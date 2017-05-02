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По словам председателя правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Яниса Абашинса, страховые компании повышают стоимость на OCTA не всем. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom, комментируя динамику роста цен в этом году на OCTA.

"Страховые компании сами решают кому и на сколько повышать тарифы. Существуют такие сегменты общества, для которых цены наоборот снижаются. Здесь речь может идти о юридических лицах, автокомпаниях", - сообщает Абашинс.

Он отметил, что наиболее заметным повышение цен становится в тех сегментах общества, где клиенты более убыточны для страховых компаний.

"Это молодые люди, живущие в больших городах. Они любят похулиганить на дороге и чаще попадают в аварии. Если, например, говорить о живущей за пределами Риги 40-летней женщине за рулем, у которой в машине еще двое детей, то для нее скачок цены будет менее ощутим", - добавил Абашинс.

Гарантийный фонд обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОСТА) основан в 1997 году. Он обеспечивает каждому пострадавшему в ДТП человеку установленную законом компенсацию. С момента основания Фонда пострадавшим в ДТП лицам выплачено 28,5 млн евро.