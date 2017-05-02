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Специфическая реклама, включающая в себя звуковые или ароматизированные эффекты, не нуждается в специальном разрешении от Рижской думы, которая выдает санкции на размещение реклам на остановках общественного транспорта. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила специалист по коммуникациям компании JCDecaux Latvija Антра Салминя.

"Вообще, размещение рекам мы согласовываем с Рижской думой, что регламентируется нормативными актами. Реклама, в которой используется аромат - это новинка на рынке и она в мире становится очень модной. Однако, на данный момент отдельных условий об ее использовании в нормативных актах нет. То есть, этот момент отдельно никак не оговаривается - с ароматом или без будет реклама, и каким будет этот запах. Обычно мы оговариваем формат, размещение и визуальное решение. Подобные пробники всем нам давно известны в журналах, где есть специальные страницы с запахом или же вложенные пробники", - сообщила Салминя.

По ее словам, в компании JCDecaux, которая собственно разместила ароматизированную рекламу смягчителя белья Silan, были удивлены тому, что реклама с запахом вызвала у рижанки приступ астмы.

"Продукт Silan достаточно популярен и распространен в мире, его можно приобрести практически в любом магазине и мы были удивлены такому случаю. Мы доверяем этой компании. Мы знаем, что они прошли все медицинские проверки и проверки качества, Silan соответствует всем стандартам. В связи с этим, я не думаю, что из-за этого единичного инцидента мы будем менять каким-то образом нашу работу и, например, перестанем делать рекламу с запахом. Мы будем следить за ситуацией. Добавлю также, что на данном этапе у нас уже закончился договор с Silan и реклама с остановок убрана", - заключила Салминя.

Напомним, как сегодня сообщила программа Bez Tabu телеканала TV3, реклама смягчителя белья с запахом на остановке общественного транспорта вызвала у рижанки приступ астмы.

Раздражение дыхательных путей от аромата было настолько серьезным, что девушку доставили в больницу с обострением бронхиальной астмы. Она возмущена тем, что на остановке разместили рекламу, распространяющую особый аромат.