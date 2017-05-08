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Победа молодого беспартийного кандидата - это однозначно положительный прорыв. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил депутат Европарламента, бывший министр обороны и иностранных дел Артис Пабрикс, комментируя победу Эммануэля Макрона на выборах президента Франции.

"Последние выборы в ряде стран Европы заканчивались победой популистов, сейчас же все изменилось. Несмотря на все черные кампании и манипуляции со стороны хакеров, респонденты сделали свой выбор самостоятельно", - отметил Пабрикс.

Он также добавил, что Макрону еще надо будет доказать то, что он сможет реформировать Францию, не выходя из состава ЕС и отстаивая демократию.

"Уверен, что новому президенту будет трудно это сделать, так как Франция сейчас находится в кризисной ситуации. Особенно интересно будет проследить за его сотрудничеством с Германией", - добавил депутат.

Напомним, что по итогам подсчета 99,9% бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница Марин Ле Пен - 33,94%. Министерство внутренних дел Франции официально признало Макрона победителем этих выборов.