой ажиотаж. К трём часам дня билеты на экскурсию «Подвалы ЧК» купили 200 человек. Другие платные экскурсии посетили 300 человек, а бесплатную экспозицию - 800 человек. Все билеты были раскуплены.



1 мая 2013 года на митинге в Гризинькалнсе лидер Социалистической партии Латвии Альфред Рубикс заявил, что репрессии 1949 года нельзя оценивать однозначно: «Многие были репрессированы по заслугам, так как были там и те, кто сотрудничал с фашистами». После чего исследователь социальной памяти, доктор наук Мартиньш Капранс написал на Рубикса заявление в Полицию безопасности.



В тот же день на Большой эстраде Межапарка был разложен самый большой флаг Латвии. Его ширина составила 22,5 метра, длина - 45 метров. Для изготовления флага потребовалось более 800 метров ткани, а его вес составил 83 килограмма.



1 мая 2012 года движение «Обновленная Латвия» провело возле здания правительства акцию протеста против экономической политики властей.

1 мая 2011 года начался сбор подписей под поправками к Конституции, предусматривающих перевод всех государственных школ на латышский язык обучения.

В тот же день велопробегом Домская площадь - Межапарк в Риге был открыт новый велосезон. Такое мероприятие проводилось впервые.

В тот же день Германия открыла свой рынок труда для восьми восточноевропейских стран–участниц Европейского Союза, в том числе и для Латвии.

1 мая 2010 года физические лица получили возможность учреждать общества с ограниченной ответственностью с основным капиталом в размере 1 лата. Это предусматривали принятые Сеймом поправки к Коммерческому закону.



В тот же день президент Валдис Затлерс вручил орден Трех Звезд главному тренеру латвийской футбольной сборной Александру Старкову.

В тот же день в Риге, на ул. Брукленю, пожилой мужчина пытался убить свою собаку. Соседи заметили, что старик вначале бил животное лопатой, а потом взялся за молоток. Соседи вызвали полицию, и мужчина 1929 г. рожд. был доставлен в Земгальский участок.Сразу после задержания старику стало плохо, и его пришлось отправить в больницу, поэтому пояснений от него получить не удалось. По факту жестокого обращения с животным полиция начала уголовный процесс.

1 мая 2009 года в Афганистане, в провинции Кунар, погибли двое латвийских военнослужащих - сержант Волдемар Аншевиц и ефрейтор Андрей Меркушев. И еще двое были ранены.

В тот же вечер в Риге, в районе Тейки, некая женщина 1981 г. рожд. вышла на прогулку со своим ребенком 4-5 лет и внезапно напала на двух чужих детей. Она воткнула иглу в шею двухлетнему ребенку, а затем, пройдя один квартал, ударила камнем по голове еще одного ребенка, который гулял с родителями. Отец пострадавшего малыша задержал женщину до приезда полиции, а затем она была доставлена в психоневрологическую больницу. Как рассказал начальник криминальной полиции Риги Андрей Гришин, в полицейском участке женщина не могла внятно объяснить свой поступок, поэтому возникли подозрения в ее психической неуравновешенности. Полиция допускала, что действия женщины были связаны с недавно пережитой личной драмой и потерей работы.

1 мая 2008 года утром у здания Сейма в Риге в поддержку Тибета пикетировал один-единственный студент. За пикетчиком Айнарсом Лейейсом - устроителем и заявителем акции - наблюдали около 10 полицейских и несколько журналистов. Пикетчик держал плакат "Сейм, поддержи Тибет!".



1 мая 2007 годапрезидент Вайра Вике-Фрейберга в Вашингтоне вручила орден Трех Звезд второй степени политологу, социологу и государственному деятелю, советнику и члену правления Центра стратегических и международных исследований Збигневу Бжезинскому.

В тот же день стало известно, что одной из самых популярных в Латвии пластических операций по-прежнему являлась операция по увеличению груди. Специалист по пластической хирургии Янис Гилис сообщил, что в прошлом году такая операция была сделана примерно 150 женщинам, а всего в своей врачебной практике он прооперировал не меньше 1000 женщин. Второе место занимала коррекция век и операция по уменьшению груди, затем следуют коррекция ушей, липосакция (откачивание жира), коррекция овала лица и коррекция живота, сообщил Гилис. Представитель Латвийского центра пластической и микрохирургии Лита Бернарде тоже сказала, что наибольшим спросом пользуется такая косметическая пластическая операция как увеличение груди, и ее популярность с каждым годом растет. По данным Латвийского центра пластической и микрохирургии, за два года - в 2005 и 2006 гг. - было сделано 88 операций коррекции ушей, 78 - по увеличению груди, 45 - коррекции глазных век.

