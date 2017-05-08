Эксклюзив |

Я приветствую всех из Кёльна, где проходит чемпионат мира по хоккею. Внимание! Болельщики Латвии! Срочно вырезайте из газет или распечатывайте из интернета турнирную таблицу и клейте на стенку. Этот эпизод вашей жизни надо запомнить и залакировать, закатать под стекло.

Сборная Латвии идёт единолично в лидерах своей группы! Если кто-то не понял, подчеркну ещё раз раз: сборная Латвии - на первом месте группы А. Только она одержала на старте две победы. У всех остальных есть уже потери в очках. При этом сказать, что соперники в первых двух турах были слабые, сложновато. 3:0 над Данией и 3:1 над Словакией. И если датчане – команда, живущая между элитой и группой «В», то Словакия и чемпионом мира бывала, и пять лет назад в финале сражалась.

Латвийская сборная чувствует себя в Германии как дома. И еще важный момент: пока сборная Латвии не проигрывает соперникам ни одного периода. А успеха во вчерашнем матче со Словакией добились, трижды реализовав большинство. А какая у латвийских хоккеистов поддержка на трибунах? Когда четыре тысячи человек поют на трибунах гимн своей страны – это трудно не услышать.

Сегодня у латвийской команды выходной. А следующая игра – с Италией, во вторник, 9-го, в 17:15. Задачу-минимум – остаться в элите мирового хоккея – латвийцы точно уже выполнили. Теперь отчего бы не попробовать замахнуться на большее – на четвертьфинал? А победа над итальянцами точно приблизит к выходу в плей-офф.

А вот российская сборная, отдыхавшая накануне, сегодня проводит матч против команды Германии, команды разыгравшейся и сделавшей одну из сенсаций турнира – обыгравшей США 2:1. Строго говоря, чемпионат мира еще и разогнаться как следует не успел, но уже сразу несколько фаворитов потерпели фиаско на старте. Франция – Финляндия 5:1.

Оступиться может каждый, к тому же проиграть хозяевам, но 5:1 – это что-то немыслимое, когда аутсайдер вот так громит фаворита.

Так что ждём новых матчей, новых сенсаций. Желательно и для Латвии, и для России со знаком «плюс».

Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», из Кёльна, специально для радио Baltkom.