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Наладить сотрудничество с таким гигантом как Китай нелегко, так как китайцы вполне самодостаточны и вступить на их рынок почти невозможно. Об этом в эфире радио Baltkom руководитель Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

"В целом, все хорошо. Но Китай – рынок очень специфический. Китайцы сами готовы все и для всех производить, и продать за небольшие деньги. А вот, что касается уже того, чтобы продать им – это уже совсем непросто. Но не невозможно. Мы над этим постоянно работаем. На данный момент с Китаем сотрудничает только предприятие Food Union, которое уже осознало то, что производить в Латвии продукт с очень высокой добавленной стоимостью, везти его потом в Китай и там пытаться продать – это сложно или почти невозможно. В связи с этим, они пошли другом путем и сейчас ищут варианты, как можно было бы превратить наше молоко в какой-то полуфабрикат, поставить его в Китай и уже там делать из него готовый продукт", - сообщил Шолкс.

Напомним, в конце прошлого года концерн "Food Union" заявил планирует стартовать на рынке Китая с творожными сырками "Карумс", которые будут производиться на месте, но из латвийского творога.