1 мая 2006 года начался переход на восьмизначную телефонную нумерацию, предусматривавший добавление к номерам мобильных сетей цифры 2, а к номерам фиксированных сетей - цифры 5.

1 мая 2005 года министр иностранных дел Артис Пабрикс на мероприятии открытия Недели Европы «Один год в Европе» заявил, что Латвия вместе с другими новыми странами-участницами ЕС должна добиться, чтобы в «старых» странах ЕС уменьшился страх перед странами-новичками. «За год жители Латвии постепенно утратили страх перед членством в ЕС, и в дальнейшем наша задача — добиться, чтобы у Европы уменьшился страх перед нами», — сказал он.

В тот же день утратила силу норма Иммиграционного закона, запрещающая обжаловать в суде включение того или иного лица в "черный список".

В тот же утро произошла кража на кондитерском предприятии АО Laima, со склада готовой продукции которой на ул. Миера в Риге было похищено 0,5 тонны шоколадных конфет.



1 мая 2004 года на митинг против реформы образования к памятнику Победы пришло 15-20 тысяч человек.



В тот же день в Риге торжественно отмечали вступление Латвии в Евросоюз. Символические часы начали отсчёт европейского времени. Во время торжественной церемонии поднятия флага Евросоюза сотрудники полиции задержали на Домской площади одного и четырех человек, пытавшихся поднести к сцене гроб цвета флага ЕС. Как констатировали стражи порядка, гроб был пустой.

В ту же ночь представители Государственной погранохраны и таможни в присутствии более 20 журналистов провели на контрольно-пропускном пункте Гребнево в Лудзенском районе торжественную встречу первого автомобиля, пересекшего границу между Россией и Латвией, ставшей с этого дня полноправным членом ЕС. Ровно в полночь латвийско-российскую границу пересек автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась Лариса Скоробогатова из Пскова. Ей был вручен сертификат за подписями премьер-министра Латвии Индулиса Эмсиса и министра внутренних дел Эрикса Екабсонса, подтверждающий, что Скоробогатова стала первой иностранкой, въехавшей на территорию Латвии после вступления страны в Евросоюз. Подобный документ девушка получила и от представителей таможни.

1 мая 2003 года вступил в силу закон об иммиграции, призванный значительно улучшить иммиграционный контроль. Согласно закону, иностранец сможет получить постоянный вид на жительство в Латвии после 10-ти лет непрерывного проживания в стране со срочным видом на жительство. Ранее постоянный вид на жительство могли получить супруги после пяти лет проживания.

В тот же день были повышены зарплаты полицейским и пожарным.

1 мая 2002 года Лиепайская муниципальная полиция обнаружила в одной из квартир 4-летнего мальчика, оставленного одного с 30-ю породистыми собаками. Жильцы дома по ул.Сигулдас 25 пожаловались в полицию на сильный шум и невыносимый запах, доносящиеся из одной из квартир этого дома. Прибывшие на место полицейские обнаружили в 3-комнатной квартире, где ощущался сильный специфический запах собачьих испражнений, большое количество собак и щенков пород боксер, такса, шарпей, стаффордширский терьер, далматинец и оставленного без присмотра малолетнего ребенка.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга решила не провозглашать и направить на повторное рассмотрение сейма поправки к закону об обороте алкоголя, ограничивающие использование импортного спирта в производстве алкогольных напитков.

1 мая 2001 года Рижский окружной суд по первому в Латвии делу о терроризме признал виновными трех российских национал-большевиков и приговорил их в тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет.

В тот же день в 5 часов 45 минут утра 20-летний слесарь предприятия "Урал" Алексей Гушанский бросил в герб на здании латвийского посольства в Москве 2 бутылки с черной краской, которая растеклась четырехметровым пятном.

1 мая 1999 года на 18 сантимов повысились пенсии.

1 мая 1996 года вступил в силу безвизовый режим между Латвией и Ирландией.

1 мая 1994 года в Лиепае премьер министр Биркавс и российский посол Ранних наблюдали за уходом из Латвии трех последних российских военных кораблей.

