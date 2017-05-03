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Закон никак не регламентируют запахи публичной рекламы. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич, комментируя ситуацию с наружной рекламой смягчителя белья, которая навредила здоровью одной из жительниц города.

"Порядок размещения внешней рекламы устанавливается Рижской думой, и речь здесь идет о содержании и размерах. Факт запаха рекламы никак не регулируется", - отметил Радзевич.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, реклама смягчителя белья с запахом на остановке общественного транспорта вызвала у рижанки приступ астмы.

Раздражение дыхательных путей от аромата было настолько серьезным, что девушку доставили в больницу с обострением бронхиальной астмы. Она была возмущена тем, что на остановке разместили рекламу, распространяющую особый аромат.

В компании JCDecaux Latvija, которая собственно разместила ароматизированный стенд смягчителя белья, были удивлены тому, что он вызвал у рижанки приступ астмы. По словам представителя компании Антры Салмини, реклама с остановок уже убрана.