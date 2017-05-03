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Человеческий мозг - самая большая загадка, завил в рамках программы "Круглый стол", посвященной "Человеку (не)разумному", на радио Baltkom директор Института мозга человека РАН, сын Натальи Бехтеревой Святослав Медведев.

"До сих пор непонятно, почему у современного человека именно такая структура мозга. Некоторые люди думают, что инопланетяне замешаны в создание мозга и человека в целом, кто-то ссылается на теорию Дарвина. Но известно то, что не существует гипотез о создание мозга, имеющих хорошие основания. По сути мы говорим не о мозге, а о своем представлении о нем. Но правильно оно или нет - сложно судить", - отметил Медведев.

"Мы не развиваем свой мозг. И если вам кажется, что вы умнее Аристотеля или Гиппократа, то это не так. Мозг самостоятельно развился в один момент и мы на это никак не влияли. А вот используем свой мозг мы на 100 процентов. Только не каждую минуту, а например во время экзамена. Конечно, у тех, кто думает лишь о том, какое пиво сегодня купить и вообще не ставит перед собой сложных задач мозг не работает на всю мощь", - сказал эксперт.

Так же Медведев рассказал, что в 20-х годах в Москве был создан Институт мозга человека, для того, чтобы изучить все возможности использования мозга, на примере ученых и выдающихся деятелей Октябрьской революции, таких, как Ленин. Но почти за восемьдесят лет работы не было найдено, что конкретно отличает мозг гения от мозга обычного человека.

"Мы сейчас не говорим о патологиях и болезнях. Хотя гениальность - это отклонение от нормы, а значит своего рода болезнь. В отличие от таланта. Известно, что такие гении, как Пушкин, Лермонтов, Высоцкий, Эйнштейн - личности со сложной судьбой. Все вне нормы. Но природа и окружающие люди не прощают отклонений" - отметил директор Института мозга человека.

В завершение эксперт добавил, что мозг самая неизученная область в человеке.

"Все, что мы изучали - начиная с атома и заканчивая вселенной, было гораздо легче, чем изучение человеческого мозга. Мозг мощнее любого компьютера, он является самым мощным анализатором из всех известных. До сих пор самый сложный вопрос - можно ли с помощью мозга понять мозг", - подытожил эксперт.

Напомним, 3 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная "Человеку (не)разумному".