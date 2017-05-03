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Организация Pilsēta cilvēkiem проводит протестную акцию на улице Пернавас, которая приурочена к предстоящей вырубке каштановой аллеи. Об этом сообщает портал skaties.lv.

На деревьях появились плакаты с надписью "Скоро меня не будет". По словам активистов на улице планируется построить новую трамвайную линию, из-за которой вырубят 31 дерево.

Руководитель Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Анатолий Алексеенко в интервью радио Baltkom подтвердил информацию о вырубке деревьев и отметил, что это вынужденная мера.

"В данном случае речь не идет о строительстве трамвайных путей. Сами деревья состарились и им требуется "эвтаназия". Они угрожают жизни людей и поэтому приходится их вырубать, но на их место мы обязательно посадим новые", - рассказал Алексеенко.

Он подчеркнул, что со стороны Рижской думы вырубке будут подвергаться только старые растения. Молодые деревья наоборот, несут собой здоровье, так как больше поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

"Не стоит забывать, что под землей на глубине одного метра расположены телефонные линии и линии электропередачи. Разросшееся дерево корнями может нарушать коммуникации. Но такими случаями занимаются, например, энергетические компании, те, кому непосредственно мешают деревья", - рассказал Алексеенко.

Он добавил, что теперь при посадки будет устанавливаться специальный барьер, который не позволит центральному корню дерева уходить вглубь.

фото Pilsēta cilvēkiem из социальных сетей