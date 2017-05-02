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Сегодня, 2 мая, в 16 часов в Риге, напротив посольства Украины начался митинг памяти людей, погибших во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Несколько десятком людей держали плакаты с надписями "Когда будет мемориал погибшим?", "Прошло три года с момента преступления властей Киева в Одессе. Мы это злодеяние не забудем!" и "Не смоют годы позора киевских властей".

Мероприятие согласовано с Рижской думой.

"Огонь Одессы горит теперь в сердце каждого честного и неравнодушного человека и мы не можем молчать и бездействовать! Наша задача - не позволить забыть Одесскую трагедию - одно из первых преступлений Украины в этой войне. Забвение и равнодушие грозят повторением - не допустим этого!", - говорилось в заявлении организаторов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между радикально настроенными футбольными болельщиками и сторонниками Евромайдана с пророссийскими активистами и участниками лагеря Антимайдана на Куликовом поле. В ходе столкновений пророссийские активисты оказались заблокированы в здании дома профсоюзов, которое было подожжено. В результате пожара в здании заживо сгорело более 40 человек.