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в Сейме была представлена изданная в конце 2015 года автобиографическая книга Надежды Савченко «Сильное имя Надежда», на украинском языке. Её представила Вера Савченко, сестра находившейся под арестом в Москве украинской военнослужащей. Как сообщалось, книга была, когда Надежда объявила голодовку и поняла, что близка к смерти и может не успеть поделиться своими переживаниями позже. В тот же день с сестрой Савченко встретился министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

7 мая 2015 года газета «Диенас Бизнесс» собщила, что среди органов госуправления самый большой автопарк - 73 автомашины - имеет Сейм, который тратит на их содержание 2,15 миллиона евро. В целом у министерств, канцелярии президента, Госканцелярии и Сейма имеется 147 служебных автомашин, затраты на которые ежегодно составляют 3,83 миллиона евро.

В тот же день ведущий исследователь Латвийского государственного института лесного хозяйства Silava Янис Озолиньш сообщил агентству ЛЕТА, что о появлении шакалов в Латвии известно уже более полутора лет, и для зоологов страны это не новость. Шакалы расширяют свой ареал, постепенно перемещаясь из южных регионов Европы на север, и это естественный процесс. По словам Озолиньша, нет оснований опасаться, что популяция шакалов в Латвии будет быстро расти и нанесет большой ущерб местной фауне. Шакалы на территории Латвии означают только то, что в стране стало на один вид хищников больше. Опасаться этих животных стоит тем, кто разводит, к примеру, овец и оставляет их ночью на пастбищах. В Латвии до сих пор сообщалось о девяти шакалах - о восьми сообщили охотники, а один был задавлен автомобилем, отмечало агентство.

7 мая 2014 года во время занятий в Рижском заливе погиб военнослужащий отряда специального назначения Национальных вооруженных сил. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, несчастный случай произошел во время занятий по управлению скоростной лодкой типа RHIB, целью которых было улучшение навыков маневрирования в открытых водах. По предварительной информации, военнослужащие на скорости выпали из лодки, которая не остановилась, а продолжала движение, поэтому они не могли забраться в нее обратно.

7 мая 2012 года в Латвийском университете состоялась открытая лекция «8 и 9 мая. Почему?». Выступавшие эксперты рассказали о том, почему в Латвии окончание Второй мировой войны отмечается в разные дни, о традиции празднования окончания войны 8 и 9 мая и их освещении в латвийской прессе. Лекцию организовали авторы книги «Воюющая память: 16 марта и 9 мая» в сотрудничестве с Центром исследований социальной памяти Латвийского университета.

В тот же день газета «Час» сообщила, что в преддверии 9 мая неизвестные осквернили могилы узников Саласпилсского концлагеря на старом Саласпилсском гарнизонном кладбище. Однако в полиции сообщили, что в Саласпилсе было осквернено кладбище 29-й пехотной дивизии российской императорской армии, существовавшее в этом месте с 19-го века, которое находится примерно в километре от территории Саласпилсского концлагеря.

В тот же день в в одном из домов по ул. Киршу в Цесисе 67–летний мужчина ранил из охотничьего ружья 51–летнюю женщину и 30–летнего мужчину, после чего совершил суицид, выстрелив себе в голову. Как выяснилось, причиной расстрела соседей стал затяжной конфликт и споры о правах на собственность.

7 мая 2010 года министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце в интервью газете Latvijas avize заявила, что все полицейские, которые до 1 октября не выучат латышский язык на должном уровне, будут уволены. По данным Мурниеце, определенные трудности в латышским языком были у 219 рядовых полицейских и 15 полицейских начальников.

7 мая 2009 года в Елгаве проводили в последний путь двух латвийских военнослужащих, погибших в Афганистане. В память о погибших во всех подразделениях и на кораблях НВС Латвии были подняты государственные флаги в траурном оформлении. Двое латвийских военных - сержант Волдемар Аншевицс и ефрейтор Андрей Меркушев - погибли при нападении на пост наблюдения Национальной армии Афганистана в провинции Кумар 1 мая.



В тот же день знаменитый хоккейный вратарь Артур Ирбе был награждён орденом Трёх Звёзд.