1 мая 1990 года в Риге были введены талоны на муку, крупу и макароны.

1 мая 1969 года в Даугавпилсе в сквере завода мотовелоцепей был установлен бюст Ленина, изготовленный тбилисскими мастерами. Почетное право открыть памятный бюст было предоставлено передовикам производства. «Взволнованные, сосредоточенные ушли с митинга работники завода» - писала газета «Красное знамя».

1 мая 1962 года в Екабпилсе был открыт бетонный памятник Ленину. В 1969 году был демонтирован и вскоре заменен новым.



1 мая 1958 года была открыта станция «Рижская» Московского метрополитена, построенная по проекту проекту латвийских архитекторов А. Рейнфельдса и В. Апситиса, украшенная видами Риги, выполненными по эскизам художника Г.Вилкса и мотивами латышского национального орнамента. На станцию прибыли члены Политбюро ЦК КПСС во главе Никитой Хрущевым, но из вагона на перрон вышли не все. Как вспоминал архитектор Вайделотс Апситис (на фото в центре): «Начальник Метростроя Губанков представил нас Н. Хрущёву как авторов станции «Рижская». Гости окинули станцию поверхностным взглядом, не отходя от перрона, и большой центральный зал даже не осмотрели. С нами тоже не поздоровались. Единственно Н. Хрущёв спросил: «Кто они? Латыши?».



1 мая 1946 года в Риге в первомайской демонстрации принимали участие артисты цирка со слонами и верблюдами.

1 мая 1939 года в Риге на углу ул.Волгунтес и Руцавас члены Рижской организации КПЛ вывесили красные флаги с надписями «Не отдадим Латвию Гитлеру!» и «Долой ульманисовскую банду предателей!», а на улице Ирлавас было вывешено знамя с надписью «Долой правительство фашизма!».



1 мая 1927 года в Риге на Эспланаде президент Густавс Земгалс впервые принял парад.

1 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В целом ряде парфюмерных магазинов в Риге появилось значительное количество косметических и парфюмерных товаров московского производства. Больше всего в Ригу ввезено, по видимому, московского мыла и пудры, которые бросаются в глаза претенциозной упаковкой. Мыла и пудры изготовлены московским трестом «Жиркость». Кусок мыла стоит приблизительно от одного до двух латов, а коробка пудры от двух до трех латов».

1 мая 1921 года в Риге прошли празднества в честь годовщины Учредительного собрания. Во время митинга социал-демократов на Эспланаде выступил оратор-коммунист и призвал к свержению правительства. «Одновременно некоторые коммунистки стали разбрасывать прокламации. Полиция пыталась арестовать этих женщин но встретила сопротивление толпы. Нарастающая толпа пыталась окружить полицию, и из толпы был произведен выстрел в полицейских, немедленно после этого раздались на Эспланаде еще несколько выстрелов, которыми был ранен мужчина, стоявший вблизи полицейских. Во время паники скрылись коммунистический оратор и агитаторши. Полицией один из ораторов, энергичнее всех призывавший в насилию против полицейских , был арестован, но толпа снова бросилась на полицию с целью освобождения арестованного. Снова раздались выстрелы в полицейски , выстреливших в свою очередь в воздух, в результате чего толпа стала рассеиваться, а некоторые бросились на землю» - писала газета «Сегодня».



1 мая 1920 года в бывшем Рыцарском доме в Риге открылось Учредительное собрание, председателем которого был избран Янис Чаксте, получивший 83 голоса, а за поэта Райниса проголосовало 48 депутатов. Среди членов Учредительного собрания было всего пять женщин, в том числе и жена Райниса поэтесса Аспазия.



1 мая 1919 года в Риге в сквере возле Окружного суда (угол нынешних улиц Тербатас и Бривибас) был установлен бюст Карла Маркса работы скульптора Буркардса Дзениса. Простоял до 22 мая.

1 мая 1905 года в Риге в Верманском саду прошла мирная демонстрация рабочих, которую пытался разогнать казачий патруль. В ответ рабочие кинули бомбу, которой были ранены два казака и их лошади.

1 мая 1899 года в Риге работницы предприятия «Джутовая мануфактура» начали забастовку, требуя повысить зарплату.

Фото - president.lv, mixnews.lv, газета "Час", журналы "Илюстретс журналс", журнал "Яуна Неделя" и "Латвияс Архитектура", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.