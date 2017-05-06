6 мая 2015 года входящая в Союз «зеленых» и крестьян Латвийская Зелёная партия выдвинула в президенты кандидатуру министра обороны Раймондcа Вейониса. Член правления ЛЗП Ингмарс Лидака на заседании правления партии подчеркнул, что Вейониса знают практически во всех краях и в случае избрания он станет народным президентом.

В тот же день стали известны результаты проведённого социальными антропологами при поддержке общественной негосударственной организации Ascendum исследования на тему «Идентичность и принадлежность к Латвии учеников школ нацменьшинств». По признанию антропологов, одним из самых важных открытий исследования стала патриотичность русскоязычной молодежи Латвии. «Русскоязычная молодежь очень патриотична, и чувствует свою принадлежность к Латвии больше, чем к России и другим странам», - сказала в интервью mixnews.lv социальный антрополог, консультант исследования Айвита Путниня.

6 мая 2014 года руководитель Национального совета электронных средств массовой информации Айнарс Димантс сообщил, что правительство постановило выделить 682 399 евро на создание и распространение передач и информации для русскоязычной аудитории на канале ЛТВ7, Латвийском радио 4 и на портале lsm.lv. Димантс уточнил, что средства выделены на создание контента на русском языке из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы".

В тот же день несколько латвийских новостных порталов, редакции СМИ, а также мэр Риги Нил Ушаков получили письмо с анонимной угрозой взорвать себя, если 9 мая состоится мероприятие у памятника Победы, сообщило агентство ЛЕТА.

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сборная Латвии провела второй матч на чемпионате мира по хоккею, выиграв в напряженной борьбе у сборной Германии с результатом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Авторами голов в рядах латвийский сборной стали Микс Индрашис, Микелис Редлихс и Алексей Широков, а в рядах сборной Германии отличились Джон Трип и Кай Хоспелт.

6 мая 2010 года президент Валдис Затлерс в Дни леса сажал деревья возле дома первого президента Яниса Чаксте.

В тот же день Рижский окружной суд признал виновным обвиняемого в злоупотреблении служебным положением бывшего мэра Юрмалы Гиртса Тренциса и приговорил его к 200 часам принудительных работ с запретом в течение года занимать должности в государственных и муниципальных органах.



В тот же день стало известно, что на аукционе спортивных авто RM Auctions в Монако за 4,3 миллионов евро был продан BMW 328 MM Buegelfalte 1937 г. выпуска, некогда принадлежавший рижанину Гвидо Адамсонсу. BMW 328 был сконструирован специально для участия в автомобильных гонках и неоднократно менял своих владельцев. В свое время он принадлежал министру вооружений и военной промышленности Германии Альберту Шпееру, после войны был конфискован и в качестве награды преподнесен знаменитому авиаконструктору Артему Микояну, который в 1970 году поменялся с рижанином Гвидо Адамсонсом на "Ладу". Впоследствии Адамсонс переправил автомобиль в Мюнхен и передал концерну BMW.

6 мая 2009 года министр финансов Эйнарс Репше после встречи с еврокомиссаром по экономическим и монетарным делам Хоакином Альмунией сообщил, что в данный момент Латвия стоит перед выбором – производить Mercedes или Trabant. И следует сделать всё возможное, чтобы это не был Trabant.



В тот же день президент Валдис Затлерс и король Испании Хуан Карлос I торжественно открыли ТЭЦ 2 в Риге.

В тот же день лидер Национального фронта Айварс Гарда написал заявление в Генпрокуратуру и полицию с требованием привлечь к ответственности по 22-й статье Уголовного закона («Преступные действия против порядка самоуправлений») тех, кто 23 апреля подал в Рижскую избирательную комиссию список кандидатов для выборов в Рижскую думу, состоявший из неграждан. И тех, кто был в этом списке.

6 мая 2008 года рижское предприятие общественного транспорта Rigas satiksme получило первые пять троллейбусов с дизельными генераторами.

В тот же день Центр государственного языка сообщил, что в Рижском районе на одиннадцать медсестер были наложены штрафы за то, что они не пользуются латышским языком на работе. Согласно закону, за неиспользование госязыка в необходимом объеме налагается штраф размером до 50 латов.



6 мая 2007 года в рамках своего визита в США, президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в качестве почетного гостя присутствовала на скачках в штате Кентукки, где встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II.

6 мая 2006 года на улице Торню в Риге, возле казарм Екаба был накрыт уже девятый по счету самый длинный стол Латвии, предлагавший национальные блюда разных народов.



6 мая 2005 года в Ригу прибыл президент США Джордж Буш-младший. Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга совершила свой знаменитый забег по трапу самолета.

В тот же день Рижский окружной суд приговорил бывшего председателя надзорного совета «Банка Балтия» Александра Лавента к семи годам и семи месяцам лишения свободы. Суд признал Лавента виновным почти по всем эпизодам обвинения. В качестве дополнительного наказания к Лавенту была применена конфискация имущества.

В тот же день в Омске прошла акция против высказываний президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о российских ветеранах второй мировой войны. В парке Победы собрались горожане и со словами «Нет фашизму!» бросали в портрет фашиста (с явно выраженным сходством с Вике-Фрейбергой) латвийские шпроты.

6 мая 2004 года в Латвии открылась школа пилотов воздушных шаров.

В тот же день Сейм отклонил поданный депутатами объединения «За права человека в единой Латвии» законопроект, предусматривавший ратификацию Латвией в полном объеме Всеобщей конвенции о защите национальных меньшинств.

