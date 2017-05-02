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ночью в Риге работники полиции самоуправления совместно с сотрудниками ветеринарной клиники нейтрализовали двух кабанов, прогуливавшихся возле памятника Свободы. Одного из кабанов удалось нейтрализовать работнику полиции – он использовал электрошоковое оружие. Со вторым кабаном справились сотрудники ветеринарной клиники. Кабанов отправили обратно по их месту жительства – в лес за Ригой.



В тот же день в Риге состоялся первый в Латвии забег официантов, в котором приняли участие более 70 человек. Участники должны были преодолеть определенную дистанцию как можно быстрее. Несмотря на то, что мероприятие называлось забегом, бежать было запрещено. Победителем стал Янис Грунтманис из ресторана Kalķu vārti, вторым финишировал Петерис Репешко из Balzambārs, третье место разделили несколько участников, но награду получил Николай Шустов из Stargorod. Организатором забега официантов стало Рижское бюро по развитию туризма.



2 мая 2013 года Сейм утвердил на должность министра образования и науки Вячеслава Домбровского (Партия реформ). Это был первый русский министр. За его утверждение проголосовали 46 депутатов, против были 28.

В тот же день к своим обязанностям приступил новый глава Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис.

2 мая 2011 года ночью температура воздуха в ряде районов Латвии опустилась до -4 градусов. В Ауце весь день шел снег.

Той же ночью в Резекне 22–летняя женщина набросилась на свою четырехмесячную дочь. Сначала она малышку душила, а потом колола и резала кухонным ножом. Только чудом девочка выжила. Когда мать задержали полицейские, на допросе она созналась, что после долгого запоя ей казалось, что в младенца вселился дьявол. И таким образом она его попыталась изгнать. Вся эта сцена происходила на глазах у второго ребенка — трехлетнего сына. Женщине назначили судебно–психиатрическую экспертизу, но вскоре дело было закрыто, а подозреваемая выпущена на свободу.

2 мая 2010 года в Гауе была поймана рекордная щука весом 12, 395 кг и 117 см длиной, сообщила «Латвияс Авизе».

2 мая 2009 года в интервью газете «Диена» кандидат в мэры Риги Айнарс Шлесерс (ЛПП/ЛЦ) уверял, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с латышскими партиями. «Только не надо пугать, что Шлесерс будет создавать коалицию с левыми. Я заставлю все правые партии работать, и никакой левой коалиции не будет», - заявил политик.

В тот же день в Риге представители разных общественных организаций — «Дети войны», блокадники Ленинграда, «Союз граждан и неграждан», а также Социалистической партии провели уборку на территории Лесного кладбища — между памятниками писателю Вилису Лацису и первому президенту Янису Чаксте, где находится Аллея старых большевиков.

2 мая 2007 года депутаты Сейма от партии "Новое время" подали в Конституционный суд заявление с призывом остановить ратификацию договора о границе с Россией.



В тот же день газета Neatkarīgа сообщила, что Каспарс Петров (на фото), приговорённый к пожизненному заключению за убийство 13-ти старушек, продал историю своей жизни российской телекомпании РТР, а его адвокат Антонc Дребниекс пишет книгу о своём клиенте. Продюсерская группа РТР заплатила Петрову 1000 латов за право снять о нём документальный фильм. Петрову инкриминировались 38 убийств, но доказаны были только 13.

2 мая 2006 года НАТО выделило примерно 30 миллионов латов на развитие Лиелвардского аэродрома. Лиелвардская военная база в Рембатской волости занимает площадь в 413 гектаров. В случае необходимости этот аэродром сможет быть использован для нужд военной авиации НАТО.

В тот же день в США, в городе Уайтплейнс латышский хоккеист Сандис Озолиньш был задержан полицией за езду в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ограничения скорости. .Он ехал на автомашине Nissan Altima со скоростью 66 миль в час при разрешенных 40 милях. Как говорилось в полицейском протоколе, Озолиньш "был с заплывшими, стеклянными глазами, говорил нечетко и стоял, качаясь". Содержание алкоголя в крови хоккеиста составляло 1,7 промилле вместо допустимых 0,8.



2 мая 2005 года в Дунте Лимбажского района был открыт музей барона Мюнхгаузена.

2 мая 2004 года Музей Даугавы на острове Доле отпраздновал начало сезона и вступление в Евросоюз. Зрителям предложили костюмированную реставрацию событий почти 200-летней давности – битвы русских войск с французскими в 1812 году.



