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Омбудсмен Юрис Янсонс выступает за сокращение количества домашних заданий для школьников. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

"Я не против того, чтобы уменьшить количество задаваемого на выходные. Домашнее задание - это только метод. Если ты приходишь домой вечером и тебе еще надо въезжать по полной программе в домашнюю работу, это несерьезно. Ребенок имеет право на отдых, он хочет поиграть, пойти в какой-нибудь кружок. Я не был самым хорошим примером, это было давно. Не помню, что там было с этими домашними заданиями, возможно, я их делал очень выборочно. В любом случае, школу закончил. Но это было другое время. А сейчас каждый учитель зациклен на своем предмете - он самый важный. Это неплохо, но все должно быть сбалансировано", - считает омбудсмен.

Стоит отметить, что ранее идею об отмене или существенном сокращении домашних заданий для школьников выдвинул министр образования и науки Карлис Шадурскис.