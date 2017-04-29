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Рига не является городом с высоким уровнем преступности. Об этом в эфире радио Baltkom заявил руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Дайнис Турлайс. Он также отметил, что за последние пять лет уровень безопасности в Риге повышается.

«Если мы посмотрим на сухие цифры статистики – не только самоуправления, но и Госполиции – то по всем показателям, пусть незначительные, но очевидные улучшения. Даже если посмотреть опросы общественного мнения по ощущениям, то тоже – показатели улучшаются. В Риге проводились мероприятия мирового масштаба – Олимпиада хоров, председательство Латвии в ЕС, все эти мероприятия фактически прошли без единого инцидента», - сказал Турлайс.

Добавим, как свидетельствует "Индекс безопасности" стран Балтии, составленный страховой компанией Ergo, жители Латвии все еще чувствуют себя в меньшей безопасности по сравнению с литовцами и эстонцами.