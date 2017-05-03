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в Риге была учреждена партия не входящего в парламентские фракции депутата Сейма Артуса Кайминьша KPV -(«Кому принадлежит государство?»). Для учреждения партии на учредительном собрании зарегистрировались 385 членов. Перед голосованием Кайминьш, обращаясь к собравшимся, указал, что они должны проголосовать либо "за", либо "против", но не воздержаться. В итоге решение об учреждении партии было принято единогласно. Председателем партии был избран Артус Кайминьш.



В тот же день президент Раймондс Вейонис в Юрмале встретился со сборной Латвии по хоккею и получил в подарок майку со своей фамилией.

3 мая 2014 года Латвия выразила народу Украины соболезнования в связи с трагическими событиями в Одессе. Министерство иностранных подчеркнуло, что Латвия категорически осуждает насилие, провокации, вмешательство со стороны, что ведет лишь к жертвам среди мирного населения и подрывает стабильность в Европе. Латвия уверена, что Украина проведет всестороннее расследование, позволяющее привлечь к ответственности истинных виновников трагедии​, говорилось в заявлении МИД ЛР.



3 мая 2012 года премьер-министр Валдис Домбровскис встретился в Елгаве со всемирно известным актером боевиков Джеки Чаном и подарил ему шапочку Лачплесиса.



В тот же день премьер-министр Валдис Домбровскис и посол США в Латвии Марк Пекала открыли в здании правительства выставку "Мы, народ", посвященную 25 годам развития Латвии.



3 мая 2011 года на строительстве нового здания Латвийской национальной библиотеки состоялся праздник стропил. Постройка «Замка света» достигла высшей точки - 67,074 метра. Выступивший на празднике президент Валдис Затлерс заявил, что это здание является подтверждением национального самосознания. А премьер Валдис Домбровскис отметил, что это здание является символом успешного будущего Латвии.

В тот же день министр обороны Артис Пабрикс в интервью Латвийскому радио сказал, что Латвия должна принять во внимание предупреждение скандинавской полиции о пересмотре Шенгенского договора в связи с наплывом преступников из стран Балтии. «Мы – невоспитанное, склонное к насилию и бедное общество», заявил министр.



3 мая 2010 года президент Валдис Затлерс, выступая на международной конференции «Декларация о независимости Латвии 4 мая 1990 года: международные и внутриполитические аспекты», сказал, что если Латвия выполнит четыре важные задачи, то в ближайшие 20 лет страна станет зеленой, творческой и активной на международной арене страной, в которой будет жить демократический, сплоченный народ.



В тот же день в честь 20-летия восстановления независимости Латвии в Ригу прибыл корабль ВМФ США USS Kauffman с экипажем 250 моряков. На корабль были организованы экскурсии.

В ту же ночь в Риге, приблизительно в 4 часа, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, один из которых пытался взобраться на памятник Свободы с тыльной стороны, а второй справлял малую нужду на ступеньках памятника. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали обоих граждан Великобритании, находившихся в состоянии опьянения.



3 мая 2008 года в Веселаве Цесиского района в биологическом крестьянском хозяйстве «Бривниеки» был открыт Камень крестьянской силы.

3 мая 2007 года Сейм принял в окончательном чтении закон о президентских выборах. Закон предусматривает, что выборы президента Латвии должны состояться не ранее 40 и не позднее 30 дней до истечения полномочий действующего главы государства.

В тот же день Сейм принял декларацию, в которой выражалась поддержка правительству Эстонии и осуждались попытки российских должностных лиц вмешаться во внутренние дела Эстонии. В связи беспорядками в Таллине из-за переноса так называемого "Бронзового солдата".

В тот же день в Лиепае на территории Военной гавани было найдено несколько бочек с опасными для человека химикатами, оставшиеся, по всей вероятности, после ухода Российской армии.

3 мая 2006 года министр культуры Хеленa Демакова сообщила, что в реконструкцию театра Дайлес из госбюджета будет вложено примерно четыре млн латов. Министр пояснила, что расширить театр необходимо в связи с проведением саммита НАТО в Риге. "Для латышского народа саммит НАТО принесет большую пользу - он получит новый реконструированный театр", - сказала она, отметив, что это уже не первое культурное учреждение, которое будет реконструировано.

В тот же день в Риге работники Управления натурализации в Риге уличили в списывании претендентку на латвийское гражданство, пришедшую на экзамен на натурализацию с заранее написанным на руках текстом государственного гимна. Во время экзамена претендентка на гражданство - женщина 1968 г. рождения - пыталась списать текст гимна Латвии. В связи с произошедшим был составлен протокол.

3 мая 2005 года сформированная во время правительства Эйнара Репше рабочая группа предложила исключить из нового закона о праздничных, памятных и отмечаемых днях три дня траура. Было предложено отказаться от Дня оккупации Латвии, отмечаемого 17 июня, дня Балтийского единства - 22 сентября, Дня памяти героев 22 июня и дня памяти жертв геноцида против латышского народа со стороны коммунистического режима, отмечаемого в первое воскресенье декабря.

3 мая 2003 года в 5 часов утра в сильном тумане в Рижском торговом порту вспыхнули морозильные камеры a/о Rigas 1.saldеtava, в которых хранилось примерно 1200 тонн мясных изделий. Пламя охватило склады на площади более 600 квадратных метров. Только к вечеру, спустя 15 часов после его возникновения, спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Сгоревшее мясо принадлежало семи фирмам. По счастливой случайности, из 1200 тонн были растаможены только 30 килограммов. Рижская дума израсходовала несколько тысяч латов, чтобы уничтожить гниющее мясо. Выдвигались версии о поджоге, но они не подтвердились.

