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Радио Baltkom дал интервью Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос.

Любопытство победило страх

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и, что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там. Страх сковывает человека, а если бы я дал страху овладеть мной, то никогда бы не вышел в открытый космос", - рассказал Леонов.

Выход в открытый космос был тайной для близких

"Я готовился к полету, по специальной программе, два с половиной года. Все, без исключения, космонавты обязаны уметь работать в открытом космосе. Так же важна физическая и моральная подготовка. Мои близкие даже не знали, что я выйду в открытый космос, им было известно только то, что я совершу полет на корабле", - поделился космонавт.

В будущем человек будет умным и красивым

"Даже через много лет люди будут похожи на нас. Я верю, что они будут красивыми, стройными, добрыми, умными и, обязательно, покорят космос", - сказал Алексей Архипович.

Напомним, 3 мая на радио Baltkom прошла дискуссия о происхождении и развитии человека "Человек (не) разумный".