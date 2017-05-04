Молокопереработчики: продать что-либо Китаю почти невозможно! (2)

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Эксклюзив | 4 мая 2017 года, 13:13

Наладить сотрудничество с таким гигантом как Китай нелегко, так как китайцы вполне самодостаточны и вступить на их рынок почти невозможно. Об этом в эфире радио Baltkom руководитель Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

"В целом, все хорошо. Но Китай – рынок очень специфический. Китайцы сами готовы все и для всех производить, и продать за небольшие деньги. А вот, что касается уже того, чтобы продать им – это уже совсем непросто. Но не невозможно. Мы над этим постоянно работаем. На данный момент с Китаем сотрудничает только предприятие Food Union, которое уже осознало то, что производить в Латвии продукт с очень высокой добавленной стоимостью, везти его потом в Китай и там пытаться продать – это сложно или почти невозможно. В связи с этим, они пошли другом путем и сейчас ищут варианты, как можно было бы превратить наше молоко в какой-то полуфабрикат, поставить его в Китай и уже там делать из него готовый продукт", - сообщил Шолкс.

Напомним, в конце прошлого года концерн "Food Union" заявил планирует стартовать на рынке Китая с творожными сырками "Карумс", которые будут производиться на месте, но из латвийского творога.

Комментарии 2
eiroskeptiki.lv8 минут назад
Если бы до ЕС им кто-то предложил бы продавать молоко в Китай, они бы долго ржали, утирая слёзы и хлопая себя по ляжкам.
Они и сейчас утирают слёзы, хлопая себя по ляжкам, но уже не от смеха.
Мои соболезнования. И голосуйте за нас, если хотите прекратить эту порнографию.
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eiroskeptiki.lv2 минуты назад
Ну, или выгружайтесь где-то за Барнаулом......может, на какой-нибудь станции вам и удастся впихнуть свои "карумсы" проезжающим поездам.
Я не злорадствую, я просто не понимаю, почему вы, молочники, всё это терпите без единого реального возражения?
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