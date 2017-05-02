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Сегодняшняя ситуация с пропагандой в информационном мире напоминает времена противостояния СССР и США. Такое мнение на радио Baltkom высказал писатель и телеведущий Владимир Соловьев.

"У меня в программе, например, представлены разные точки зрения. И никто их представителей не ограничивает. Я точно знаю, где есть пропаганда. Существует ряд известных СМИ, американского финансирования, кстати, которым запрещено вещать на территории Америки. Какая может быть информационная война, если Запад не говорит на русском? Russia Today и "Спутник", которые единственные вещают на европейских и азиатских языках? Они всего лишь высказывает точку зрения. Как CNN или BBC. Просто лгать не надо. Это напоминает Советский союз наоборот. Только Россия ведет себя как когда-то вед Запад, а эти страны своей информационной политикой напоминают СССР", - рассказал он.

По словам Соловьева, всегда необходимо собирать несколько точек зрения.

"Я сам сейчас нахожусь в Америке. Это не первая моя поездка. В этот раз запланированы встречи с рядом людей, которые входят в разнообразные круги. Я часто бываю зарубежном, ведь надо собирать информацию, общаться с людьми, четко понимать, что происходит", - отметил телеведущий.

Он также отметил, что анонсируемый Белым домом разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным был ожидаем.

"Было ясно, что будет такой разговор. Очевидно, что отношения находятся на нижней точке. Будем надеется, что теперь пойдет вверх. ситуация в мире неспокойная и никто не хочет прямого вооруженного противостояния. Мир на грани войны, хочется, чтобы люди договорились между собой", - сказал Соловьев.

Напомним, беседа Трампа и Путина запланирована на 12:30 по времени восточного побережья США (19:30 мск). Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа сказала, что оба лидера, вероятно, обсудят войну в Сирии.

Первый разговор двух лидеров состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.