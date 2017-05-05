5 мая 2014 года банк SEB, проведя исследование домашних хозяйств Балтийских стран, сообщил, что по сравнению с 2003 годом цены, особенно на необходимые товары и услуги, больше всего росли в Латвии. Здесь цена продовольственной корзины в 2013 году была на 88 процентов больше, чем в 2003 году, содержание жилья обходилось на 131 процентов дороже.

5 мая 2011 года стали известны данные исследования, проведенного Центром денежного планирования. Согласно которым, лишившись доходов, среднестатистическая латвийская семья может прожить полтора месяца. Утратив доходы, быстрее всего разорились бы домохозяйства, состоящие из одного человека - через 1,1 месяца, а дольше продержались бы на накоплениях большие семьи - 1,86 месяца.

5 мая 2010 года премьер Валдис Домбровскис заявил по Латвийскому радио, что у пенсионеров нет причин беспокоиться о возможном сокращении своих доходов. «Мы заявили, что пенсии сокращать не придется. Нет никаких оснований для спекуляций по этому вопросу», — сказал он. При этом Домбровскис не исключил, что в системе социальных пособий произойдут перемены.

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с государственным визитом в Ригу прибыл король Испании Хуан Карлос I с королевой Софией.



В тот же день в Риге прошло шествие протеста студентов, в котором приняли участие более тысячи человек. Студенты несли плакаты «Мы просим немного — только образование», «Мы не будем молчать», «Латыш — самый дешевый студент в Европе»и др., а также связки книг в траурном оформлении. Шествие направилось к зданию Министерства образования и науки на ул. Вальню. Акцию провело Латвийское объединение студентов в знак протеста против сокращения финансирования высшего образования.

В тот же день премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис поручил министерствам экономики и сообщений ускорить привлечение финансирования для участия Латвии в международной выставке World Expo, которая в будущем году состоится в Шанхае. По правилам World Expo, участники должны выбрать свою тему презентации, перекликающуюся с главной темой выставки «Лучше город — лучше жизнь».Латвия взяла тему «Летающая Латвия, где Восток встречается с Западом»(Flying Latvia, where East meets West), которая выражает вечное стремление человечества к свободному полету и заявляла бы Латвию и Ригу как региональный центр международных полетов, а также как место встречи восточного и западного бизнеса.



5 мая 2008 года в Малом зале кинотеатра«Рига» состоялась латвийская премьера «документального фильма» The Soviet Story.



5 мая 2006 года в Риге президент Вайра Вике-Фрейберга официально открыла 70-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. После выступления президента группа Cosmos исполнила гимн Латвии. Церемония открытия прошла в «Арене Рига». А первый матч - между сборными Латвии и Чехии - в зале «Сконто».

В тот же день статистическое бюро Eurostat сообщило, что исходя из результатов исследования, посвященного человеческим ресурсам в области науки и высоких технологий, сделан вывод, что в Латвии по сравнению с другими странами Евросоюза (ЕС) — самые пожилые ученые и инженеры. В Латвии возраст почти 52% ученых составлял от 45 до 64 лет, 27,8%— от 35 до 44 лет и лишь 20,5% — от 25 до 34 лет

5 мая 2005 года латвийское посольство в Минске направило ноту в МИД Белорусии. В ноте сообщалось об очередных фактах ограбления автомобилей посла Латвии и экономического советника посольства и говорилось, о том что «посольство оставляет за собой право применить на своих мaшинах новейшую систему охранной сигнализации, которая в случае попыток несанкционированного проникновения в машину приведет к физическому вреду злоумышленнику». В ответ МИД Белоруссии разослал во все посольства и представительства международных организаций в Минске письмо, в котором рекомендовал «проявлять осторожность и, по возможности, не приближаться к автомобилям, принадлежащим посольству Латвии».

В тот же день Сейм отклонил подготовленные фракцией объединения «За права человека в единой Латвии» поправки к законам, разрешающие борцам антигитлеровской коалиции на публичных мероприятиях в память о событиях Второй мировой войны носить награды и форменную одежду.



В тот же день в брюссельском парке европейских зданий и памятников «Мини-Европа» был открыт макет рижского памятника Свободы. Раньше Латвию в парке представляла черепаха в буденновке, исполнявшая гимн. В парке на площади в 2,5 гектаров размещены макеты 350 красивейших памятников из 70 европейских городов. Макеты созданы в масштабе 1:25.

5 мая 2004 года в Латвии можно было наблюдать полное солнечное затмение.

5 мая 2003 года президент Вайра Вике-Фрейберга выразила поддержку инициативе усовершенствования системы государственных наград в Латвии - пополнения их списка орденом Виестурса и Крестом за заслуги и их почетными знаками.

В тот же день «Первый банк» был официально переименован в Nord/LB Latvija - были изменены вывески на зданиях филиалов, расчетных групп и центрального здания банка. В честь этого в Риге на Домской площади состоялся концерт.

В тот же день сотрудники Себежской таможни передали Псковскому музею-заповеднику 65 икон, изъятых в 2000 году при попытке незаконного вывоза за границу. Среди возвращенных ценностей были иконы конца XIX-XX веков и экспонаты, датируемые XVIII веком, Иконы были обнаружены в полуприцепе транспортного средства, следовавшего в Латвию. По оценке специалистов, номинальная стоимость коллекции составляла 451 тысяч рублей.

5 мая 2002 года тогдашнему правительству под руководством премьер-министра Андриса Берзиньша исполнилось 2 года, это стало рекордным сроком для правительств, действовавших после восстановления независимости.

