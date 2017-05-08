8 мая 2013 года легендарный хоккеист Сандис Озолиньш официально вернулся в ряды рижского «Динамо» из мытищинского «Атланта».

В тот же день прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений предъявила обвинение исследователю лаборатории искусственного разума Института математики и информатики Латвийского университета Илмарсу Пойкансу, известному как хакер Нео, который три года назад несанкционированно проник в систему электронного декларирования Службы государственных доходов.

8 мая 2012 года Рижский окружной суд принял решение объявить банкротство неплатежеспособного Latvijas Krājbanka.

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В тот же день в Рижском замке был аккредитован первый чрезвычайный и полномочный посол Республики Косово в Латвии Лулзим Пеци.

8 мая 2011 года бывшие мэры Риги Янис Биркс и Айварc Аксенокс в газете Diena осудили своего преемника Нила Ушакова за намерение выступить с речью у памятника Освободителям 9 мая. Как пояснил Биркс, если Ушаков хочет способствовать сплоченности общества, он должен отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая, а не 9 мая, как это происходит в России.



8 мая 2010 года в Даугавпилсе в здании театра с полным аншлагом прошла дискуссия представителей объединения ЛПП/ЛЦ и Народной партии с избирателями.



8 мая 2009 года по маршруту между Ригой и Стокгольмом начал ходить новый паром Romantika.



В тот же день президент Затлерс открыл военную игру для школьников в средней школе Шампетера.

8 мая 2008 года Сейм Латвии во втором и окончательном чтении одобрил Лиссабонский договор. Согласно договору, страна-участница может выйти из состава ЕС, договорившись об условиях выхода с другими странами-участницами.



В тот же день президент Затлерс с супругой неформально встретились с президентом Эстонии Ильвесом в его сельском доме и вместе посадили дерево.

8 мая 2007 года на юрмальском Братском кладбище снова загорелся Вечный огонь, к которому состоялось возложение цветов и венков.

В тот же день правительство запланировано потратить 1,5 миллион латов на реконструкцию Музея оккупации.

8 мая 2006 года мэр Вентспилса Айварс Лембергс обратился в прокуратуру с просьбой проверить процессы приватизации газет Diena, Dienas Bizness и LaBA.

В тот же день, несмотря на запрет Рижской думы на проведение публичного мероприятия, представители объединения Dzimtene возложили к памятнику Свободы в Риге цветы и траурный венок с надписью "Памяти жертв Второй мировой войны".



8 мая 2005 года национал-большевики во главе с Бенесом Айо попытались добиться встречи с Джорджем Бушем и Вайрой Вике-Фрейбергой. Нацболов задержали у гостиницы Reval Hotel Latvia.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга прибыла в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

8 мая 2004 года Управления по делам гражданства и миграции сообщило, что более 30 тысяч проживающих за рубежом граждан Латвии могут иметь двойное гражданство.

В тот же день в Риге с 10-ого этажа Дома печати выпала женщина, умершая от полученных травм на месте происшествия.



8 мая 2003 года в Риге по инициативе газеты «Час» на здании Главного таможенного управления на ул. Кр. Валдемара, 1а, где до войны была Морская школа, была открыта мемориальная доска в память о сражавшихся во время Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции моряках Латвийского торгового флота. Чтобы почтить их память, в море вышел флагман Национальных морских сил «Вирсайтис», с которого на воду были спущены венки.

В тот же день Сенат США единогласно проголосовал за ратификацию протоколов о вступлении в НАТО 7 стран Центральной и Восточной Европы, среди них и стран Балтии. За ратификацию протоколов о вступлении в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Словении, Болгарии и Румынии голосовали 96 сенаторов. Против не было не одного голоса.

В тот же день российский певец Иосиф Кобзон, приглашенный выступить в Риге 9 мая, получил латвийскую въездную визу. Ранее певец находился в «черном списке».

8 мая 2002 года в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня в Риге президент общества "Чернобыль" Арнолдc Верземниекс торжественно открыл мемориальную доску в память о жертвах чернобыльской трагедии.

В тот же день объединение латвийских национал-большевиков "Победа" провело акцию протеста у аэродрома в Аудрини Резекненского района, где планировалось установить радар TPS-117.

