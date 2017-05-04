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после реконструкции торжественно открылся Латвийский национальный художественный музей. В этот день вход в музей был бесплатным и образовалась огромная очередь.



В тот же день нынешний и бывший спикеры Сейма подарили парламенту портрет первого министра иностранных дел Латвии Зигфрида Анны Мейеровица. Это был общий подарок действующего председателя Сейма Инары Мурниеце и бывших председателей парламента Солвиты Аболтини, Гундара Даудзе, Индулиса Эмсиса, Ингриды Удре, Алфреда Чепаниса и Анатолия Горбунова.



4 мая 2015 года военный парад в честь годовщины принятия декларации о восстановлении независимости прошел в Елгаве.



В тот же день премьер-министр Лаймдота Страуюма приняла участие в водружении государственного флага на телебашне на Закюсале.

В тот же день исполнительный директор Риги Юрис Радзевич запретил частному лицу Кристапу Кашсу 9 мая проводить в парке Узварас пикет, разъясняющий,«что в действительности означает 9 мая 1945 года».



4 мая 2013 года в Риге, после объёмных реновационных работ, состоялось торжественное открытие дворца культуры Зиемельблазма и прилегающего к нему парка.



4 мая 2012 года, в годовщину восстановления независимости Латвийской Республики, в Риге в первый раз прошло небывалое мероприятие - перетягивание каната между жителями правого и левого берегов Даугавы. Соревнования начались на Вантовом мосту в 15 часов, в них приняли участие около 600 человек, в том числе и мэр Риги Нил Ушаков. Само перетягивание 400-метрового каната через Даугаву продлилось всего около полуминуты. Победу одержала команда правого берега.

В тот же день в Оксфорде было учреждено Общество друзей Латвии, цель которого - популяризировать латвийскую культуру и музыку. В учредительном мероприятии приняли участие посол Латвии в Великобритании Эдуардс Стипрайс, а также британский посол в Латвии Эндрю Сопер.

4 мая 2011 года президент Латвии Валдис Затлерс в интервью агентству РИА Новости сказал : «У нас одинаковое отношение ко всем ветеранам. Мы не делим их. Ветераны получают пенсии по возрасту, если они инвалиды — то получают пособия по инвалидности. Других привилегий у них нет... Латвия никогда не давала никаких привилегий ветеранам вне зависимости от того где они воевали. Мы с уважением относимся ко всем ветеранам».



4 мая 2010 года в Национальной опере прошло торжественное заседание Сейма, посвященное 90-летию созыва Конституционного собрания Латвийской Республики и 20-летию провозглашения декларации о независимости Латвийской Республики. Речи произнесли председатель Сейма Гундар Даудзе и Анатолий Горбунов, который был председателем Верховного совета Латвийской Республики во время голосования за восстановление независимости. Перед присутствующими выступили президент Литвы Даля Грибаускайте, говорившая по-латышски, и председатель парламента Эстонии Эне Эргма. Однако бывшему лидеру Народного фронта Латвии и бывшему первому заместителю председателя Верховного совета Дайнису Ивансу выступить не разрешили. И он произнёс речь на митинге возле памятника Свободы.

4 мая 2009 года на торжественном заседании Сейма Латвии спикер Гундарc Даудзе признал, что уже давно произошло удаление власти от общества, вылившееся в принятие решений без достаточного разъяснения их жителям Латвии и указал, что в настоящий момент главная задача - восстановить веру в государство

В тот же день представители коалиционных партий заявили, что Латвии необходимо продолжать участвовать в военной операции НАТО в Афганистане. Как указала от лица всей партии председатель правления «Новое время» Солвита Аболтиня, Латвии необходимо выполнять свои обязательства перед союзниками. Такого же мнения придерживались и представители партии «Гражданский союз» и Союза «зеленых» и крестьян, а также Народная партия.

В тот же день утром на мель в Ирбенском проливе Балтийского моря сел круизный лайнер Mona Lisa, в воскресенье утром севшего на мель в Ирбенском проливе Балтийского моря, сообщила. Mona Lisa была под Багамским флагом, корабль принадлежал германской судоходной компании Lord Nelson Seereisen.

4 мая 2008 года в Даугаве возле Плявиняс житель Екабпилса Геннадий Майсевич поймал сома весом 68,2 кг и длиной 2,22 метра. Для того, чтобы вытащить сома-рекордсмена, потребовался 1 час и 10 минут. Так был побит предыдущий рекорд 2006 года, когда был пойман сом весом 59,6 кг.

4 мая 2007 года президенту Валдису Затлерсу были вручены высшие награды государства - орден Трёх звезд I степени и орденская цепь, орден Виестурса I степени и крест «За заслуги» I степени. Награды главе государства в соответствии со ст. 51 закона о государственных наградах, которая гласит, что при вступлении в должность президент награждается высшими наградами страны, вручил председатель Сейма Гундар Даудзе.

В тот же день в восемь утра пограничники в Виляке поймали в «зеленой зоне» двоих нелегалов. Это оказались, по словам начальника Робежсардзе Гунара Даболиньша, «москвичи с высшим образованием, 1969 и 1985 года рождения, не скрывающие своей принадлежности к национал-большевистской организации». При них были найдены газовый пистолет, латы, эстонские кроны, приграничные карты и какие-то заметки. По неофициальной информации, конечной целью москвичей была не Латвия, а Эстония.