2 мая 2003 года Сейм назначил британского гражданина Яниса Кажоциньша директором Бюро по защите Сатверсме (БЗС) сроком на пять лет. При тайном голосовании за назначение Кажоциньша проголосовали 55 депутатов, против -- 41. Гражданство Латвии Кажоциньш получил 4 апреля, 15 апреля вступили в силу поправки к закону о БЗС, а 25 апреля ему был предоставлен доступ к государственной тайне.



В тот же день в честь пятилетия Народной партии в Риге возле бюро партии у Бастионной горки была установлена оранжевая корова, исписанная тезисами предвыборной партийной программы. Коровa была куплена на аукционе в Вентспилсе.

2 мая 2002 года Сейм одобрил в первом чтении поправки к законам о парламентских и муниципальных выборах, предусматривающие отмену требования о знании государственного языка на высшую степень к кандидатам в депутаты.Министр обороны Гирт Валдис Кристовскис после голосования по поправкам к закону о выборах Сейма сказал агентству ЛЕТА, что парламент сделал правильный, объективный выбор, отвечающий интересам государства.

В тот же день вышел первый номер газеты Латвийского Национального фронта «Акменс» («Камень») под редакцией Айварса Гарды. Теперь эта газета называется «ДДД» («Деоккупация, деколонизация, дебольшевизация»). В редакторской статье говорилось: «Со своим настойчивым действием станем занозами в задах наших губителей! Пусть они на нас жалуются в суде, кричат, орут и издеваются; мы выдержим, потому что знаем, что на самом деле они боятся нашей силы».

2 мая 2000 года президент Вике-Фрейберга выступила в телепередаче российского канала НТВ «Cовершенно секретно», где спела песню «Cпиди, саулите, аболу дарза» и сообщила, что в свое время ей предлагали стать премьер-министром Канады.



2 мая 1998 года в Резекне состоялся учредительный съезд Народной партии. Ее председателем единогласно был избран Андрис Шкеле. «Нам пора начать думать позитивно. Надо возродить идеалы младолатышей и вновь бросить клич: латыши, стремитесь к образованию и достатку!», - сказал он в своем выступлении.

2 мая 1997 года в Добельском районе на 83 -м километре железнодорожного пути Рига-Мажекяй произошло крушение дизельного поезда. Три вагона сошли с рельсов. Полиция задержала виновных - 17-летние Дайнис Лауринайтис и Алдис Каупс открутили болты и отодвинули рельс. Они объяснили, что сделали это из любопытства.

2 мая 1996 года участники 3-ей латвийской гималайской экспедиции покорили вершину горы Чоойю - шестой по высоте на планете.

В тот же день в Латвии впервые была начата кампания против курения.

2 мая 1995 года Хозяйственный суд признал неплатежеспособным Latintrades banka. Его акционеры закупили в Италии и Гонконге большое количество обуви, но покупателей на неё не нашлось, и банк остался без средств.



2 мая 1994 года в обращение были выпущены 100-латовые банкноты.

2 мая 1939 года Кабинет министров принял новый закон «Об обеспечении работой и размещении рабочей силы», которым запрещалось на предприятиях городов Риги, Елгавы, Лиепаи, Даугавпилса и Вентспилса принимать на работу без разрешения Централи труда лиц, которые в этих городах в течение последних пяти лет прожили общей сложностью не менее трех лет. Законом также запрещалось принимать на работу лиц моложе 22 лет, если они не жили там постоянно в течение последних пяти лет.



2 мая 1938 года газета «Яунакас Зиняс» опубликовала репортаж из трудового лагеря заключенных «Где расхитители денег добывают торф». Лагерь в 150 гектаров был построен в в1922 году на большом болоте возле Сигулды. В нем содержалось 150 заключенных, в том числе 30 политических – 29 коммунистов и 1 перконкрустовец. А также 12 бывших чиновников, которые были наказаны за хищение государственных денег.



2 мая 1937 года в Риге в новом Доме спорта президент Карлис Улманис торжественно открыл Европейские соревнования мастеров баскетбола. Участвовали команды Чехословакии, Египта, Франции, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и Венгрии. В первый день эстонцы выиграли у египтян со счетом 44:15.

2 мая 1921 года в Риге открылся первый ЗАГС - отделение записи актов гражданского состояния. И под номером 1 был зарегистрирован новорожденный рижанин Максис Риеквейлс.

2 мая 1917 года на XIII съезде социал-демократов Латышского края в Москве были поддержаны ленинские апрельские тезисы.

Фото - mixnews.lv, Сейм ЛР, газеты "Час" и "Вести-Сегодня", журнал "Атпута", книга "90 лет ЛР".