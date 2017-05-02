Эксперт: страховщики повышают цены на OCTA не всем (6)

фото

Эксклюзив | 2 мая 2017 года, 15:35

По словам председателя правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Яниса Абашинса, страховые компании повышают стоимость на OCTA не всем. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom, комментируя динамику роста цен в этом году на OCTA.

"Страховые компании сами решают кому и на сколько повышать тарифы. Существуют такие сегменты общества, для которых цены наоборот снижаются. Здесь речь может идти о юридических лицах, автокомпаниях", - сообщает Абашинс.

Он отметил, что наиболее заметным повышение цен становится в тех сегментах общества, где клиенты более убыточны для страховых компаний.

"Это молодые люди, живущие в больших городах. Они любят похулиганить на дороге и чаще попадают в аварии. Если, например, говорить о живущей за пределами Риги 40-летней женщине за рулем, у которой в машине еще двое детей, то для нее скачок цены будет менее ощутим", - добавил Абашинс.

Гарантийный фонд обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОСТА) основан в 1997 году. Он обеспечивает каждому пострадавшему в ДТП человеку установленную законом компенсацию. С момента основания Фонда пострадавшим в ДТП лицам выплачено 28,5 млн евро.

Комментарии 6
Динго2 часа назад
Если, например, говорить о живущей за пределами Риги 40-летней женщине за рулем, у которой в машине еще двое детей, то для нее скачок цены будет менее ощутим", - добавил Абашинс.----------------------

Они что, на каждого водителя будут досье составлять? Трепло очередное.
Ответить
Байба1 час назад
Ну а в Саудовской Аравии женщинам вообще нельзя за рулем ездить, или там с кучей оговорок ей разрешат это делать. Давайте этому порадуемся.
Хватит сравнивать Латвию со странами, где минималка в 5 раз выше, чем в нашей нищенской стране воров и дураков-избирателей. Но ты ж за все готов платить, лишь бы русский сапог не топтал родную землю. Или уже в Англию собрался овец пасти? :))
Ответить
Alex2 часа назад
Как же неудачно эксперт выразился .Налицо сегрегация .По своим "умозаключениям" выделять отдельные группы ВОДИТЕЛЕЙ .Пример с дамой с хутора ,да ещё и с детьми - ну это конечно повод ей скинуть.Довод для идиотов точно.Хотя опыта и мотокилометров у неё в несколько раз меньше ,чем у пацана с хорошей машиной от богатенького папика.Это напоминает русский авось .Система этих бонусов потихоньку игнорируется .Это попытка "предугадывания" ,может гадалок нанять в штат страховщиков ?
Ответить