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В среду, 3 мая, с 13 до 15 часов в эфире радио Baltkom пройдет круглый стол на тему “Человек (не)разумный”, в ходе которого журналисты вместе с экспертами попробуют ответить на вопрос - кто же мы, люди.

Примерно три с половиной миллиона лет назад по африканским просторам бродил очень высокоразвитый примат, который начал в процессе охоты передвигаться в основном на задних ногах. Он взял в руки камень, позже - дубину, и проявил себя довольно агрессивной, но активной особью.

Миллион лет спустя самые продвинутые потомки положили начало новому существу – homo habilis, "человеку умелому". Его скелет свидетельствует, что он активно использовал всякие примитивные инструменты и уже постоянно ходил только на задних ногах (впрочем, передних ног у него уже не было - анатомически это были руки).

Потомок "человека умелого" - "человек прямоходящий", или homo erectus - начал потихоньку мигрировать из Африки на север, восток и запад. Он расселился на территориях вплоть до Китая. Именно homo erectus освоил использование огня.

Параллельно, примерно 600 тысяч лет назад на Земле появились неандертальцы, которые быстро заняли доминирующее положение. Они даже научились самостоятельно делать всевозможные инструменты из камня и кости. А "эректурсы" в конце своего существования (около 300 тысяч лет назад) догадались, как готовить пищу.

Однако, согласно результатам генетических исследований, около 200 тысяч лет назад на планете произошли какие-то малопонятные катастрофы, которые резко сократили население Земли. И опять же в Восточной Африке выжило одно племя, где в силу мутаций неизвестной природы появилась женщина, или группа женщин, которые стали производить на свет очень активное, жизнеспособное и плодовитое потомство. Это был "человек разумный", homo sapiens - то есть мы.

Если сравнить человека с другими млекопитающими, то он выглядит физически очень слабым. Но это обманчивое впечатление. Да, современный "офисный" человек не слишком силен. Но если сравнивать людей тренированных, то выяснится, что мало какое живое существо может соперничать с человеком в его универсализме.

Человек может лазить по деревьям – конечно, хуже обезьян. Но при этом ни одна обезьяна, спрыгнув с дерева, не пробежит марафонскую дистанцию, в отличие от человека. Мало того, человек может пробежать в сутки не одну сотню километров. Рекорд составляет 276 километров - ни одна лошадь не пройдет такую дистанцию.

Человек может плавать - хуже дельфина, но, тем не менее, он может непрерывно плыть в заданном направлении и проплыть более ста километров. Он может прекрасно лазить по скалам. Может собирать пальцами тонкие механизмы, а потом убить противника ударом кулака.

Человек оказался очень сильным противником для остального мира даже без своего главного оружия - мозга, которые позволяет ему планировать свои действия.

Что подтолкнуло эволюцию человека - не знает никто. Возможно, инопланетный разум, возможно, фантастическое стечение обстоятельств. А может, наше появление было "зашито" в коде развития этой Вселенной, и мы как раз и должны быть такими?

Что такое человек, в чем смысл нашего существования, где конечная станция нашего пути?

За круглым столом на радио Baltkom соберутся ученые, врачи, генетики, биологи, космонавты, деятели искусства и культуры, с которыми мы поговорим о “человеке разумном”.

Эксклюзивное интервью радио Baltkom специального для этой программы дал Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос.

Принять участие в обсуждении этой темы можно будет по телефонам прямого эфира +37167212939 и +37167213939.

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.