4 мая 2006 года Страсбургский Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приговорил Латвию к выплате жителю Лиепаи Арнису Кадикису 7000 евро компенсации за нанесённый моральный ущерб. ЕСПЧ признал, что Латвия нарушила Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека, запрещающую пытки, негуманное и унижающее обращение, а также право Кадикиса на эффективную правовую защиту. ЕСПЧ оценил условия содержания Кадикиса в изоляторе кратковременного задержания и признал, что отсутствие дневного света, прогулок, спального места и надлежащей вентиляции, а также неполноценное питание явились нарушением запрета на пытки, негуманное и унижающее обращение.



4 мая 2005 года у памятника Свободы в Риге произошли небольшие беспорядки. Противники реформы образования, собравшиеся у памятника Свободы, пытались возложить к памятнику цветы. Несколько человек преградили им путь, поэтому участники акции протеста начали бросать цветы в толпу.

4 мая 2004 года премьер-министр Индулис Эмсис сообщил, что предложит министрам изыскать возможности премировать латвийских хоккеистов за их игру на Чемпионате мира в Праге. Как заявил Эмсис агентству ЛЕТА: «Отлично, что Латвия попала в четвертьфинал, а такой страны, как Россия, там нет».



4 мая 2003 года в Хельсинки, на Чемпионате мира по хоккею с шайбой сборная Латвии выиграла у сборной России со счетом 2:1 (0-0; 0-0; 2-1). Накануне Parekss banka назначил награду каждому латвийскому хоккеисту , кто забросит россиянам шайбу - по 3000 латов.

В тот же день председатель Сейма Ингрида Удре, выступая на торжественном пленарном заседании сейма в честь провозглашения Декларации о независимости Латвии, отметила, что за 13 лет независимости Латвии "в процессе строительства государства допущен ряд оплошностей и незаконностей", но все же выразила надежду, что нынешнему Сейму и новому правительству удастся воплотить в жизнь такой государственный порядок, задача которого заключается в служении народу.

4 мая 2002 года на внеочередном заседании распорядительного комитета по Чемпионату мира по хоккею президент Латвийской федерации хоккея Кировс Липманс сообщил что Латвийская Федерация хоккея готова организовать Чемпионат мира по хоккею в 2006 году в Риге в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея без содействия специально сформированного распорядительного комитета, поскольку он до сих пор не оправдал возложенные на него надежды и политики используют его в политических играх.

4 мая 2001 года в силу вступили поправки к закону «О телекоммуникациях», которые обязали операторов мобильной связи оказывать полное материально–техническое содействие правозащитным органам.

4 мая 2000 года на Рижском центральном рынке был открыт реконструированный молочный павильон. В реконструкцию было вложено примерно 300 000 латов.

4 мая 1998 года около 0.30 в Добеле на Братской могиле на улице Бривибас был взорван памятник павшим во Второй мировой войне. В результате взрыва от памятника был оторван кусок бетона.

4 мая 1997 года ночью из рижского зоопарка сбежала самка японской макаки и неделю скрывалась в Межапарке.



4 мая 1995 года была торжественно взорвана Скрундская РЛС.

4 мая 1994 года по инициативе Лиепайского отделения ДННЛ самоуправление города приняло решение демонтировать памятник Герою Советского Союза подпольщику Имантсу Судмалису и передать бронзовую скульптуру Лиепайскому музею.



4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета проголосовали за Декларацию о независимости Латвии. В декларации депутаты осудили включение Латвии в состав СССР, квалифицировав военную агрессию СССР 17 июня 1940 года как международное преступление, и провозгласили утратившей силу принятую 21 июля 1940 года декларацию о вступлении Латвии в СССР. Депутаты частично восстановили действие Конституции 1922 года на территории Латвии.

В тот же день Верховный Совет Латвийской Республики призвал правительства всех стран мира поддержать стремление Латвии к независимости.

4 мая 1989 года пленум ЦК КПЛ обсуждал меры по радикальному улучшению обучения латышскому языку жителей Латвийской ССР.

4 мая 1940 года правительством было запрещено в Риге и Лиепае принимать на работу новых работников в двадцати одной отрасли.



4 мая 1937 года президент Карлис Улманис утвердил «Закон о флаге города Риги», за основу были выбраны цвета рижских судов XVII века – белый и синий. Частным лицам и организациям запрещалось использoвать флаг без разрешения городских властей.

4 мая 1928 года было основано Общество академически образованных женщин. Его первой председательницей была доктор философии Милда Палевича.

4 мая 1919 года была основана Латвийская академия художеств.

4 мая 1450 года собрание ливонских ганзейских городов в Пернове (Пярну) запретило под страхом штрафа в 50 рижских марок ливонцам-ганзейцам выступать в качестве переводчиков для французов, валлонов, ломбардцев, англичан, шотландцев, испанцев, фландцев.

Фото - mixnews.lv,lvportals.lv, Cейм ЛР, газета "Час", книга "90 лет ЛР".