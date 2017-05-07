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Губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава города Пскова Иван Цецерский, находящиеся в Латвии с рабочим визитом, в воскресенье совершили пробежку в центре Риги. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

"Губернатор Псковской области Андрей Турчак и мэр Пскова Иван Цецерский на побежке в Риге по променаду вдоль Спикеров", - написал мэр, выложив также фотографию российских чиновников в спортивной форме.

Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком находится в Латвии с традиционным официальным визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине разгрома нацизма, сообщает портал pskovgorod.ru.

Делегация Псковской области прибыла в Латвию 5 мая. В этот же день состоялась официальная встреча с мэром Риги Нилом Ушаковым, во время которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развитие совместных проектов. Также, в честь объявленного в России Года экологии руководитель псковской делегации, губернатор Андрей Турчак подарил Ушакову альбом "Природные сокровища Псковской земли".