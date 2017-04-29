Психотерапевт: суицидальные мысли у молодых людей говорят о проблемах в семье (5)

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Эксклюзив | 29 апреля 2017 года, 18:16

Недостаток родительского воспитания - одна из главных причин самоубийств среди молодых людей. Такое мнение озвучила в интервью радио Baltkom руководитель кафедры и клиники психосоматики и психотерапии университета им. Страдиня, профессор и член Латвийского общества врачей Гунта Анцане.

Она отметила, что важными составляющими эмоционального благополучия человека являются чувства собственного достоинства и самоуважения.

«Если человек идет на самоубийство, это свидетельствует о болезни. Вопрос – насколько глубоко эти нарушения. В первую очередь это привет родителям. Потому что именно в первые годы жизни формируется собственное достоинство, самоуважение. Мы помним, что мы живем в Европе, но важно также помнить и о правах человека в Европе», - сказала Анцане.

Напомним, 25 апреля стало известно о трагическом случае в Огрском крае. 23-летняя девушка совершила самоубийство в местном спортивном тире. Эту информацию подтвердила Госполиция.

«После прослушивания инструктажа и совершения нескольких выстрелов по цели, посетительница тира развернула ствол оружия в свою сторону и выстрелила», - пишет местный портал OgreNet.

Комментарии 5
Злая2 часа назад
В первую очередь - привет правителям. С их подачи родители потеряли своё достоинство и самоуважение. И как эти родители могут своим детям объяснить, что номинально мы живём в Европе, а фактически - в жопе?
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сколько можно1 час назад
Очередная мразь из параллельного мира!Понятия не имеющая каково живётся тем,за чей счёт все эти гниды существуют.Все речи таких - словоблудие,ни коим образом не объясняющее истинные причины,а только очередное затуманивание мозгов промытоголовым.Такие моральные уроды и живут пользуясь лишь одной идеологией-хуторским мышлением!Т.Е. у меня всё в порядке,значит и у всех должно быть всё в порядке,а если всё вокруг плохо-то моя хата с краю,потому что у меня всё хорошо.В общем не хило устроились!
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Думаю, что это дело не столько врачей, сколько прокуратуры. Есть такая статья - доведение до суицида, и многие действия правительства вполне уже можно квалифицировать именно так.
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