Тем же утром в Карсаве, в 7.23, в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов на пожар. О возгорании сообщили соседи, но когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже полностью был объят огнем. После пожара в его руинах был обнаружен труп пожилой женщины. Выяснилось, что в доме находились только бабушка и три внучки - две шестилетние девочки-близняшки и их четырехлетняя сестра. Старшие девочки смотрели в одной из комнат телевизор, а младшая, которую они не пустили к себе, вероятно, нашла спички и случайно подожгла дом. Когда огонь стал распространяться, дети в испуге выбежали из дома, а бабушка, которая передвигалась только с помощью костылей, выйти из него не успела. Как рассказали местные жители, мать и отец девочек лишены родительских прав, поэтому они жили у бабушки.

7 мая 2007 года представительница Государственной пограничной охраны Даце Удре сообщила, что российские национал-большевики, задержанные 4 мая за незаконное пересечение границы, будут выдворены из Латвии. У них при себе были латвийские и эстонские деньги, карта приграничных районов, а также газовый пистолет, партийная литература и значки.

В тот же день Комитет окружающей среды Рижской думы концептуально одобрил идею установки в столице музыкального фонтана.Комитет принял решение о создании специальной рабочей группы, которая должна была оценить все связанные с установкой фонтана аспекты, в том числе, возможное местоположение и источники финансирования.

7 мая 2006 года в полицию позвонили несколько взволнованных жителей, увидевших в интернете объявление о продаже ребенка. Полиция Тукумса по подозрению в попытке продать за 2000 латов с помощью интернета семимесячную девочку задержала 19-летнюю мать ребенка и ее подругу.

7 мая 2005 года в Риге в парке Гризинькалнс прошла разрешенная акции протеста против проводимой президентом США Джорджем Бушем политики. После чего ее участники, нескольких сторонников национал-большевиков, направились по центральной улице к центру города, где возле гостиницы Reval Hotel Latvija их задержала полиция. Оказав сопротивление полицейским, участники шествия бросили на улице несколько дымовых шашек, некоторые легли на землю и выкрикивали: "Фашизм не пройдет!".



В тот же день находившемуся в Риге с визитом президенту США Джорджу Бушу был вручен орден Трех Звезд I степени. Президент Вике-Фрейберга вкратце рассказала американскому президенту об истории ордена и его символическом значении, напомнив об освободительной борьбе латышского народа и его вековых стремлениях к независимости.



7 мая 2004 года Parekss banka сообщил, что ему доверено хранить уникальную драгоценную диадему, так называемую Малую корону, которая принадлежала династии российских императоров Романовых. Масса уникальной диадемы составляет 159,48 граммов, она изготовлена из золота 583 пробы и украшена 822 бриллиантами огранки "роза" и 70 природными рубинами. Лондонские эксперты оценили диадему в 4 миллиона фунтов стерлингов, однако эта оценка не включает историческую ценность реликвии.

В тот же день председатель комиссии Сейма по европейским делам Гунтарс Крастс вскрыл конверты с прогнозами дня вступления Латвии в ЕС, сделанными латвийскими политиками и членами комиссии 23 ноября 2000 года. Самый точный прогноз даты вступления Латвии в ЕС сделал тогдашний вице-спикер сейма, потом мэр Риги Гундарс Боярс - он в своем прогнозе ошибся всего на 30 дней, предсказав вступление Латвии в ЕС 31 мая 2004 года. Латвия стала полноправным членом ЕС 1 мая 2004 года.

В тот же день министр внутренних дел Эрик Екабсонс, аккредитованные в Латвии послы стран ЕС и США и представители Государственной пограничной охраны на вертолете "Ми-8" осмотрели с воздуха восточную границу Латвии.

7 мая 2003 года комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила просить Рижскую думу не разрешать проведения массовых мероприятий 24 мая - накануне финала конкурса песни "Евровидения 2003".

В тот же день на спортивной базе "Кейзармежс" состоялась первая тренировка футбольной команды Сейма Латвии. В состав сборной парламента вошли 16 депутатов, представляющих различные политические партии. Это были Марекc Сеглиньш, Эдгарc Яунупс, Айнарc Латковскис, Виталий Орлов, Анатолий Мацкевич, Андрей Клементьев, Валерий Агешин, Андрей Алексеев, Юрий Соколовский, Сергей Федоров, Артис Кампарс, Михаил Пиеткевич, Дзинтарс Абикис, Марис Кучинскис, Дзинтарс Закис и Андрис Толмачев.

