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Профессор Латвийского университета Андрис Амбайнис один из лучших в мире специалистов по квантовым компьютерам. Он теоретик, которому для решения задач, нужны карандаш и бумага, поскольку ни один из существующих на сегодняшний день компьютеров, не может решить те задачи, которые решает его мозг.

По словам Амбайниса, квантовый компьютер – это технология, которая очень интересует спецслужбы. Когда он будет создан, практически не останется шифров, которые нельзя будет взломать. Технология позволит “раскрывать” любые, даже самые защищенные системы.

Ученый признался, что работая над этой технологией специалисты сталкиваются с дилемой, которая была актуальна для ученых, создавших атомную бомбу.

«Дилема, которая была у ученых создававших ядерную бомбу, в более мягкой форме присутствует и ученных работающих над квантовым компьютером. Миллионы людей он не уничтожит, но зато он может взламывать шифры. Если бы он был у спецслужб, то они могли бы взламывать практически все», - рассказал Амбайнис в интервью радио Baltkom.

По его словам, в научном сообществе ходят слухи о “секретных проектах” в США.

«Есть слухи, что в США есть секретные центры, где разрабатывают квантовый компьютер. Туда идут работать ученые, которые потом пропадают из научного сообщества. Думаю, что они трудятся над этой задачей. Мне ученый одного такого (военного) учреждения говорил, что если вы решите остаться в Америке, то мы сможем вас привлечь. Но меня это не интересует», - сказал Амбайнис.

По его словам, и среди ученых, которые работали в период создания атомной бомбы, и сейчас много пацифистов.

«Среди ученых были очень откровенные пацифисты, которые занимались, например, чистой математикой, но уходили из Институтов, когда узнавали, что их финансируют военные. Один пример это французский математик Гротендик. Он ушел из института в Париже, когда узнал что там есть деньги военных. Хотя он занимался абстрактными вещами и прямого отношения к военным проектам не имел. Я теоретик, мне не нужно обородувание, нужны деньги на мою зарплату, карандаш, бумага и текстовый редактор в обычном компьюетере. Меня все устраивает в Латвии», - сказал Амбайнис.

Полноценный универсальный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого связана с серьёзным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов; разработки в данной области связаны с новейшими открытиями и достижениями современной физики. На настоящий момент были практически реализованы лишь единичные экспериментальные системы, исполняющие фиксированный алгоритм небольшой сложности.