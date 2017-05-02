Эксперт: страховщики повышают цены на OCTA не всем (6)
По словам председателя правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Яниса Абашинса, страховые компании повышают стоимость на OCTA не всем. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom, комментируя динамику роста цен в этом году на OCTA.
"Страховые компании сами решают кому и на сколько повышать тарифы. Существуют такие сегменты общества, для которых цены наоборот снижаются. Здесь речь может идти о юридических лицах, автокомпаниях", - сообщает Абашинс.
Он отметил, что наиболее заметным повышение цен становится в тех сегментах общества, где клиенты более убыточны для страховых компаний.
"Это молодые люди, живущие в больших городах. Они любят похулиганить на дороге и чаще попадают в аварии. Если, например, говорить о живущей за пределами Риги 40-летней женщине за рулем, у которой в машине еще двое детей, то для нее скачок цены будет менее ощутим", - добавил Абашинс.
Гарантийный фонд обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОСТА) основан в 1997 году. Он обеспечивает каждому пострадавшему в ДТП человеку установленную законом компенсацию. С момента основания Фонда пострадавшим в ДТП лицам выплачено 28,5 млн евро.
Они что, на каждого водителя будут досье составлять? Трепло очередное.
Хватит сравнивать Латвию со странами, где минималка в 5 раз выше, чем в нашей нищенской стране воров и дураков-избирателей. Но ты ж за все готов платить, лишь бы русский сапог не топтал родную землю. Или уже в Англию собрался овец пасти? :))