8 мая 2001 года президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с ветеранами, где была высказана озабоченность складывающейся ситуацией с правами человека в странах Балтии, сказал, что российское руководство будет делать все, чтобы выполнить свои обязательства перед русскоязычным населением в этих странах. «Россия не только помнит о своих гражданах, но и рассчитывает на них, также как они могут рассчитывать на нас», отметил президент РФ.

8 мая 2000 года композитор Раймондс Паулс оставил пост председателя Новой партии, потому что устал и больше не хочет нести ответственность за нее. Он указал, что достаточно пострадал занимаясь политикой и, зачастую, необоснованно. «Я посмотрю, как пойдет, сможет ли партия действовать», - сказал Паулс.

В тот же день был задержан один из лидеров латвийской радикальной организации Perkonkrusts ("Громовой крест") Юрис Речс, считавшимся одним из главных организаторов подрыва в Риге памятника Победы, которого полиция разыскивала c декабря 1998 года.



В тот же день в 19 часов 11 минут на Рижском вокзале Москвы, в момент отправления поезда Москва — Рига, московский журналист Максим Кононенко, более известный как мистер Паркер, провёл акцию. «Мы предлагаем всем соболезнующим тяжелой судьбе Вайры Вике-Фрейберги принести к этому времени на Рижский вокзал бутылку водки и воблу, а ровно в 19.11 поставить принесенные гостинцы на перрон. Если хочется — можно исполнить частушку», — призывал Кононенко. В назначенный час на перрон Рижского вокзала пришли пара фотографов и три человека с воблой и бутылками. Когда поезд уже начал уходить, они стали выкладывать принесённое на перрон. По словам очевидцев, акция очень обрадовала вокзальных бомжей.

8 мая 2001 года суд Курземского района Риги приговорил бывшего руководителя модельного агентства Logoss centrs Юрия Юрьева к четырем с половиной годам тюрьмы за половые преступления.

В тот же день Lattelekom начал подключение Болдераи к цифровой сети.

8 мая 2000 года в Риге на нескольких домах в Межциемсе, на улицах Эйзенштейна и Гайльэзера, были вывешены государственные флаги с траурной ленточкой. Местные власти объяснили это ошибкой дворникa.

8 мая 1998 года по решению Рижского окружного суда была изменена мера пресечения Арманду Стендзениексу. Которому вменялось в вину получение кредита в 18 миллионов долларов в Banka Baltija под фальшивые гарантии Ventspils nafta. Из-под ареста бизнесмен был переведен под надзор полиции. То есть фактически вышел на свободу. И тут же объявил о своём участии в предвыборной борьбе и скором создании Партии народа и власти.

8 мая 1988 года группа активистов Латвийского фонда культуры на Братском кладбище в Риге самовольно спилила аллею деревьев, закрывавших надгробный памятник первого президента Латвии Яниса Чаксте.



8 мая 1966 года в Валмиере был торжественно открыт монумент в честь советских танкистов, чей танк первым ворвался в город 23 сентября 1944 года.



8 мая 1945 года командующий немецкой группы армий Kurland генерал Карл Хильперт подписал акт о безоговорочной капитуляции.



8 мая 1938 года президент Карлис Улманис после тожественного заседания в Национальном театре в честь Дня матери вышел в город и осмотрел ход работ по переустройству Старой Риги. В тот же день адъютант президента полковник Лукинс возложил цветы на могилы родителей Улманиса на кладбище в Берзмуйже, сообщила газета «Яунакас Зиняс».



8 мая 1937 года в Риге президент Карлис Улманис заложил в фундамент строящегося здания министерства финансов капсулу с подписанными им документами, планом здания, столичными и провинциальными газетами и латвийскими монетами. «Мое желание — чтобы эти документы никто никогда не увидел — сказал президент — Пусть никогда не сложатся такие обстоятельства, чтобы эти стены, которые здесь возводятся, открыли чужакам свои основания».

8 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В целях более успешной борьбы с нищенством малолетних, которые обычно по наставлению родителей заявляют, что они занимаются нищенством без ведома родителей, городской отдел социального обеспечивания признал необходимым предложил сиротскому суду лишить родителей таких детей прав на своих детей, которые должны поступить в полное распоряжение отдела социального обеспечения. Сиротский суд согласился с этим предложением».

Фото - president.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журнал "Атпута", книга "90 лет ЛР", Википедия.