В тот же день в Мадоне состоялся 2-й слет городов Латвии, на гербах которых изображены птицы. Птицы изображены на гербах 10-ти городов Латвии: у Гулбене - лебедь, Мадоны - петух, Лубаны - дикая утка, Ливаны - ястреб, Прейли - ворон, Стайцеле - аист, Юрмалы - чайка, Смилтене - три серебристых сокола, Гробини - журавль и у Дагды — феникс.

3 мая 2002 года Национальный совет по радио и телевидению назначил гендиректором государственного Латвийского телевидения (LTV) сотрудника радиостанции "Свободная Европа" Улдиса Граву.

3 мая 2001 года Посольство Латвии в России вручило Министерству иностранных дел РФ ноту в связи с произошедшим 1 мая актом вандализма у здания дипломатического представительства, когда фасад здания миссии был испорчен брошенными в него бутылками с краской.

В тот же день в Риге, в Музее зарубежного искусства, была открыта выставка картин Марка Шагала. Выставка была подготовлена специально для Риги.



3 мая 2000 года на Ратушной площади в Риге была открыта статуя Роланда. Впервые она была установлена на Ратушной площади в 1896 году. Ее автор - скульптор Аугуст Фольц. Председатель Рижской думы, Андрис Берзиньш неоднократно публично обещал, что после того, как копия статуи займет свое место на площади, острие меча, как в свое время во всех городах Ганзейского союза, вновь станет геодезическим центром Латвии.

Той же ночью на большей части территории Латвии были заморозки до -3 градусов. Минимальная температура воздуха ночью составила -3,4 градуса. В Риге температура воздуха ночью опустилась до -0,8 градуса и еще около 6.00 в трава в рижских парках была покрыта инеем. В окрестностях Риги температура составляла от 0 до -2 градусов.

3 мая 1999 года президент Гунтис Улманис подписал решение о присоединении Латвии к 6-му протоколу Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, который предусматривает отмену смертной казни.

3 мая 1997 года на конкурсе красоты "Мисс Латвией" стала Лига Граудумниеце из Риги, а "Мистером Латвия" рижанин Ретс Ренеманис.

В тот же день на съезде объединения Tēvzemei un Brīvībai было одобрено слияние с партией ДННЛ, произошедшее на объдинительном съезде 21 июня.

3 мая 1990 года на первой ссесии новоизбранного Верховного Совета Латвийской ССР председателем Президиума был избран Анатолий Горбунов, а его первым заместителем — Дайнис Иванс.

3 мая 1967 года в Тукумсе родился Артис Кампарс, генсек партии "Виенотиба".

3 мая 1945 года в Лиепае 73 офицера полиции и СС образовали Латвийский народный совет. Этот совет сформировал латвийское правительство, во главе с полковником СС Рудольфом Осисом. 8 мая правительство на катерах бежало из Лиепаи в Германию.



3 мая 1937 года городок Гостини Даугавпилского округа практически весь был уничтожен страшным пожаром, быстро охватившим деревянные дома. Пожар до 4 часов утра тушили 200 пожарных, а также айзсарги и военные. Было вылито 1 500 000 литров воды, взятых из реки Айвиексте. Ущерб составил более 200 тысяч латов. Было установлено, что пожар возник потому что искра из дымохода попала на деревянную крышу. Тогда стояла жаркая погoда, температура воздуха в Латгалии доходила до +25 градусов в тени.



3 мая 1939 года было открыто воздушное пассажирское сообщение Стокгольм-Рига-Москва. «Сообщение поддерживают шведские двенадцатиместные самолёты (на фото) и русские двадцатичетырехместные», писала газета «Яунакас Зиняс».



3 мая 1929 года на железнодорожный вокзал Риги прибыл председатель петиционной комиссии депутат Сейма Эглитис с бригадой таможенных чиновников. С целью осмотра багажа приехавшего из Москвы посла Латвии в России Карлиса Озолса (на фото). Как сообщалось, был вскрыт и осмотрен, как ручной, так и дипломатический багаж Озолса. В котором было обнаружено свыше 10 старинных золотых крестов право­славной церкви XIII века, золотые ризы и иконы, украшенные бриллиантами, и много картин работы ве­ликих мастеров. Кроме того, в багаже Озолса было обнаружено 116 килограммов серебра, 2,5 килограммов золота, а также икра, вина и прочее. Весь ручной и дипломатический багаж посла занимал 80 мест, общим весом в 1 090 килограммов. Дипломат заявил, что все это украшало латвийское посольство в Москве. Комиссия Сейма, заслушав доклад Эглитиса, едино­гласно признала Озолса винов­ным в контрабандном провозе то­варов и передала его дело в суд.

3 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила:«Очередной московский поезд 1-го мая подошел к станции Зилупе, разукрашенный красными флагами, первомайскими плакатами и т. д. Латвийские пограничники не пропустили его на территорию Латвии и отправили обратно. Только после того, когда на советской территории с поезда были удалены красные флаги и прочие первомайские «атрибуты», поезд был принят на станции Зилупе».

Фото - president.lv, twiter.com, Госканцелярии, газета "Яунакас Зиняс", журнал "Огонёк", книга "90 лет ЛР".