6 мая 2003 года возле здания Рижской думы члены молодежно-патриотической организации «Все — Латвии!» протестовали против планируемых на 9 мая около памятника Победы мероприятий ветеранов Советской армии. На ул. Валдемара, напротив Рижской думы, пятеро молодых людей, у которых на груди была надпись «внуки легионеров» и изображен государственный флаг Латвии, бросились на проезжую часть, а за ними стояла фигура, символизировавшая «освободителя от свободы».

В тот же день руководитель отдела общественных отношений Parekss bankа сообщил, что хоккеисты сборной Латвии Леонид Тамбиев и Вадим Романовский, принесшие в воскресенье в матче со сборной России на Чемпионате мира победу своей команде - 2:1, получат от премии по 3 тысячи латов.

6 мая 2002 года министр иностранных дел Латвии Индулис Берзиньш сообщил, что после вступления Латвии в Европейский Союз, размер ее членского взноса в общий бюджет Евросоюза может составить около 60 миллионов латов в год, из которых 2% пойдут на содержание бюрократического аппарата ЕС.



6 мая 2000 года в Христорождественском соборе Риги архиепископ Александр освятил новый иконостас, подаренный храму к 800-летию города. Огромный четырехуровневый иконостас высотой в 11 метров с 33-мя иконами был изготовлен на средства семьи Малышковых, бывших рижан, а ныне граждан России. Кроме этого, Игорь и Владимир Малышковы передали в дар Христорождественскому собору дарохранительницу из золота и финифти. На церемонии присутствовали президент Вайра Вике-Фрейберга, премьер Андрис Берзиньш, министр правительства Москвы Иосиф Орджоникидзе и депутат Госдумы РФ Ирина Хакамада.

6 мая 1999 года Сейм принял поправки к закону «О таможенном налоге (тарифах)», согласно которому ввозная пошлина на маргарин устанавливается в размере 15%, а на табачные изделия - в размере 25%.

6 мая 1998 года в суде Центрального района Риги рассматривался гражданский иск руководителя Латвийской социал-демократической партии Юриса Боярса против ООО Lattelekom. Истцы требовали снижения тарифов, отзыва счетов и выплаты возмещения жителям в связи с плохим качеством связи. Решением суда иск ЛСДП был отклонен.

В тот же день добельская районная газета Zemgale получила письмо от организации Waffen SS, которая призналась в совершении теракта у памятника жертвам второй мировой войны в Добеле в ночь на 4-е мая. В письме говорилось: «Мы не разрешим оккупантам в Добеле существовать...», «Waffen SS Mitau будет и дальше продолжать борьбу...», «мы не остановимся ни перед чем...», «взрывы будут происходить как в Добеле, так в Елгаве и Риге...», «русские оккупанты, вон из свободной Латвии...» и так далее.

6 мая 1993 года был зарегистрирован устав Рижской духовной семинарии.

6 мая 1991 года в Латвии умер первый больной СПИДом.

6 мая 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР принял закон о крестьянских хозяйствах, разрешивший личные хозяйства.

6 мая 1961 года в Ленинграде баскетболистки рижского клуба ТТТ обыграли сборную США.

6 мая 1959 года газета «Ригас балсс» сообщила об окончании конкурса проектов панорамного кинотеатра в Риге -- между улицами Кр. Барона, Лиелгабалу, П. Стучки и Артилерияс. Жюри рассмотрело 32 проекта и признало, что ни один них полностью не удовлетворяет всем требованиям, и решило не присуждать первой премии никому. Строительство кинотеатра предполагалось начать в 1960 году, однако на этом месте позже был построен Дворец спорта. А кинотеатр по рижскому проекту воздвигли в казахстанском городе Целинограде, ныне — Астана.

6 мая 1956 года в Риге прошёл праздник молодежи Советской Латвии. Московская газета «Труд» писала: «Многолюдно было в это утро на Комсомольской набережной реки Даугавы. Сюда пришли юноши и девушки, чтобы проводить «вестников» фестиваля в сельские районы и города республики. На набережной выстроилась большая колонна автомашин, автобусов, украшенных фестивальными значками и транспарантами. Вот автобус с надписью на кузове: «Нам песня строить и жить помогает». На этой машине едут в район танцоры и песенники Рижского дизельного завода...».



6 мая 1940 года в Рижском замке был аккредитован последний полномочный представитель СССР в Латвии Владимир Деревянский. На церемонии президент Карлис Улманис сказал: «Пакт о взаимной помощи 5 октября 1939 года внес новый важный вклад в общую безопасность во взаимном геополитическом пространстве наших стран». На фото - советский посол выходит из резиденции Улманиса после аккредитации.



6 мая 1937 года в Сигулде был торжественно открыт Дворец писателей, предназначавшийся и для журналистов.



6 мая 1927 года в Елгаве был казнён через повешение самый знаменитый в довоенной Латвии преступник Ансис Албертс Каупенс. За шесть лет он совершил более 30 грабежей и 19 убийств. Похоронен в Светеской волости.

6 мая 1925 года на чрезвычайном заседании городской думы Риги Красная горка в Московском форштадте была переименована в Латгальский рынок. А также было принято предложение геральдической комиссии восстановить исторический герб города, который в 1660 году шведское правительство передало Риге, признавая её мужественную борьбу против России.

6 мая 1899 года на улицы Риги вышло более 20 000 рабочих, которые выразили свой решительный протест в связи с арестом накануне многих протестантов и с гибелью девяти из них от рук полицейских. Волнения продолжались до 9 мая.

Фото - president.lv, LETA, газеты "Час" и "Тевияс Саргс" , журналы "Атпута" и "Яуна Неделя".