Эксклюзив |

Внук президента Латвии Раймонда Вейониса сегодня отпраздновал свой первый день рождения. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Внучку Валтеру сегодня исполнился один годик. Счастливые дедушка с бабушкой", - написал президент, выложив также фотографию с внуком.

Напомним, как уже сообщалось, для нынешнего главы государства это первый внук. Он родился у старшего сына президента Латвии Раймонда Вейониса Иво и его жены Иевы.

"Я стремительно постарел", — ранее прокомментировал президент это событие для журнала Kas jauns.