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Недостаток родительского воспитания - одна из главных причин самоубийств среди молодых людей. Такое мнение озвучила в интервью радио Baltkom руководитель кафедры и клиники психосоматики и психотерапии университета им. Страдиня, профессор и член Латвийского общества врачей Гунта Анцане.

Она отметила, что важными составляющими эмоционального благополучия человека являются чувства собственного достоинства и самоуважения.

«Если человек идет на самоубийство, это свидетельствует о болезни. Вопрос – насколько глубоко эти нарушения. В первую очередь это привет родителям. Потому что именно в первые годы жизни формируется собственное достоинство, самоуважение. Мы помним, что мы живем в Европе, но важно также помнить и о правах человека в Европе», - сказала Анцане.

Напомним, 25 апреля стало известно о трагическом случае в Огрском крае. 23-летняя девушка совершила самоубийство в местном спортивном тире. Эту информацию подтвердила Госполиция.

«После прослушивания инструктажа и совершения нескольких выстрелов по цели, посетительница тира развернула ствол оружия в свою сторону и выстрелила», - пишет местный портал OgreNet.