В ту же ночь в Валке во время операции по задержанию опасных преступников Устименко и Медведева в перестрелке с полицией Медведев был убит. Устименко удалось скрыться. Преступники, подозреваемые в совершении не менее четырех убийств на территории Эстонии, пытались бежать в Латвию, где в пограничном городе Валка убили одного и ранили двух латвийских полицейских.

5 мая 2001 года в 00:15 четверо неизвестных забросали здание посольства Латвии в Москве бутылками с краской и отработанным маслом, которые разбились на высоте около двух метров от земли, образовав шесть пятен диаметром метр на метр.



5 мая 2000 года Сейм убедительным большинством голосов выразил доверие правительству коалиции Народной партии, "Латвийского пути", ТБ/ДННЛ и Новой партии под руководством тогдашнего мэра Риги Андриса Берзиньша. Кабинет (на фото) просуществовал до 9 ноября 2002 года, установив рекорд долгожительства среди правительств - 2 года 6 месяцев и 4 дня.

В тот же день на чемпионате мира по хоккею в Санкт-Петербурге сборная Латвии обыграла сборную России со счетом 3:2. В Риге прошло шествие хоккейных болельщиков. «Одна колонна болельщиков двинулась по Калькю, другая — по Аудею. Слились они на площади Свободы, устроив скандирование у Милды. Под шумок кто-то сжег маленький российский флаг и призвал: «К посольству!». У посольства фаны исполнили гимн Латвии и несколько раз проскандировали: «Криевием па дирсу!»” - сообщила газета «Час».

5 мая 1999 года парламентская комиссия по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки к закону «Об ордене Трёх звёзд»,согласно которым президент страны при вступлении в должность сразу награждается орденом. Как пояснила президентская канцелярия, эти поправки предложены для того, чтобы восстановить традиции, существовавшие в Латвийском государстве.

5 мая 1998 года около 10.30 в урне для отходов недалеко от памятника Свободы в Риге была найдена учебная противопехотная мина. Её нашел полицейский патруль. На место происшествия прибыло спецподразделение РГУП, а также специалисты подразделения по борьбе с терроризмом "Омега". Учебная мина, оказавшаяся невзрывоопасной, была изъята.

5 мая 1989 года на сессии Верховного Совета Латвийской ССР одиннадцатого созыва был принят Закон о языке Латвийской ССР, которым латышскому языку был присвоен статус государственного. Министр культуры Раймондс Паулс заявил с трибуны, что культурные жители Латвии уполномочили его потребовать, чтобы Верховный Совет признал деятельность руководителей Интерфронта И.Лопатина и А.Алексеева нежелательной для Латвии и попросил бы Российскую Федерацию разрешить им прописаться в Пыталовском районе Псковской области.

В тот же день бюро Валмиерского райкома КПЛ утвердило будущего президента Андриса Берзиньша председателем исполкома Совета народных депутатов Валмиерского района.

5 мая 1988 года в Риге прошёл пленум ЦК Компартии Латвии по вопросам интернационального и патриотического воспитания трудящихся. «Революционным делам перестройки требуется обновлённая идеология» - сказал в докладе первый секретарь ЦК КПЛ Борис Пуго.

В тот же день на Пленуме ЦК КПЛ из рядов КПСС был исключен член ЦК КПЛ и депутат Верховного Совета ЛССР генерал–майор Александр Чмыхалов, командир 26–го корпуса ПВО. Тогда же он досрочно сложил полномочия депутата. Ранее на основании проверки Военной прокуратуры ПрибВО против него было возбуждено уголовное дело по статье 249 УК ЛССР - «Промотание или утрата военного имущества».

5 мая 1945 года в Рижском театре юного зрителя состоялась первая премьера после войны — спектакль по пьесе «Воронёнок» Райниса.

5 мая 1938 года газета «Яунакас зиняс» сообщила, что министр финансов Людвигс Экис утвердил список предметов, которые запрещалось ввозить из-за границы. В нём были иностранные лотерейные билеты, некоторые лечебные препараты, шафран, ткани,обои и другие изделия, крашенные краской индиго, стекло. металл, пробки, бенгальские огни, игральные карты, голуби, а также боевое оружие и боеприпасы.

5 мая 1933 года городская управа Риги приняла решение назвать улицу, расположенную между улицами Валдемара и Вагнера до улицы Карлинес, в честь Аристида Бриана, французского политического деятеля, скончавшегося в марте 1932 года. И установить в начале улицы доску с краткой информацией о жизни Бриана.

5 мая 1925 года Сейм в срочном порядке принял закон об издании «Валдибас Вестнесис», в котором, в частности, предусматривалось, что впредь никто не может оговариваться незнанием напечатанных там и вступивших в силу в Латвии законов, постановлений, приказов, распоряжений и официальных объявлений.

5 мая 1920 года правительство приняло решение ликвидировать латвийское бюро прессы Latopress, на базе которого было создано Латвийское телеграфное агентство, или ЛЕТА.



5 мая 1899 года рабочие рижской джутовой мануфактуры начали шествие от нынешней улицы Джутес с требованием повышения зарплаты, но были остановлены полицией в районе нынешнего Воздушного моста. Так начался Рижский бунт - первое в Российской империи массовое столкновение рабочих с полицией и войсками.

Фото - president.lv, mixnews.lv, minieurope.com, Википедия, газета "Час", картина В. Вимбы "Рижский бунт".