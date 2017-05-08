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Французы готовы голосовать за любого кандидата в президенты страны, лишь бы не допустить к власти представителей радикальных партий. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала политолог, исследователь центра Providus Ивета Кажока, комментируя итоги выборов во Франции. По ее словам, это объясняет большой разрыв между лидером движения "Вперед", экс-министром экономики страны Эммануэлем Макроном и лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Уже несколько десятилетий во Франции есть традиция - население мобилизуется, пытаясь не допустить, чтобы к власти пришли радикалы. Ещё до того, как Марин Ле Пен стала активным политиком, был известен ее отец. Он был намного жестче, как политик, и очень многие во Франции опасались его прихода к власти до такой степени, что были готовы голосовать за любого другого кандидата, даже за социалистов, только чтобы Ле Пен не пришел к власти. Марин Ле Пен, конечно, политик другого толка, но она все еще не умеет или не может преодолеть ту инерцию, которая сложилась в головах многих французов", - пояснила Кажока.

Также она считает, что рекордно высокое количество пустых и испорченных бюллетеней во время выборов напрямую связано с тем, что французы, согласно опросам, на сегодняшний день самая пессимистичная нация в Европе.

"Французское общество, на данный момент, одно из самых пессимистично настроенных в Европейском союзе. Когда французов спрашивают, верите ли вы, что будущее станет лучше, чем сегодняшний день, или чем 10-20 лет назад, то крайне малое количество из них считает, что будущее будет хорошим. Также крайне маленький процент французов доверяет своим государственным институциям. Если твоя избирательная система не позволяет голосовать за радикальные политические партии, или по другим причинам ты не можешь проголосовать за Ле Пен, тогда ты хочешь выразить свой протест каким-то другим способом. И я считаю, что это лучше, что французы идут голосовать, и голосуют "против всех", осознанно показывая, что им не нравится тот выбор, который им предложен, а не игнорируют выборы. Потому что тогда было бы неясно, как интерпретировать низкую явку, как лень, протест, или как-то иначе", - заявила Ивета Кажока.

Напомним, как уже писал Mixnews, по итогам подсчета бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66%, а его соперница Марин Ле Пен - 34%. Рекордно высоким было количество пустых или испорченных бюллетеней и не голосовавших избирателей. 39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории страны.