7 мая 2002 года президент Вайра Вике-Фрейберга, в соответствии со статьей 8 закона о национальной безопасности подписала распоряжение о создании военного совета при президенте Латвии. В совет вошли командующий Национальными вооружёнными силами и командиры родов войск, госсекретарь Министерства обороны.

7 мая 1999 года прокурор Рижского окружного суда Элмарc Маргевич потребовал приговорить всех подсудимых омоновцев к условным срокам. Учитывая длительный срок, который прошел с момента совершения преступления, прокурор обратился к суду с просьбой приговорить подсудимых к меньшим срокам -- вместо предусмотренных 59-ой статьей Уголовного кодекса 8-15 лет лишения свободы к 1-4 годам.

7 мая 1997 годa Всемирный банк утвердил выделение Латвии кредита в 18 миллионов долларов на проекты системы социальной защиты.



7 мая 1996 года рижская улица Космонавтикас гатве была переименована в улицу Джохара Дудаева. Как сказал председатель комитета среды Рижской думы Айварс Драудиньш : "Советский генерал Дудаев заслужил, чтобы его имя носила улица в Риге, так как в 1991 году он отказался выполнить приказ о бомбардировке столиц стран Балтии". Но не смог уточнить, когда Дудаеву был отдан такой приказ.



7 мая 1992 года в обращение был введен латвийский рубль, называемый в народе репшиком.



7 мая 1990 года Верховный Совет ЛР избрал Иварcа Годманиса первым премьер-министром возобновленной Латвийской Республики. Первое правительство просуществовало до 3 августа 1993 года, установив рекорд продолжительности.



7 мая 1960 года в театре имени Пушкина в Москве досрочно закончился матч на звание чемпиона мира по шахматам между Талем и Ботвинником. Со счётом 12½:8½ (6:2) победил рижанин Михаил Таль.

7 мая 1959 года на заседании республиканской хоккейной секции была основана Хоккейная федерация Латвийской ССР. Председателем президиума был избран Эдуардс Золтс. На этом же заседании строители обязались к октябрьским праздникам сдать в эксплуатацию искусственный каток на стадионе «Даугава» и резко критиковалось недисциплинированное поведение хоккеистов команды мастеров РВЗ, сообщила газета «Ригас Балсс».

7 мая 1936 года президент Карлис Улманис подписал Закон о физкультурных и спортивных организациях. Первый пункт закона гласил: "Задача физической культуры и спорта - воспитать духовно и физически здоровых, выносливых, способных и порядочных членов общества, которые, объединенные государственным сознанием, могут успешно выполнять все обязанности жизни и труда, которые накладывает семья, общество, народ и государство".



7 мая 1926 года начало работу 11-е по счету правительство Латвийской Республики, в главе с Артуром Алберингсом. Просуществовало до 18-го декабря.

7 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Радио в Сейме установлен в помещениях междуфракционного бюро. С развитием радиосообщения в Латвии по радио будут передаваться парламентские прения. На днях состоялся сеанс, во время которого депутатам была дана возможность слышать сообщения из-за границы».



7 мая 1922 года на Братском кладбище в Риге по инициативе союза ремесленников и промышленников состоялась торжественная посадка липовой аллеи с участием президента Яниса Чакcте (на фото) и других официальных лиц. Было посажено 196 лип.

7 мая 1917 года в Тарту на собрании Земельного совета Курземе Янис Чаксте был назначен главным переговорщиком с Временным правительством России. После чего Временное правительствo назначило Чаксте комиссаром Курляндского края. Фактически он исполнял обязанности губернатора края, который был оккупирован немецкой армией.

7 мая 1915 года немецкие войска заняли Лиепаю.

7 мая 1906 года в Риге « толпа неизвестных с целью разгрома напала на местную новостроящуюся тюрьму и выбила окна. «Сторожа открыли огонь. Нападавшее бежали»- сообщила газета «Русское слово».

7 мая 1904 года был отменен запрет генерал-губернатора Муравьёва печатать латиницей книги на литовском и латгальском языках, введённый в 1864 году после восстания в Северо-Западном крае Российской империи. Считается, что с этого момента началась латгальская атмода, предлагалось даже отмечать 7 мая День латгальской письменности и литературы.

7 мая 1771 года в Риге произошло сильное наводнение, затопившие все острова и большую часть города.

Фото - president.lv, mixnews.lv, ventspilszinas.lv, Cейм ЛР, Википедия, газета "Час", журнал "Атпута", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.