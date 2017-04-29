Турлайс: Рига становится все более безопасным городом (6)

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Эксклюзив | 29 апреля 2017 года, 14:41

Рига не является городом с высоким уровнем преступности. Об этом в эфире радио Baltkom заявил руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Дайнис Турлайс. Он также отметил, что за последние пять лет уровень безопасности в Риге повышается.

«Если мы посмотрим на сухие цифры статистики – не только самоуправления, но и Госполиции – то по всем показателям, пусть незначительные, но очевидные улучшения. Даже если посмотреть опросы общественного мнения по ощущениям, то тоже – показатели улучшаются. В Риге проводились мероприятия мирового масштаба – Олимпиада хоров, председательство Латвии в ЕС, все эти мероприятия фактически прошли без единого инцидента», - сказал Турлайс.

Добавим, как свидетельствует "Индекс безопасности" стран Балтии, составленный страховой компанией Ergo, жители Латвии все еще чувствуют себя в меньшей безопасности по сравнению с литовцами и эстонцами.

Комментарии 6
алекс2 часа назад
Со стороны всегда виднее,поэтому местным никогда не верил и не верю,ведь им надо оправдать как то свои баснословные зарплаты и занимаемые должности,чтобы подольше грабить бюджет в угоду заокеанским хозяевам и жить припеваюче на подачки,поэтому то в их Латвии все прекрасно из окон министерских авто
И в их ближайшем окружении.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Дааа....безопасный. Еще недавно люди пропадали чуть не каждый день, а потом мёртвых находили. А сейчас тишина. Перестали пропадать, перестали находить или просто перестали об этом писать?
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Tan Tin2 часа назад
Чисто статистически: чем меньше народу, тем безопасней)
Умрёшь и ты, Турлайс. Уедут твои дети и внуки в Ирию и Австралию, - и станет Рига идеально безопасным городом...
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