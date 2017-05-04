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Ввиду всех последних изменений как политических, так и экономических – поддержка частным бизнесом латвийского спорта становится все меньше. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил президент Латвийского Олимпийского комитета Алдонс Врублевскис.

"Поддержки со стороны частного бизнеса все меньше и меньше. Скорее всего это связано с состоянием народного хозяйства и снижением темпа роста экономики. Думаю, все это связано с тем, что в нашей стране осталось очень мало предприятий, которые работают с прибылью, и которые могли бы часть прибыли направлять на благотворительность. Направление части прибыли бизнеса на спорт, детей, образование или другие благотворительные цели - это фактически такая социально ответственная активность. Но ясно одно, что осуществить ее могут только те, кто живет в хорошем достатке. Потому что тот, которому не хватает самому, он вряд ли начнет помогать другим", - указал Врублевскис.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Латвии утвержден список из 50-ти спортсменов, которые в соответствии со своими достижениями будут получать финансовую поддержку от Национального олимпийского союза в будущем сезоне-2017/18.

В группу "А" вошли 22 спортсмена (предусмотрен объем финансирования тренировочных занятий и поддержки на соревнованиях в размере до 15 950 евро).

Будущий сезон станет олимпийским. Игры-2018 принимает южнокорейский Пхенчхан.