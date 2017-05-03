Радзевич: закон не запрещает рекламе пахнуть (2)

фото

Эксклюзив | 3 мая 2017 года, 10:40

Закон никак не регламентируют запахи публичной рекламы. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич, комментируя ситуацию с наружной рекламой смягчителя белья, которая навредила здоровью одной из жительниц города.

"Порядок размещения внешней рекламы устанавливается Рижской думой, и речь здесь идет о содержании и размерах. Факт запаха рекламы никак не регулируется", - отметил Радзевич.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, реклама смягчителя белья с запахом на остановке общественного транспорта вызвала у рижанки приступ астмы.

Раздражение дыхательных путей от аромата было настолько серьезным, что девушку доставили в больницу с обострением бронхиальной астмы. Она была возмущена тем, что на остановке разместили рекламу, распространяющую особый аромат.

В компании JCDecaux Latvija, которая собственно разместила ароматизированный стенд смягчителя белья, были удивлены тому, что он вызвал у рижанки приступ астмы. По словам представителя компании Антры Салмини, реклама с остановок уже убрана.

Комментарии 2
Ъ42 минуты назад
Теперь и вонючих бомжей в транспорте нельзя будет трогать,скажут что это реклама пива Оптима и всякой еды с помоек,совсем уже городские власти заигрались с этой навязчивой рекламой,переделали остановки на неудобные но главное что реклама подсвечивается вместо улиц и пешеходных переходов,понавешали мониторов в транспорте а в маршрутках ещё и динамики,теперь вот уже и через органы обаняния пытаются влезть людям в мозги со своей агрессивной рекламной деятельностью.
Ответить
ko darit?1 час назад
Скоро нам будет сто гадовс !До боли,приятно....запах отечества!
Ответить